Waalse Pijl: vrouwen gaan vroeg van start in Hoei

clock 08:23 08 uur 23. Bij SD Worx lijken ze de tegenstand schijnbaar ook eens een kans te willen geven. Er staan maar 5 rensters van het team aan de start, in plaats van de 6 bij de andere ploegen. Geen Lotte Kopecky ook vandaag, zij heeft haar vizier op de piste gericht nu. Wel weer van de partij: Gent-Wevelgem-winnares Marlen Reusser en topfavoriete Demi Vollering. . Bij SD Worx lijken ze de tegenstand schijnbaar ook eens een kans te willen geven. Er staan maar 5 rensters van het team aan de start, in plaats van de 6 bij de andere ploegen. Geen Lotte Kopecky ook vandaag, zij heeft haar vizier op de piste gericht nu. Wel weer van de partij: Gent-Wevelgem-winnares Marlen Reusser en topfavoriete Demi Vollering.

clock 08:08 08 uur 08. De grotere teams verschijnen zo stilaan op het startpodium voor de ploegenpresentatie in Hoei. Op dit moment aan de beurt: Canyon//SRAM, met de indrukwekkende drietand Niewiadoma, Chabbey en Paladin. Daarnet zagen we al Jumbo-Visma op het podium, zonder 5-voudig winnares Marianne Vos. De Nederlandse formatie lijkt ook vandaag geen kanshebber te hebben op een eerste seizoenszege. . De grotere teams verschijnen zo stilaan op het startpodium voor de ploegenpresentatie in Hoei. Op dit moment aan de beurt: Canyon//SRAM, met de indrukwekkende drietand Niewiadoma, Chabbey en Paladin. Daarnet zagen we al Jumbo-Visma op het podium, zonder 5-voudig winnares Marianne Vos. De Nederlandse formatie lijkt ook vandaag geen kanshebber te hebben op een eerste seizoenszege.

clock 07:54 Het parcours van vandaag. 07 uur 54. Het parcours van vandaag.

clock 07:54 07 uur 54. De vrouwen beginnen aan hun Waalse Pijl in Hoei, waar ze eigenlijk nagenoeg heel de koers zullen rondrijden. De Muur van Hoei staat 3 keer op het menu, waarvan de eerste keer na 52 kilometer in het zadel. De Côte d’Ereffe en de Côte de Cherave doen de vrouwen allebei 2 keer aan. De oplettende lezer heeft dus door dat de rensters 2 lokale rondes afwerken in Hoei, van elk een kleine 50 kilometer. . De vrouwen beginnen aan hun Waalse Pijl in Hoei, waar ze eigenlijk nagenoeg heel de koers zullen rondrijden. De Muur van Hoei staat 3 keer op het menu, waarvan de eerste keer na 52 kilometer in het zadel. De Côte d’Ereffe en de Côte de Cherave doen de vrouwen allebei 2 keer aan. De oplettende lezer heeft dus door dat de rensters 2 lokale rondes afwerken in Hoei, van elk een kleine 50 kilometer.

clock 07:46 07 uur 46. Zo was het vorig jaar. Annemiek van Vleuten leek haar hand uit te steken naar haar eerste zege in de Waalse Pijl, maar de Italiaanse Marta Cavalli stak daar een stokje voor. Van Vleuten maakte er een lange inspanning van vanaf de voet van de Muur, maar Cavalli kon aanklampen en had de beste versnelling in petto op het einde. Demi Vollering, de topfavoriete van vandaag, werd 3e. Of Cavalli die topvorm van vorig jaar, toen ze ook de Amstel Gold Race won, nog ooit zal terugvinden, is maar de vraag. De Italiaanse kampt met mentale problemen sinds haar zware valpartij in de Tour van vorig jaar. . Zo was het vorig jaar Annemiek van Vleuten leek haar hand uit te steken naar haar eerste zege in de Waalse Pijl, maar de Italiaanse Marta Cavalli stak daar een stokje voor. Van Vleuten maakte er een lange inspanning van vanaf de voet van de Muur, maar Cavalli kon aanklampen en had de beste versnelling in petto op het einde. Demi Vollering, de topfavoriete van vandaag, werd 3e. Of Cavalli die topvorm van vorig jaar, toen ze ook de Amstel Gold Race won, nog ooit zal terugvinden, is maar de vraag. De Italiaanse kampt met mentale problemen sinds haar zware valpartij in de Tour van vorig jaar.

