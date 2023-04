LIVESTREAM Waalse Pijl (vrouwen): Van Vleuten breekt de koers open op de Muur van Hoei

clock 11:36 11 uur 36. Aanval Julie Van de Velde. Onze landgenote Julie Van de Velde profiteert van het moment van rust om te versnellen uit de groep der favorieten. Zo rijden er 2 landgenotes bij de eerste 5 in koers, een interessante situatie. . Aanval Julie Van de Velde Onze landgenote Julie Van de Velde profiteert van het moment van rust om te versnellen uit de groep der favorieten. Zo rijden er 2 landgenotes bij de eerste 5 in koers, een interessante situatie.

clock 11:34 11 uur 34. De 3 achtervolgsters zijn de al eerder geïdentificeerde Justine Ghekiere, Ricarda Bauernfeind en Erica Magnaldi. In de groep daarachter zijn niet veel helpers meer over: wie neemt de handschoen op? . De 3 achtervolgsters zijn de al eerder geïdentificeerde Justine Ghekiere, Ricarda Bauernfeind en Erica Magnaldi. In de groep daarachter zijn niet veel helpers meer over: wie neemt de handschoen op?

clock 11:32 11 uur 32. De 3 achtervolgers lijken geen meter dichter te komen bij Spratt. Bij de favorieten kijkt iedereen wat naar elkaar. Zo krijgen we 4 rensters die een aardige voorsprong bij elkaar weten te fietsen. . De 3 achtervolgers lijken geen meter dichter te komen bij Spratt. Bij de favorieten kijkt iedereen wat naar elkaar. Zo krijgen we 4 rensters die een aardige voorsprong bij elkaar weten te fietsen.

clock 11:29 11 uur 29. Spratt is de volgende die het probeert uit het kamp van Trek-Segafredo. Zij rijdt solo voor het groepje favorieten uit. Daaruit proberen een drietal rensters de sprong naar Spratt te wagen, met daarbij onze landgenote Justine Ghekiere. . Spratt is de volgende die het probeert uit het kamp van Trek-Segafredo. Zij rijdt solo voor het groepje favorieten uit. Daaruit proberen een drietal rensters de sprong naar Spratt te wagen, met daarbij onze landgenote Justine Ghekiere.

clock 11:26 11 uur 26. Vollering zet scheve situatie recht. Na het voorbereidende werk van Reusser knalt Vollering zelf het gat van 10 seconden in één ruk dicht. Sterk gedaan van Vollering. Van Anrooij profiteert en versnelt meteen op het moment dat de 4 leidsters worden ingerekend. Op die manier wordt het een ware slijtageslag. . Vollering zet scheve situatie recht Na het voorbereidende werk van Reusser knalt Vollering zelf het gat van 10 seconden in één ruk dicht. Sterk gedaan van Vollering. Van Anrooij profiteert en versnelt meteen op het moment dat de 4 leidsters worden ingerekend. Op die manier wordt het een ware slijtageslag.

clock 11:24 11 uur 24. Reusser in haar eentje. Vollering rekent volledig op Reusser om het gaatje met de leidsters te dichten. SD Worx krijgt geen steun van andere ploegen in de achtervolgende groep. . Reusser in haar eentje Vollering rekent volledig op Reusser om het gaatje met de leidsters te dichten. SD Worx krijgt geen steun van andere ploegen in de achtervolgende groep.

clock 11:21 11 uur 21. Van Vleuten, Longo Borghini, Moolman en Niewiadoma werken goed samen. Zij hebben alle 4 geen reden om achterom te kijken als kopvrouwen. . Van Vleuten, Longo Borghini, Moolman en Niewiadoma werken goed samen. Zij hebben alle 4 geen reden om achterom te kijken als kopvrouwen.

clock 11:20 11 uur 20. Het is de eerste keer dit seizoen dat we SD Worx stevig in de verdrukking zien. . Ruben Van Gucht. Het is de eerste keer dit seizoen dat we SD Worx stevig in de verdrukking zien. Ruben Van Gucht

clock 11:19 11 uur 19. 4 leidsters lopen uit. In de achtervolgende groep zullen ze niet te lang stil mogen zitten. Vollering heeft nog 2 ploeggenotes in steun die het moeten gaan opknappen. . 4 leidsters lopen uit In de achtervolgende groep zullen ze niet te lang stil mogen zitten. Vollering heeft nog 2 ploeggenotes in steun die het moeten gaan opknappen.

clock 11:17 11 uur 17. Longo Borghini dicht het gat, zo zijn ze met 4 vooraan. Vollering moet het tempo bepalen in het peloton, dat in stukken en brokken over de finishlijn komt. Nog één lokale ronde op het programma. . Longo Borghini dicht het gat, zo zijn ze met 4 vooraan. Vollering moet het tempo bepalen in het peloton, dat in stukken en brokken over de finishlijn komt. Nog één lokale ronde op het programma.

