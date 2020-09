Topfavoriete Van der Breggen rijdt iedereen murw op Muur van Hoei

"Het was een harde koers", reageerde de koningin van Hoei. "Dit was een van mijn moeilijkste overwinningen hier."

"Ik voelde me toch wat vermoeid, maar mijn ploeg heeft heel veel werk opgeknapt. Ze hebben erg goed gekoerst en ik voelde wel wat druk om dit af te maken."

"Deze finale is zo lastig, maar deze koers ligt me. En met zo'n ploeg is het fijn om het af te maken. 6 keer winnen in Hoei, dat is gek."