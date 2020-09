LIVE Waalse Pijl: "Voor een keer kan het boeiend worden"

12:35 Tijdsverschil. De voorsprong blijft maar groeien, in het peloton zijn ze niet al te bekommerd om de 4: 8'20" is nu al het verschil. Veel ervaring is er vooraan wel niet, want enkel Mathijs Paasschens reed al eerder de Waalse Pijl. Vorig jaar debuteerde hij met een 98e plaats. . 12 uur 35. Tijdsverschil De voorsprong blijft maar groeien, in het peloton zijn ze niet al te bekommerd om de 4: 8'20" is nu al het verschil.

12:34 De finish moet me liggen, maar het is ook niet perfect, want er zijn betere punchers dan ik. Ik hoop toch mee te kunnen doen voor de zege. Tadej Pogacar.

12:34 12 uur 34. Pogacar: "Er zijn betere punchers dan ik". Pogacar: "Er zijn betere punchers dan ik"

12:28 UAE werkt. Terwijl de 4 leiders al meer dan 5 minuten voorsprong hebben, neemt UAE het commando over in het peloton. Het geloof in Pogacar is nog altijd groot bij de jongens uit de Emiraten.

12:12 Normaal gezien is er qua explosiviteit niets te doen aan Pogacar vandaag. Niemand zou vreemd opkijken van een podium Pogacar-Hirschi-Kwiatkowski. Radiocommentator Carl Berteele.

12:09 6 op een rij voor Van der Breggen. Cecilie Uttrup Ludwig deed nog een moedige poging, maar toch was er weer geen kruid gewassen tegen Anna van der Breggen op de Muur van Hoei. De Nederlandse wereldkampioene wint voor het 6e jaar op een rij.

12:07 Tijdsverschil. Het is nu wel duidelijk dat de vlucht van de dag gevormd is. Met Mauri Vansevenant (21) en Aaron Van Poucke (22) zijn er 2 jonge Belgen bij. De andere 2 zijn de Nederlander Mathijs Paasschens en de Fransman Marlon Gaillard. Ze hebben 2'10".

12:06 Probleem voor Hirschi. Marc Hirschi moet even hulp krijgen van de auto van Sunweb, want er scheelt iets aan zijn fiets. De Zwitser won afgelopen zondag nog brons op het WK en is een van de favorieten. Kan hij bij zijn debuut meteen winnen?

12:04 We hebben 3 renners in de ploeg die toch al wat bewezen hebben in de Ardense klassiekers (met Poels en Landa, red). Bij mij loopt het nog niet naar wens, maar de conditie is sinds Tirreno in stijgende lijn. Dylan Teuns (Bahrein-Merida).

12:04 12 uur 04. Teuns: "Conditie in stijgende lijn". Teuns: "Conditie in stijgende lijn"

12:01 Het is een "beenhouwersreis" geworden voor de achtervolgers, die weer worden ingelopen door het peloton. De 4 vluchters lopen dan weer verder weg en hebben al een minuut.

11:58 De 3 achtervolgers heten Brent Van Moer, Benjamin King en Kenny Molly. Als ze vooraan geraken krijgen we 4 Belgen in de kopgroep.

11:55 Bij de mannenkoers gaat een trio renners, met daarbij eentje van Lotto-Soudal, op zoek naar de 4 koplopers. Hun opdracht: 45 seconden goedmaken.

11:51 Finale bij de vrouwen. De wedstrijd van de vrouwen zit in volle finale. Een uitgedund peloton, met alle grote namen, is op weg naar de Muur van Hoei.

11:51 11 uur 51. Waalse Pijl Topfavoriete Van der Breggen rijdt iedereen murw op Muur van Hoei

11:50 Tijdsverschil. Na iets meer dan 10 kilometer is de voorsprong van de 4 20 seconden.

11:46 Lotto-Soudal bepaalt het tempo in het peloton. Lotto is met alleen maar Belgen gestart, met Tim Wellens als uitgesproken kopman.