clock 11:16 11 uur 16. Niewiadoma is nog mee met Moolman en Van Vleuten. Een interessant trio toont zich de sterkste op de tweede Muur. . Niewiadoma is nog mee met Moolman en Van Vleuten. Een interessant trio toont zich de sterkste op de tweede Muur.

clock 11:15 11 uur 15. Op de steilere stukken barst het nu toch los. Moolman en Van Vleuten, de specialisten van de Muur, gaan gezwind naar boven. . Op de steilere stukken barst het nu toch los. Moolman en Van Vleuten, de specialisten van de Muur, gaan gezwind naar boven.

clock 11:15 11 uur 15. Onder andere Reusser, Van Vleuten en Vollering bevolken de eerste rijen van het peloton. Van een aanval of een versnelling is nog geen sprake voorlopig. . Onder andere Reusser, Van Vleuten en Vollering bevolken de eerste rijen van het peloton. Van een aanval of een versnelling is nog geen sprake voorlopig.

clock 11:13 Muur van Hoei (2/3). De grote namen komen naar voor op de tweede keer Muur van Hoei. Wie gooit de knuppel in het hoenderhok? . 11 uur 13. hill Muur van Hoei (2/3) De grote namen komen naar voor op de tweede keer Muur van Hoei. Wie gooit de knuppel in het hoenderhok?

clock 11:11 11 uur 11. Movistar neemt het heft in handen in de grote groep. Wereldkampioene Van Vleuten is nog op zoek naar haar eerste zege in deze wedstrijd, waar ze wel al 3 keer 2e werd (in 2015, 2019 en 2022). Ploeggenote Lianne Lippert toonde in de Amstel op de Cauberg ook dat ze in orde is. 2 stevige ijzers in het vuur dus voor Movistar. . Movistar neemt het heft in handen in de grote groep. Wereldkampioene Van Vleuten is nog op zoek naar haar eerste zege in deze wedstrijd, waar ze wel al 3 keer 2e werd (in 2015, 2019 en 2022). Ploeggenote Lianne Lippert toonde in de Amstel op de Cauberg ook dat ze in orde is. 2 stevige ijzers in het vuur dus voor Movistar.



clock 11:10 11 uur 10. Bradbury en Uttrup Ludwig komen ten val door een paaltje op de middenberm. Bradbury en Uttrup Ludwig komen ten val door een paaltje op de middenberm

clock 11:09 11 uur 09. De duik naar de Muur. Na de top van de Cherave gaat het snel richting de voet van de Muur van Hoei. Zorgt ook de tweede beklimming van die Muur voor trammelant? . De duik naar de Muur Na de top van de Cherave gaat het snel richting de voet van de Muur van Hoei. Zorgt ook de tweede beklimming van die Muur voor trammelant?

clock 11:06 11 uur 06. Bij Cavalli lijkt het al vierkant te draaien. De Italiaanse zal zichzelf dus zoals verwacht niet opvolgen vandaag. Voor Uttrup Ludwig, toch een belangrijke outsider voor vandaag, belooft het ook nog een inhaaljacht te worden. . Bij Cavalli lijkt het al vierkant te draaien. De Italiaanse zal zichzelf dus zoals verwacht niet opvolgen vandaag. Voor Uttrup Ludwig, toch een belangrijke outsider voor vandaag, belooft het ook nog een inhaaljacht te worden.

clock 11:04 11 uur 04. De boosdoener bij de valpartij daarnet was een paaltje in de middenberm dat niet goed aangegeven stond. Toch een stevige fout van de organisatie. Ook Cavalli, de winnares van vorig jaar, is achterop geraakt. . De boosdoener bij de valpartij daarnet was een paaltje in de middenberm dat niet goed aangegeven stond. Toch een stevige fout van de organisatie. Ook Cavalli, de winnares van vorig jaar, is achterop geraakt.

clock 11:03 Côte de Cherave. Voor de 3 aanvalsters zit het erop bij het aansnijden van de Cherave. Een stevig opwarmertje voor de Muur van Hoei is dat. . 11 uur 03. hill Côte de Cherave Voor de 3 aanvalsters zit het erop bij het aansnijden van de Cherave. Een stevig opwarmertje voor de Muur van Hoei is dat.

clock 11:02 Val. Op de middenberm in aanloop naar de Côte de Cherave gaan ze hard tegen de grond in het peloton. Bradbury en Uttrup Ludwig liggen erbij op een slecht moment. . 11 uur 02. fall Val Op de middenberm in aanloop naar de Côte de Cherave gaan ze hard tegen de grond in het peloton. Bradbury en Uttrup Ludwig liggen erbij op een slecht moment.

