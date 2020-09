LIVE: Anna van der Breggen gaat voor 6 op een rij op de Muur van Hoei

10:37 Het peloton zit de kopgroep op de hielen. 10 uur 37. Het peloton zit de kopgroep op de hielen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:34 10 uur 34. Roofdier Vos. De koers moet nog volop losbarsten, maar Marianne Vos zal zonder twijfel mikken op haar eindschot. De Nederlandse triomfeerde in Hoei al 5 keer (2007, 2008, 2009, 2011 en 2013) en bewees in de Giro Rosa (denk maar aan de finish in Assisi) dat ze nog altijd over dat vlijmscherpe wapen beschikt. . Roofdier Vos De koers moet nog volop losbarsten, maar Marianne Vos zal zonder twijfel mikken op haar eindschot. De Nederlandse triomfeerde in Hoei al 5 keer (2007, 2008, 2009, 2011 en 2013) en bewees in de Giro Rosa (denk maar aan de finish in Assisi) dat ze nog altijd over dat vlijmscherpe wapen beschikt.

10:21 10 uur 21. Dit is een van mijn favoriete koersen. En mijn vorm van zaterdag kan niet verdwenen zijn. . Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo). Dit is een van mijn favoriete koersen. En mijn vorm van zaterdag kan niet verdwenen zijn. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo)

10:16 Côte de Wârre. Terwijl we voorin afscheid moeten nemen van Van Witzenburg, is de voorsprong ook geslonken tot iets minder dan een minuut. Met de Côte de Wârre hebben we ook de eerste helling al weggepeuterd. . 10 uur 16. Côte de Wârre Terwijl we voorin afscheid moeten nemen van Van Witzenburg, is de voorsprong ook geslonken tot iets minder dan een minuut. Met de Côte de Wârre hebben we ook de eerste helling al weggepeuterd.

10:11 10 uur 11. De twee Nederlandse vrouwen in de kopgroep rijden in Belgische loondienst. Marieke van Witzenburg rijdt voor Doltcini-Van Eyck, Kirstie van Haaften draagt het shirt van Ciclotel (de ploeg van Heidi Van de Vijver). . De twee Nederlandse vrouwen in de kopgroep rijden in Belgische loondienst. Marieke van Witzenburg rijdt voor Doltcini-Van Eyck, Kirstie van Haaften draagt het shirt van Ciclotel (de ploeg van Heidi Van de Vijver).

10:06 Te voet is de Muur al steil, met de fiets is het pas echt een smeerlap. . 10 uur 06. Te voet is de Muur al steil, met de fiets is het pas echt een smeerlap.

10:05 10 uur 05. Mannenkoers straks op Canvas. Door de (politieke) actualiteit verhuist de uitzending bij de mannen van Eén naar Canvas. Stem om 14u dus af op Canvas of op onze website voor onze livestream. . Mannenkoers straks op Canvas Door de (politieke) actualiteit verhuist de uitzending bij de mannen van Eén naar Canvas. Stem om 14u dus af op Canvas of op onze website voor onze livestream.

10:01 De CEO van Flanders Classics reageert op de maatregelen in de BinckBank Tour en berispt ASO. 10 uur 01. De CEO van Flanders Classics reageert op de maatregelen in de BinckBank Tour en berispt ASO.

10:00 10 uur . D'hoore en Kopecky. De Belgische inbreng komt vandaag (uiteraard) niet van Jolien D'hoore en Lotte Kopecky. Dit terrein is niets voor hen en hun afspraken volgen vanaf volgende week. . D'hoore en Kopecky De Belgische inbreng komt vandaag (uiteraard) niet van Jolien D'hoore en Lotte Kopecky. Dit terrein is niets voor hen en hun afspraken volgen vanaf volgende week.

09:52 Tijdsverschil. Terwijl het eerste wedstrijduur in de boeken staat, tellen we voorin 3 vluchters. De Spaanse Benito houdt het Nederlandse duo Van Witzenburg en Van Haaften gezelschap. Ze rijden 1'40" voor het peloton uit. . 09 uur 52. Tijdsverschil Terwijl het eerste wedstrijduur in de boeken staat, tellen we voorin 3 vluchters. De Spaanse Benito houdt het Nederlandse duo Van Witzenburg en Van Haaften gezelschap. Ze rijden 1'40" voor het peloton uit.

