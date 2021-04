LIVESTREAM: Kan Anna van der Breggen voor de 7e keer op een rij winnen?

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1384800920706371584

Henderson overleeft de beklimming. Het zal toch niet door de glimlach van Sammy Neyrinck zijn. Hij had braaf zijn mondmasker aan.

11 uur 24. Henderson overleeft de beklimming. Het zal toch niet door de glimlach van Sammy Neyrinck zijn. Hij had braaf zijn mondmasker aan. .

Het sterke aanvalstrio gaat samen over de steile meters van de Muur. Ook het uitgedunde peloton smeert de benen in en mag gaan klimmen. Wie kraakt er?

11 uur 18. Het sterke aanvalstrio gaat samen over de steile meters van de Muur. Ook het uitgedunde peloton smeert de benen in en mag gaan klimmen. Wie kraakt er? .

11 uur 12. De koers staat in Brand. De Nederlandse Lucinda Brand, de Australische kampioene Elise Chabbey en de Britse Anna Henderson kleuren een nieuwe aanval. Het trio bengelt 40" voor op het peloton. .

Volg de wedstrijd hier met een livestream of op Één. Het commentaar tijdens het rechtstreekse verslag wordt verzorgd door Ruben Van Gucht en Ine Beyen.

11 uur 05. We zijn live! Volg de wedstrijd hier met een livestream of op Één. Het commentaar tijdens het rechtstreekse verslag wordt verzorgd door Ruben Van Gucht en Ine Beyen. .

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1384789408830922752

Het gaat vooruit in het peloton. Trek-Segafredo neemt het voortouw:

Het gaat vooruit in het peloton. Trek-Segafredo neemt het voortouw:. 10 uur 54.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1384791390857613318

Het peloton is weer compleet:

Het peloton is weer compleet:. 10 uur 53.

10:50

10 uur 50. Aanval Lach en Gerritse in de kiem gesmoord . De aanval van Marta Lach en Femke Gerritse was geen lang leven beschoren. Het duo nestelt zich opnieuw in de buik van het peloton. Wie waagt er zich aan een nieuwe onderneming? .