clock 11:00 11 uur . Grote verschillen op de Muur. Vandaag is het overigens de 26e editie van de Waalse Pijl voor vrouwen, ook hier altijd met finish op de Muur van Hoei. De laatste jaren is dat ook met grote verschillen boven op die Muur bij de vrouwen, in tegenstelling tot de ‘massasprint’ die we er bij de mannen eigenlijk bijna altijd zien. De verschillen bij de vrouwen tussen de winnares en de nummer 10 schommelen rond de kleine minuut, terwijl het bij de mannen vaak om een seconde of 10 gaat. . Grote verschillen op de Muur Vandaag is het overigens de 26e editie van de Waalse Pijl voor vrouwen, ook hier altijd met finish op de Muur van Hoei. De laatste jaren is dat ook met grote verschillen boven op die Muur bij de vrouwen, in tegenstelling tot de ‘massasprint’ die we er bij de mannen eigenlijk bijna altijd zien. De verschillen bij de vrouwen tussen de winnares en de nummer 10 schommelen rond de kleine minuut, terwijl het bij de mannen vaak om een seconde of 10 gaat.

clock 10:57 10 uur 57. Van een achtervolgende groep is geen sprake meer, enkel Andersson, Neylan en Harris rijden nog voor het peloton uit. Hun voorgift bedraagt slechts 30 seconden. . Van een achtervolgende groep is geen sprake meer, enkel Andersson, Neylan en Harris rijden nog voor het peloton uit. Hun voorgift bedraagt slechts 30 seconden.

clock 10:56 10 uur 56. Livestream. Vanaf nu kan u op deze pagina de Waalse Pijl ook volgen via de livestream op deze pagina of op Eén. Net op tijd voor de laatste lokale ronde dus. . Livestream Vanaf nu kan u op deze pagina de Waalse Pijl ook volgen via de livestream op deze pagina of op Eén. Net op tijd voor de laatste lokale ronde dus.

clock 10:54 10 uur 54. Christoforou moet haar 3 vluchtgezellen ondertussen laten rijden. De verschillen blijven al bij al beperkt, ze zal dus snel ingerekend worden door de achtervolgers en het peloton. . Christoforou moet haar 3 vluchtgezellen ondertussen laten rijden. De verschillen blijven al bij al beperkt, ze zal dus snel ingerekend worden door de achtervolgers en het peloton.

clock 10:52 10 uur 52. Tegenaanval met 10 rensters. De koers wordt hard gemaakt op de eerste lokale ronde in Hoei. Enkele outsiders lijken zich al te willen tonen voor het grote geweld losbarst op de Muur. . Tegenaanval met 10 rensters De koers wordt hard gemaakt op de eerste lokale ronde in Hoei. Enkele outsiders lijken zich al te willen tonen voor het grote geweld losbarst op de Muur.

clock 10:45 Côte d'Ereffe. De rensters zijn inmiddels begonnen aan de eerste van twee keer Côte d'Ereffe, in vergelijking met de Muur van Hoei een loper. Eenzame achtervolgster Soderqvist wordt opgevist door het peloton. Het viertal in de kop van de koers heeft anderhalve minuut voorsprong. . 10 uur 45. hill Côte d'Ereffe De rensters zijn inmiddels begonnen aan de eerste van twee keer Côte d'Ereffe, in vergelijking met de Muur van Hoei een loper. Eenzame achtervolgster Soderqvist wordt opgevist door het peloton. Het viertal in de kop van de koers heeft anderhalve minuut voorsprong.

clock 10:41 10 uur 41. Naast de vertrouwde namen op de Muur van Hoei is het ook uitkijken naar vers bloed. Wat met voorjaarsrevelatie Shirin van Anrooij? Bij haar ontgroening werd ze vorig seizoen 13e in de Waalse Pijl. Dit jaar is het Nederlandse toptalent dus op zijn minst kanshebber voor een plaatsje bij de eerste 10. Ook in het oog te houden is debutante en winnares van de Brabantse Pijl Silvia Persico. Hoe verteert de Italiaanse de Muur van Hoei na een knap voorjaar tot dusver? . Naast de vertrouwde namen op de Muur van Hoei is het ook uitkijken naar vers bloed. Wat met voorjaarsrevelatie Shirin van Anrooij? Bij haar ontgroening werd ze vorig seizoen 13e in de Waalse Pijl. Dit jaar is het Nederlandse toptalent dus op zijn minst kanshebber voor een plaatsje bij de eerste 10. Ook in het oog te houden is debutante en winnares van de Brabantse Pijl Silvia Persico. Hoe verteert de Italiaanse de Muur van Hoei na een knap voorjaar tot dusver?