09:50 09 uur 50. Groupama-FDJ. Bij de Franse ploeg is Cecilie Uttrup Ludwig de kopvrouw. De Deense zal hongerig zijn, want haar plannetje voor het WK viel in duigen door een haperend versnellingsapparaat. Ludwig werd vorig jaar 8e op 23" van Van der Breggen en mikt dit jaar ongetwijfeld op een nog betere notering. . Groupama-FDJ Bij de Franse ploeg is Cecilie Uttrup Ludwig de kopvrouw. De Deense zal hongerig zijn, want haar plannetje voor het WK viel in duigen door een haperend versnellingsapparaat. Ludwig werd vorig jaar 8e op 23" van Van der Breggen en mikt dit jaar ongetwijfeld op een nog betere notering.

09:47 Bestudeer het parcours. De uitzending begint om 11.10u. 09 uur 47. Bestudeer het parcours. De uitzending begint om 11.10u.

09:46 09 uur 46. Ik dacht altijd dat ik na de Spelen in Tokio zou stoppen, maar ik beschouw dat evenement niet meer als mijn finish. Het moederschap en mijn tijdelijke pauze hebben mijn liefde voor de koers weer aangewakkerd. . Lizzie Deignan . Ik dacht altijd dat ik na de Spelen in Tokio zou stoppen, maar ik beschouw dat evenement niet meer als mijn finish. Het moederschap en mijn tijdelijke pauze hebben mijn liefde voor de koers weer aangewakkerd. Lizzie Deignan

09:42 09 uur 42. Kijk nog eens naar de ontknoping van La Course (met een hoofdrol voor het Trek-duo). Kijk nog eens naar de ontknoping van La Course (met een hoofdrol voor het Trek-duo)

09:39 09 uur 39. Trek-Segafredo. We brachten hen daarnet al eens ter sprake: Trek-Segafredo kan met Elisa Longo Borghini en Lizzie Deignan een duo uitspelen. De Italiaanse en de Britse spreken dezelfde taal. Dat bewezen ze al in de GP Plouay, La Course en de Giro Rosa, waar hun samenwerking gesmeerd liep. Longo Borghini sprintte in Imola naar brons, Deignan gaf bergop een zeer goeie indruk en werd uiteindelijk 6e. . Trek-Segafredo We brachten hen daarnet al eens ter sprake: Trek-Segafredo kan met Elisa Longo Borghini en Lizzie Deignan een duo uitspelen.

De Italiaanse en de Britse spreken dezelfde taal. Dat bewezen ze al in de GP Plouay, La Course en de Giro Rosa, waar hun samenwerking gesmeerd liep.

Longo Borghini sprintte in Imola naar brons, Deignan gaf bergop een zeer goeie indruk en werd uiteindelijk 6e.

09:36 09 uur 36. Dit vrouwenpeloton moet straks twee keer de tanden zetten in de lokale lus. Drie beklimmingen worden dus twee keer betast: de Côte d'Ereffe, de Côte du Chemin des Gueuses en uiteraard de Muur van Hoei. . Dit vrouwenpeloton moet straks twee keer de tanden zetten in de lokale lus. Drie beklimmingen worden dus twee keer betast: de Côte d'Ereffe, de Côte du Chemin des Gueuses en uiteraard de Muur van Hoei.

09:34 Ook Marianne Vos won de Waalse Pijl al 5 keer (hier voor het laatst in 2013). 09 uur 34. Ook Marianne Vos won de Waalse Pijl al 5 keer (hier voor het laatst in 2013)

09:25 09 uur 25. Amstel Gold Race? Niet alleen de mannen springen de komende weken van de ene afspraak naar de andere, ook de agenda van de vrouwen zit eivol. Zondag volgt Luik-Bastenaken-Luik, het weekend van 10 oktober en 11 oktober is in principe "dubbel bezet" met de Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem. In principe, want achter de Amstel Gold Race staat een stevig vraagteken. De Nederlandse passages in de BinckBank Tour vallen in het water en ook de Amstel dreigt te verzuipen door de coronamaatregelen bij onze noorderburen. Vandaag zou een beslissing vallen over de belangrijkste Nederlandse klassieker. . Amstel Gold Race? Niet alleen de mannen springen de komende weken van de ene afspraak naar de andere, ook de agenda van de vrouwen zit eivol.

