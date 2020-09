Zwitserse parel Hirschi wint Waalse Pijl, jonge Vansevenant kleurt koers

De Waalse Pijl in een notendop

Bekijk de ontknoping van de Waalse Pijl: de laatste keer Muur van Hoei

Vansevenant gegrepen vlak voor de voet van de Muur van Hoei

Door de afwezigheid van ex-winnaars Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde en Philippe Gilbert kregen we sowieso een nieuwe naam op de erelijst van de Waalse Pijl.

Slechts weinigen zouden gedacht hebben dat Mauri Vansevenant die nieuwe naam zou worden. De jonge renner van Deceuninck-Quick Step ging al na 10 kilometer op pad met 3 metgezellen (Paasschens, Gaillard en Van Poucke), die hij in de laatste grote lus rond Hoei een voor een overboord gooide.

In het peloton werden momenten van grote samenwerking afgewisseld met momenten van windstilte. Dat speelde in de kaart van Vansevenant, die zich solo weerde als een duivel in een wijwatervat.

Op de voorlaatste klim ging Rigoberto Uran alleen op zoek naar de Belg. Hij leek te stranden op 20 seconden, tot Vansevenant vanuit het niets plots de gracht indook. Hij stond snel weer op, maar zijn voorsprong en zijn moreel waren met de klap weg.

Zo kregen we ondanks het gebrek aan uitgesproken topfavoriet toch een klassieke ontknoping op de Muur van Hoei. Tourwinnaar Pogacar zakte van de kanshebbers er als eerste door. Woods stak op 100 meter van de finish zijn hand uit naar de zege, maar viel stil. Hirschi had wel nog voldoende in zijn tank en gooide zijn fiets als eerste over de finish.