clock 10:34 10 uur 34. 2 + 2 wordt 4. Ze zijn nu met genoeg om te kaarten vooraan: Rachel Neylan (Cofidis) en Ella Harris (Lifeplus Wahoo) maken de sprong naar het kopduo. Karin Soderqvist, ploeggenote van Harris, probeert ook nog de oversteek te maken, zij volgt op een halve minuut. Nog een halve minuut later volgt het peloton. . 2 + 2 wordt 4. Ze zijn nu met genoeg om te kaarten vooraan: Rachel Neylan (Cofidis) en Ella Harris (Lifeplus Wahoo) maken de sprong naar het kopduo. Karin Soderqvist, ploeggenote van Harris, probeert ook nog de oversteek te maken, zij volgt op een halve minuut. Nog een halve minuut later volgt het peloton.

clock 10:32 10 uur 32. Groepjes rensters keren terug. De scheurtjes in het peloton na de Muur van Hoei, veroorzaakt door een oponthoud op die beklimming, lijken ondertussen hersteld te zijn. Enkele rensters maken van de relatieve wapenstilstand gebruik om op zoek te gaan naar het kopduo. . Groepjes rensters keren terug De scheurtjes in het peloton na de Muur van Hoei, veroorzaakt door een oponthoud op die beklimming, lijken ondertussen hersteld te zijn. Enkele rensters maken van de relatieve wapenstilstand gebruik om op zoek te gaan naar het kopduo.

clock 10:29 10 uur 29. Antri Christoforou. Een Cypriotische in de koers, dat zie je niet vaak. Antri Christoforou (Human Powered Health) rijdt dan ook rond in de kampioenentrui van haar land, een koers die ze al 7 jaar op rij wist te winnen. in 2022 deed ze dat met een voorsprong van liefst... 17 (!) minuten. In de tijdrit hield Christoforou het iets bescheidener met een kloof van 3 minuten tot de tweede. Maar de Cypriotische kan het ook buiten Cyprus. Zo won Christoforou vorig jaar de Classique Morbihan, een lastige Franse eendagswedstrijd. . Antri Christoforou Een Cypriotische in de koers, dat zie je niet vaak. Antri Christoforou (Human Powered Health) rijdt dan ook rond in de kampioenentrui van haar land, een koers die ze al 7 jaar op rij wist te winnen. in 2022 deed ze dat met een voorsprong van liefst... 17 (!) minuten. In de tijdrit hield Christoforou het iets bescheidener met een kloof van 3 minuten tot de tweede. Maar de Cypriotische kan het ook buiten Cyprus. Zo won Christoforou vorig jaar de Classique Morbihan, een lastige Franse eendagswedstrijd.

clock 10:28 Peloton breekt even in 2 na een val. 10 uur 28. Peloton breekt even in 2 na een val

clock 10:27 Probleempje voor Cecchini. 10 uur 27. Probleempje voor Cecchini

clock 10:23 10 uur 23. Zouden al achterop geraakt zijn: de wederoptredende Lizzie Deignan en Marta Cavalli, de winnares van vorig jaar. Het is een volledig ander voorjaar dan vorig seizoen voor de Italiaanse. . Zouden al achterop geraakt zijn: de wederoptredende Lizzie Deignan en Marta Cavalli, de winnares van vorig jaar. Het is een volledig ander voorjaar dan vorig seizoen voor de Italiaanse.

clock 10:22 10 uur 22. De voorsprong van de kopgroep na de Muur van Hoei is al geslonken tot 30 seconden. In het peloton ontstaan er al wat scheurtjes: heel wat rensters voelen hun benen al na de eerste beklimming van de Muur. . De voorsprong van de kopgroep na de Muur van Hoei is al geslonken tot 30 seconden. In het peloton ontstaan er al wat scheurtjes: heel wat rensters voelen hun benen al na de eerste beklimming van de Muur.

clock 10:19 10 uur 19. Rond de klok van 11 kan u de wedstrijd trouwens ook met live beelden volgen, via de livestream op deze pagina of op Eén. Ruben Van Gucht en Ine Beyen zullen het commentaar verzorgen. . Rond de klok van 11 kan u de wedstrijd trouwens ook met live beelden volgen, via de livestream op deze pagina of op Eén. Ruben Van Gucht en Ine Beyen zullen het commentaar verzorgen.

clock 10:14 Muur van Hoei (1/3). De rensters mogen hun kuiten een eerste keer opspannen voor de steilste kilometer in Hoei. Het is meteen ook de eerste passage aan de finishlijn, er staan nog 2 lokale rondes in Hoei op het programma nu. . 10 uur 14. hill Muur van Hoei (1/3) De rensters mogen hun kuiten een eerste keer opspannen voor de steilste kilometer in Hoei. Het is meteen ook de eerste passage aan de finishlijn, er staan nog 2 lokale rondes in Hoei op het programma nu.

clock 10:11 Human Powered Health heeft de Cypriotische kampioene Christoforou mee in de aanval. . 10 uur 11. Human Powered Health heeft de Cypriotische kampioene Christoforou mee in de aanval.