Zondag volgt Luik-Bastenaken-Luik, het weekend van 10 oktober en 11 oktober is in principe "dubbel bezet" met de Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem.

In principe, want achter de Amstel Gold Race staat een stevig vraagteken. De Nederlandse passages in de BinckBank Tour vallen in het water en ook de Amstel dreigt te verzuipen door de coronamaatregelen bij onze noorderburen. Vandaag zou een beslissing vallen over de belangrijkste Nederlandse klassieker.

09:17 09 uur 17. De jurywagen in de staart van het peloton spot Anna van der Breggen. De wereldkampioene houdt zich nog niet echt bezig met de debatten. . De jurywagen in de staart van het peloton spot Anna van der Breggen. De wereldkampioene houdt zich nog niet echt bezig met de debatten.

09:16 Trek-Segafredo, met onder meer Elisa Longo Borghini (brons op het WK) en Lizzie Deignan (leider in de WorldTour). . 09 uur 16. Trek-Segafredo, met onder meer Elisa Longo Borghini (brons op het WK) en Lizzie Deignan (leider in de WorldTour).

09:08 09 uur 08. Uiteraard ontsnapt ook de Waalse Pijl niet aan het coronavirus. Op de Muur van Hoei zijn supporters niet toegelaten. . Uiteraard ontsnapt ook de Waalse Pijl niet aan het coronavirus. Op de Muur van Hoei zijn supporters niet toegelaten.

09:05 09 uur 05. Julie Van de Velde was vorig jaar de beste Belgische op de 14e plaats. De 27-jarige renster van Lotto Soudal Ladies paste op de valreep voor het WK door maagproblemen, vandaag verschijnt ze wel aan de start. . Julie Van de Velde was vorig jaar de beste Belgische op de 14e plaats. De 27-jarige renster van Lotto Soudal Ladies paste op de valreep voor het WK door maagproblemen, vandaag verschijnt ze wel aan de start.

09:00 09 uur . De top 10 van vorig jaar. 1. Anna van der Breggen (Ned) 2. Annemiek van Vleuten (Ned) 3. Annika Langvad (Den) 4. Marianne Vos (Ned) 5. Demi Vollering (Ned) 6. Katarzyna Niewiadoma (Pol) 7. Ashleigh Moolman-Pasio (ZAf) 8. Cecilie Uttrup Ludwig (Den) 9. Brodie Chapman (Aus) 10. Mavi Garcia (Spa) . De top 10 van vorig jaar

1. Anna van der Breggen (Ned) 2. Annemiek van Vleuten (Ned) 3. Annika Langvad (Den) 4. Marianne Vos (Ned) 5. Demi Vollering (Ned) 6. Katarzyna Niewiadoma (Pol) 7. Ashleigh Moolman-Pasio (ZAf) 8. Cecilie Uttrup Ludwig (Den) 9.

Brodie Chapman (Aus) 10. Mavi Garcia (Spa)



08:59 08 uur 59. Het grijze wolkendek nodigt niet meteen uit tot aanvallen. Het zwaartepunt volgt uiteraard pas in de tweede helft van deze route. De munitie wordt voorlopig nog opgespaard. . Het grijze wolkendek nodigt niet meteen uit tot aanvallen. Het zwaartepunt volgt uiteraard pas in de tweede helft van deze route. De munitie wordt voorlopig nog opgespaard.

08:53 08 uur 53. Voor het WK had ik al beslist om mijn pols na de wegwedstrijd wat extra rust te gunnen. Ik heb een controle gehad in het ziekenhuis en alles zag er goed uit. Vrijdag gaan de hechtingen eruit en volgt een nieuwe controle. Ik hoop zondag deel te nemen aan Luik-Bastenaken-Luik. Annemiek van Vleuten. Voor het WK had ik al beslist om mijn pols na de wegwedstrijd wat extra rust te gunnen. Ik heb een controle gehad in het ziekenhuis en alles zag er goed uit. Vrijdag gaan de hechtingen eruit en volgt een nieuwe controle. Ik hoop zondag deel te nemen aan Luik-Bastenaken-Luik. