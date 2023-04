Waalse Pijl: Van Empel zegt af met fysiek ongemak, Lizzie Deignan maakt comeback na 2e zwangerschap

Wereldkampioene veldrijden Fem van Empel komt woensdag dan toch niet aan de start van de Waalse Pijl. De Nederlandse van Jumbo-Visma moet door een fysiek ongemak rusten. "Tegen alle plannen in, helaas geen Waalse Pijl voor mij", meldt een ontgoochelde Van Empel zelf op haar sociale media. "Ik neem wat rust door een fysiek ongemak. Hopelijk ben ik snel terug!" Jumbo-Visma doet het na het afhaken van Van Empel woensdag in de Waalse Pijl met de Nederlandse vrouwen Teuntje Beekhuis, Eva van Agt, Maud Oudeman, Rosita Reijnhout, de Zwitserse Noemi Rüegg en de Nieuw-Zeelandse Kim Cadzow. Ook vijfvoudig winnares Marianne Vos ontbreekt dus in de selectie.

14 uur 34. Deignan is terug na wielerpauze van 1,5 jaar. Trek-Segafredo heeft een opvallende naam toegevoegd aan de startlijst van de Waalse Pijl. De Britse Lizzie Deignan (34) keert na 1,5 jaar zonder competitie terug in het peloton. Deignan won in het najaar van 2021 de 1e editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen. Daarna beviel ze van een 2e kindje: een zoontje. Normaal gezien zou Deignan volgende maand haar comeback maken in de Vuelta. Maar de Britse kan haar koershonger niet meer bedwingen en zal woensdag aan de start staan van de Waalse Pijl. Deignan is de wereldkampioene van 2014. Op haar erelijst prijken naast Parijs-Roubaix ook nog topklassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Strade Bianche. .