clock 10:09 1 minuut. Met een voorsprong van om en nabij de minuut is de kopgroep op weg naar de eerste keer Muur van Hoei. Een ongevaarlijke kopgroep zorgt ervoor dat het peloton wat gas terugneemt. . 10 uur 09. time difference 1 minuut Met een voorsprong van om en nabij de minuut is de kopgroep op weg naar de eerste keer Muur van Hoei. Een ongevaarlijke kopgroep zorgt ervoor dat het peloton wat gas terugneemt.

clock 10:06 10 uur 06. Toch een kopgroep. Na een eerdere poging van een duo is het nu wel raak: Caroline Andersson (Liv Racing TeqFind) en Antri Christoforou (Human Powered Health) hebben een kloof van betekenis weten te slaan. . Toch een kopgroep Na een eerdere poging van een duo is het nu wel raak: Caroline Andersson (Liv Racing TeqFind) en Antri Christoforou (Human Powered Health) hebben een kloof van betekenis weten te slaan.

clock 10:01 10 uur 01. Wie houdt van de Muur? Er zijn enkele rensters wie die Muur van Hoei duidelijk goed ligt, met Annemiek Van Vleuten op kop met 7 top 10-noteringen in 11 keer Waalse Pijl. Al is Ashleigh Moolman eigenlijk nog wat constanter: de Zuid-Afrikaanse werd al een keer 2e en 3e, 2 keer 4e, 5e en 6e en nog een keer 7e. Zo komt Moolman op 9 keer top 10 in 12 edities. Demi Vollering eindigde in 4 keer Waalse Pijl al elke keer bij de eerste 10, ook zij zal dus uitkijken naar de Muur van Hoei, zeker in haar huidige vorm. Ook Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma, Cecilie Uttrup Ludwig en Mavi Garcia zijn de laatste jaren vaste klanten op de Muur van Hoei. . Wie houdt van de Muur? Er zijn enkele rensters wie die Muur van Hoei duidelijk goed ligt, met Annemiek Van Vleuten op kop met 7 top 10-noteringen in 11 keer Waalse Pijl. Al is Ashleigh Moolman eigenlijk nog wat constanter: de Zuid-Afrikaanse werd al een keer 2e en 3e, 2 keer 4e, 5e en 6e en nog een keer 7e. Zo komt Moolman op 9 keer top 10 in 12 edities. Demi Vollering eindigde in 4 keer Waalse Pijl al elke keer bij de eerste 10, ook zij zal dus uitkijken naar de Muur van Hoei, zeker in haar huidige vorm. Ook Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma, Cecilie Uttrup Ludwig en Mavi Garcia zijn de laatste jaren vaste klanten op de Muur van Hoei.

clock 09:58 De rensters krijgen een zonnige Waalse Pijl. 09 uur 58. De rensters krijgen een zonnige Waalse Pijl

clock 09:56 09 uur 56. Een duo leek even vrij spel te krijgen van het peloton, maar ook hun verhaal zit er al vrij snel op. Zorgt de eerste van 3 keer Muur van Hoei voor een uitbarsting én een eerste kopgroep? . Een duo leek even vrij spel te krijgen van het peloton, maar ook hun verhaal zit er al vrij snel op. Zorgt de eerste van 3 keer Muur van Hoei voor een uitbarsting én een eerste kopgroep?

clock 09:44 09 uur 44. Nog steeds geen kopgroep. Het wordt stilletjes aan de vraag of we nog wel een kopgroep zullen zien voor de rensters weer in Hoei zijn. De lus ten zuiden van de aankomstplaats is ondertussen al over halfweg, een kopgroep is er nog steeds niet. . Nog steeds geen kopgroep Het wordt stilletjes aan de vraag of we nog wel een kopgroep zullen zien voor de rensters weer in Hoei zijn. De lus ten zuiden van de aankomstplaats is ondertussen al over halfweg, een kopgroep is er nog steeds niet.

clock 09:36 09 uur 36. Zeg nooit nooit, maar het zal moeilijk worden. Ik heb niet de beste vorm en dan is de Muur van Hoei extra zwaar. Marta Cavalli (FDJ-Suez) over haar winstkansen vandaag. Zeg nooit nooit, maar het zal moeilijk worden. Ik heb niet de beste vorm en dan is de Muur van Hoei extra zwaar. Marta Cavalli (FDJ-Suez) over haar winstkansen vandaag