11:43 Marlon Gaillard en Mathijs Paasschens springen naar voren, waardoor we 4 leiders krijgen.

11:43 2 Belgen. Aaron Van Poucke en Mauri Vansevenant hebben een kleine voorsprong.

11:41 Zonder Valverde of Alaphilippe is er niemand in dit peloton die kan zeggen: breng mij naar de voet van de Muur en ik rijd top 3. Bij mijzelf zou de conditie goed moeten zijn. Ik heb een mooi programmakunnen rijden in de aanloop naar deze koersen. Jelle Vanendert.

11:41 11 uur 41. Vanendert: "Mijn conditie moet goed zijn". Vanendert: "Mijn conditie moet goed zijn"

11:39 Hoge snelheid. De renners zijn er meteen ingevlogen. Van een rustige aanloop is er helemaal geen sprake. Pas wanneer de vlucht van de dag zich gevormd heeft, zal het stilvallen.

11:32 De officieuze start is gegeven en na een drietal kilometer krijgen we ook de officiële start. Het grijze weer nodigt niet meteen uit tot aanvallen, al blijft het voorlopig wel droog.

11:30 Scandinavische niet-starters. Wie een startlijst heeft, mag daarop de namen van Jonas Gregaard (Den) en Odd Christian Eiking (Noo) schrappen. Door het forfait van Gregaard start Astana (met onder meer Gorka Izagirre) vandaag maar met 5.

11:27 Tourwinnaar en winnaar Waalse Pijl. Het palmares van de Waalse Pijl en de Ronde van Frankrijk delen 8 namen, maar daar kan met Tadej Pogacar vandaag een 9e naam bijkomen. Kan de Sloveen zich scharen in het rijtje Evans, Fignon, Hinault, Zoetemelk, Merckx, Kübler en Coppi? Als Pogacar wint, is hij zelfs de eerste sinds Hinault 1979 die de Waalse Pijl en de Tour in hetzelfde jaar kan winnen.



11:05 Normaal gezien is het bij de Waalse Pijl wachten tot de laatste kilometer, en zo'n koers heeft zeker zijn bestaansrecht. Maar nu wordt de koers misschien aantrekkelijker. Voor één keer is het eens boeiend. Hoe rijdt Deceuninck-Quick Step zonder Alaphilippe? Of Movistar? Radiocommentator Carl Berteele.

09:54 3 actieve ex-winnaars afwezig. De voorbije 6 jaar kregen we met Julian Alaphilippe en Alejandro Valverde amper 2 winnaars. Beiden zijn er vandaag wel niet bij, want ze nemen na het WK even een adempauze met het oog op Luik-Bastenaken-Luik van zondag. Ook Philippe Gilbert, winnaar in zijn wonderjaar 2011, is afwezig. Hij is actief in de BinckBank Tour.

09:48 Goeiemorgen! Om 11.30u gaan de mannen van start in Herve, waarna ze koers zetten richting Hoei, maar nu al kun je de wedstrijd bij de vrouwen volgen. Kan Anna van der Breggen 4 dagen na haar wereldtitel opnieuw triomferen?

09:48 09 uur 48. Waalse Pijl Topfavoriete Van der Breggen rijdt iedereen murw op Muur van Hoei

30-09-2020 15:43 Dumoulin speerpunt bij Jumbo-Visma. Bij Jumbo-Visma rekenen ze op Tom Dumoulin. De Nederlander krijgt onder anderen onze landgenoot Laurens De Plus naast zich in de Waalse Ardennenklassieker.

16:13 16 uur 13. Waalse Pijl Kersverse wereldkampioen Julian Alaphilippe past voor de Waalse Pijl

29-09-2020 16:13 5-voudig winnaar Valverde niet aan de start. Alejandro Valverde krijgt geen kans om een zesde overwinning te veroveren in de Waalse Pijl. De Spanjaard zit niet in de selectie van Movistar. Valverde (40) staat zondag wel aan de start van Luik-Bastenaken-Luik, waar hij al 4 keer heeft gewonnen.