clock 07:39 Het voelt inderdaad toch wat onwennig om zó vroeg te starten…. 07 uur 39. Het voelt inderdaad toch wat onwennig om zó vroeg te starten…

clock 07:00 07 uur . start om 8.35 uur. Over anderhalf uur kruipen de vrouwen op hun fiets voor de 26e editie van de Waalse Pijl. Marta Cavalli mag nummer 1 op haar rug spelden. Zij verraste vorig jaar Annemiek van Vleuten op de Muur. Rond 12 uur weet u of de Italiaanse zichzelf opvolgt. . start om 8.35 uur Over anderhalf uur kruipen de vrouwen op hun fiets voor de 26e editie van de Waalse Pijl.

Marta Cavalli mag nummer 1 op haar rug spelden. Zij verraste vorig jaar Annemiek van Vleuten op de Muur.

Rond 12 uur weet u of de Italiaanse zichzelf opvolgt.

clock 19-04-2023 19-04-2023.

clock 19:56 19 uur 56. Geen Van Empel. Wereldkampioene veldrijden Fem van Empel komt woensdag dan toch niet aan de start van de Waalse Pijl. De Nederlandse van Jumbo-Visma moet door een fysiek ongemak rusten. "Tegen alle plannen in, helaas geen Waalse Pijl voor mij", meldt een ontgoochelde Van Empel zelf op haar sociale media. "Ik neem wat rust door een fysiek ongemak. Hopelijk ben ik snel terug!" Jumbo-Visma doet het na het afhaken van Van Empel woensdag in de Waalse Pijl met de Nederlandse vrouwen Teuntje Beekhuis, Eva van Agt, Maud Oudeman, Rosita Reijnhout, de Zwitserse Noemi Rüegg en de Nieuw-Zeelandse Kim Cadzow. Ook vijfvoudig winnares Marianne Vos ontbreekt dus in de selectie. . Geen Van Empel Wereldkampioene veldrijden Fem van Empel komt woensdag dan toch niet aan de start van de Waalse Pijl. De Nederlandse van Jumbo-Visma moet door een fysiek ongemak rusten.



"Tegen alle plannen in, helaas geen Waalse Pijl voor mij", meldt een ontgoochelde Van Empel zelf op haar sociale media. "Ik neem wat rust door een fysiek ongemak. Hopelijk ben ik snel terug!"



Jumbo-Visma doet het na het afhaken van Van Empel woensdag in de Waalse Pijl met de Nederlandse vrouwen Teuntje Beekhuis, Eva van Agt, Maud Oudeman, Rosita Reijnhout, de Zwitserse Noemi Rüegg en de Nieuw-Zeelandse Kim Cadzow. Ook vijfvoudig winnares Marianne Vos ontbreekt dus in de selectie.

clock 19:55 Fem van Empel past voor de Waalse Pijl. 19 uur 55. Fem van Empel past voor de Waalse Pijl

clock 14:34 14 uur 34. Deignan is terug na wielerpauze van 1,5 jaar. Trek-Segafredo heeft een opvallende naam toegevoegd aan de startlijst van de Waalse Pijl. De Britse Lizzie Deignan (34) keert na 1,5 jaar zonder competitie terug in het peloton. Deignan won in het najaar van 2021 de 1e editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen. Daarna beviel ze van een 2e kindje: een zoontje. Normaal gezien zou Deignan volgende maand haar comeback maken in de Vuelta. Maar de Britse kan haar koershonger niet meer bedwingen en zal woensdag aan de start staan van de Waalse Pijl. Deignan is de wereldkampioene van 2014. Op haar erelijst prijken naast Parijs-Roubaix ook nog topklassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Strade Bianche. . Deignan is terug na wielerpauze van 1,5 jaar Trek-Segafredo heeft een opvallende naam toegevoegd aan de startlijst van de Waalse Pijl. De Britse Lizzie Deignan (34) keert na 1,5 jaar zonder competitie terug in het peloton.



Deignan won in het najaar van 2021 de 1e editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen. Daarna beviel ze van een 2e kindje: een zoontje.



Normaal gezien zou Deignan volgende maand haar comeback maken in de Vuelta. Maar de Britse kan haar koershonger niet meer bedwingen en zal woensdag aan de start staan van de Waalse Pijl.



Deignan is de wereldkampioene van 2014. Op haar erelijst prijken naast Parijs-Roubaix ook nog topklassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Strade Bianche.