clock 09:33 09 uur 33. Vanuit Belgisch oogpunt is er niet veel keuze om vandaag op in te zetten. Er staan slechts 6 landgenotes aan de start: Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Quick Step), Fauve Bastiaenssen, Esmee Gielkens (Lotto-Dstny), Julie Van de Velde (Fenix-Deceuninck), Jana Dobbelaere & Lotte Popelier (Duolar-Chevalmeire). Ghekiere is de Belgische one to watch , al heeft zij met ploeggenote Ashleigh Moolman misschien nog wel een grotere kanshebber in de rangen. . Vanuit Belgisch oogpunt is er niet veel keuze om vandaag op in te zetten. Er staan slechts 6 landgenotes aan de start: Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Quick Step), Fauve Bastiaenssen, Esmee Gielkens (Lotto-Dstny), Julie Van de Velde (Fenix-Deceuninck), Jana Dobbelaere & Lotte Popelier (Duolar-Chevalmeire). Ghekiere is de Belgische one to watch, al heeft zij met ploeggenote Ashleigh Moolman misschien nog wel een grotere kanshebber in de rangen.

clock 09:23 09 uur 23. Top 10 van vorig jaar ook vandaag aanwezig. Er wordt wel eens gezegd dat de Waalse Pijl, en meer bepaald de beklimming van de Muur van Hoei, voor een van de meest voorspelbare top 10’s van het seizoen zorgt. Van de top 10 van vorig seizoen tekenen alle rensters ook vandaag present. Cavalli, Van Vleuten, Vollering, Moolman, Garcia, Longo Borghini, Lippert, Doebel-Hickok, Kastelijn en Santesteban: allemaal hopen ze dat de geschiedenis zich vandaag herhaalt met een nieuwe top 10-notering. . Top 10 van vorig jaar ook vandaag aanwezig Er wordt wel eens gezegd dat de Waalse Pijl, en meer bepaald de beklimming van de Muur van Hoei, voor een van de meest voorspelbare top 10’s van het seizoen zorgt. Van de top 10 van vorig seizoen tekenen alle rensters ook vandaag present. Cavalli, Van Vleuten, Vollering, Moolman, Garcia, Longo Borghini, Lippert, Doebel-Hickok, Kastelijn en Santesteban: allemaal hopen ze dat de geschiedenis zich vandaag herhaalt met een nieuwe top 10-notering.

clock 09:18 09 uur 18. De eerste aanvalspogingen worden in de kiem gesmoord door het peloton. Krijgen we nog een kopgroep voor we weer in Hoei zijn? Over een goeie 30 kilometer doemt de Muur een eerste keer op. . De eerste aanvalspogingen worden in de kiem gesmoord door het peloton. Krijgen we nog een kopgroep voor we weer in Hoei zijn? Over een goeie 30 kilometer doemt de Muur een eerste keer op.

clock 09:10 09 uur 10. De schade bij de valpartij van daarnet lijkt mee te vallen. De 4 gevallen rensters kunnen hun weg alle 4 vervolgen. . De schade bij de valpartij van daarnet lijkt mee te vallen. De 4 gevallen rensters kunnen hun weg alle 4 vervolgen.

clock 09:07 Valpartij in het peloton. Enkele rensters gaan al vroeg in de koers tegen het asfalt. Aanvalspogingen hebben we nog niet moeten noteren: het peloton is nog steeds voltallig. . 09 uur 07. fall Valpartij in het peloton Enkele rensters gaan al vroeg in de koers tegen het asfalt. Aanvalspogingen hebben we nog niet moeten noteren: het peloton is nog steeds voltallig.

clock 08:57 08 uur 57. Comeback Deignan. Wie er ook weer bij is vandaag, is Lizzie Deignan (Trek-Segafredo). Na anderhalf jaar zonder koers door de geboorte van haar tweede kindje maakt de Britse haar comeback in de Waalse Pijl. Meedoen om de zege verwacht Deignan nog niet, het zal vooral gaan om een ondersteunende rol in dienst van kopvrouwen Longo Borghini en Van Anrooij. "Het team had me nodig vandaag, er was wat pech met blessures en ziektes. Als ik dus maar iets kan betekenen voor hen, dan is het beter dan thuis zitten trainen", zo zei ze vanochtend bij de start. . Comeback Deignan Wie er ook weer bij is vandaag, is Lizzie Deignan (Trek-Segafredo). Na anderhalf jaar zonder koers door de geboorte van haar tweede kindje maakt de Britse haar comeback in de Waalse Pijl. Meedoen om de zege verwacht Deignan nog niet, het zal vooral gaan om een ondersteunende rol in dienst van kopvrouwen Longo Borghini en Van Anrooij. "Het team had me nodig vandaag, er was wat pech met blessures en ziektes. Als ik dus maar iets kan betekenen voor hen, dan is het beter dan thuis zitten trainen", zo zei ze vanochtend bij de start.

clock 08:46 08 uur 46. We gaan 100% voor Demi Vollering vandaag. Marlen Reusser (SD Worx) bij de start daarnet. We gaan 100% voor Demi Vollering vandaag. Marlen Reusser (SD Worx) bij de start daarnet

clock 08:42 08 uur 42 match begonnen start time Start De rensters zijn na enkele geneutraliseerde kilometers in Hoei nu ook echt begonnen aan hun Waalse Pijl. Over een goede 3 uur weten we wie Marta Cavalli opvolgt op de Muur van Hoei.

clock 08:34 Verzamelen geblazen aan de start: over een paar minuten beginnen de rensters eraan. 08 uur 34. Verzamelen geblazen aan de start: over een paar minuten beginnen de rensters eraan.

clock 08:32 08 uur 32. De kans is groot dat je benen ontploffen op de laatste keer Muur van Hoei. Ik ben altijd nerveus hier. Demi Vollering (SD Worx) bij de start vandaag. De kans is groot dat je benen ontploffen op de laatste keer Muur van Hoei. Ik ben altijd nerveus hier. Demi Vollering (SD Worx) bij de start vandaag

clock 08:23 08 uur 23. Bij SD Worx lijken ze de tegenstand schijnbaar ook eens een kans te willen geven. Er staan maar 5 rensters van het team aan de start, in plaats van de 6 bij de andere ploegen. Geen Lotte Kopecky ook vandaag, zij heeft haar vizier op de piste gericht nu. Wel weer van de partij: Gent-Wevelgem-winnares Marlen Reusser en topfavoriete Demi Vollering. . Bij SD Worx lijken ze de tegenstand schijnbaar ook eens een kans te willen geven. Er staan maar 5 rensters van het team aan de start, in plaats van de 6 bij de andere ploegen. Geen Lotte Kopecky ook vandaag, zij heeft haar vizier op de piste gericht nu. Wel weer van de partij: Gent-Wevelgem-winnares Marlen Reusser en topfavoriete Demi Vollering.

clock 08:08 08 uur 08. De grotere teams verschijnen zo stilaan op het startpodium voor de ploegenpresentatie in Hoei. Op dit moment aan de beurt: Canyon//SRAM, met de indrukwekkende drietand Niewiadoma, Chabbey en Paladin. Daarnet zagen we al Jumbo-Visma op het podium, zonder 5-voudig winnares Marianne Vos. De Nederlandse formatie lijkt ook vandaag geen kanshebber te hebben op een eerste seizoenszege. . De grotere teams verschijnen zo stilaan op het startpodium voor de ploegenpresentatie in Hoei. Op dit moment aan de beurt: Canyon//SRAM, met de indrukwekkende drietand Niewiadoma, Chabbey en Paladin. Daarnet zagen we al Jumbo-Visma op het podium, zonder 5-voudig winnares Marianne Vos. De Nederlandse formatie lijkt ook vandaag geen kanshebber te hebben op een eerste seizoenszege.

clock 07:54 Het parcours van vandaag. 07 uur 54. Het parcours van vandaag.

clock 07:54 07 uur 54. De vrouwen beginnen aan hun Waalse Pijl in Hoei, waar ze eigenlijk nagenoeg heel de koers zullen rondrijden. De Muur van Hoei staat 3 keer op het menu, waarvan de eerste keer na 52 kilometer in het zadel. De Côte d’Ereffe en de Côte de Cherave doen de vrouwen allebei 2 keer aan. De oplettende lezer heeft dus door dat de rensters 2 lokale rondes afwerken in Hoei, van elk een kleine 50 kilometer. . De vrouwen beginnen aan hun Waalse Pijl in Hoei, waar ze eigenlijk nagenoeg heel de koers zullen rondrijden. De Muur van Hoei staat 3 keer op het menu, waarvan de eerste keer na 52 kilometer in het zadel. De Côte d’Ereffe en de Côte de Cherave doen de vrouwen allebei 2 keer aan. De oplettende lezer heeft dus door dat de rensters 2 lokale rondes afwerken in Hoei, van elk een kleine 50 kilometer.

clock 07:46 07 uur 46. Zo was het vorig jaar. Annemiek van Vleuten leek haar hand uit te steken naar haar eerste zege in de Waalse Pijl, maar de Italiaanse Marta Cavalli stak daar een stokje voor. Van Vleuten maakte er een lange inspanning van vanaf de voet van de Muur, maar Cavalli kon aanklampen en had de beste versnelling in petto op het einde. Demi Vollering, de topfavoriete van vandaag, werd 3e. Of Cavalli die topvorm van vorig jaar, toen ze ook de Amstel Gold Race won, nog ooit zal terugvinden, is maar de vraag. De Italiaanse kampt met mentale problemen sinds haar zware valpartij in de Tour van vorig jaar. . Zo was het vorig jaar Annemiek van Vleuten leek haar hand uit te steken naar haar eerste zege in de Waalse Pijl, maar de Italiaanse Marta Cavalli stak daar een stokje voor. Van Vleuten maakte er een lange inspanning van vanaf de voet van de Muur, maar Cavalli kon aanklampen en had de beste versnelling in petto op het einde. Demi Vollering, de topfavoriete van vandaag, werd 3e. Of Cavalli die topvorm van vorig jaar, toen ze ook de Amstel Gold Race won, nog ooit zal terugvinden, is maar de vraag. De Italiaanse kampt met mentale problemen sinds haar zware valpartij in de Tour van vorig jaar.

clock 07:39 Het voelt inderdaad toch wat onwennig om zó vroeg te starten…. 07 uur 39. Het voelt inderdaad toch wat onwennig om zó vroeg te starten…

clock 07:00 07 uur . start om 8.35 uur. Over anderhalf uur kruipen de vrouwen op hun fiets voor de 26e editie van de Waalse Pijl. Marta Cavalli mag nummer 1 op haar rug spelden. Zij verraste vorig jaar Annemiek van Vleuten op de Muur. Rond 12 uur weet u of de Italiaanse zichzelf opvolgt. . start om 8.35 uur Over anderhalf uur kruipen de vrouwen op hun fiets voor de 26e editie van de Waalse Pijl.

Marta Cavalli mag nummer 1 op haar rug spelden. Zij verraste vorig jaar Annemiek van Vleuten op de Muur.

Rond 12 uur weet u of de Italiaanse zichzelf opvolgt.

clock 19-04-2023 19-04-2023.

clock 19:56 19 uur 56. Geen Van Empel. Wereldkampioene veldrijden Fem van Empel komt woensdag dan toch niet aan de start van de Waalse Pijl. De Nederlandse van Jumbo-Visma moet door een fysiek ongemak rusten. "Tegen alle plannen in, helaas geen Waalse Pijl voor mij", meldt een ontgoochelde Van Empel zelf op haar sociale media. "Ik neem wat rust door een fysiek ongemak. Hopelijk ben ik snel terug!" Jumbo-Visma doet het na het afhaken van Van Empel woensdag in de Waalse Pijl met de Nederlandse vrouwen Teuntje Beekhuis, Eva van Agt, Maud Oudeman, Rosita Reijnhout, de Zwitserse Noemi Rüegg en de Nieuw-Zeelandse Kim Cadzow. Ook vijfvoudig winnares Marianne Vos ontbreekt dus in de selectie. . Geen Van Empel Wereldkampioene veldrijden Fem van Empel komt woensdag dan toch niet aan de start van de Waalse Pijl. De Nederlandse van Jumbo-Visma moet door een fysiek ongemak rusten.



"Tegen alle plannen in, helaas geen Waalse Pijl voor mij", meldt een ontgoochelde Van Empel zelf op haar sociale media. "Ik neem wat rust door een fysiek ongemak. Hopelijk ben ik snel terug!"



Jumbo-Visma doet het na het afhaken van Van Empel woensdag in de Waalse Pijl met de Nederlandse vrouwen Teuntje Beekhuis, Eva van Agt, Maud Oudeman, Rosita Reijnhout, de Zwitserse Noemi Rüegg en de Nieuw-Zeelandse Kim Cadzow. Ook vijfvoudig winnares Marianne Vos ontbreekt dus in de selectie.

clock 19:55 Fem van Empel past voor de Waalse Pijl. 19 uur 55. Fem van Empel past voor de Waalse Pijl

clock 14:34 14 uur 34. Deignan is terug na wielerpauze van 1,5 jaar. Trek-Segafredo heeft een opvallende naam toegevoegd aan de startlijst van de Waalse Pijl. De Britse Lizzie Deignan (34) keert na 1,5 jaar zonder competitie terug in het peloton. Deignan won in het najaar van 2021 de 1e editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen. Daarna beviel ze van een 2e kindje: een zoontje. Normaal gezien zou Deignan volgende maand haar comeback maken in de Vuelta. Maar de Britse kan haar koershonger niet meer bedwingen en zal woensdag aan de start staan van de Waalse Pijl. Deignan is de wereldkampioene van 2014. Op haar erelijst prijken naast Parijs-Roubaix ook nog topklassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Strade Bianche. . Deignan is terug na wielerpauze van 1,5 jaar Trek-Segafredo heeft een opvallende naam toegevoegd aan de startlijst van de Waalse Pijl. De Britse Lizzie Deignan (34) keert na 1,5 jaar zonder competitie terug in het peloton.



Deignan won in het najaar van 2021 de 1e editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen. Daarna beviel ze van een 2e kindje: een zoontje.



Normaal gezien zou Deignan volgende maand haar comeback maken in de Vuelta. Maar de Britse kan haar koershonger niet meer bedwingen en zal woensdag aan de start staan van de Waalse Pijl.



Deignan is de wereldkampioene van 2014. Op haar erelijst prijken naast Parijs-Roubaix ook nog topklassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Strade Bianche.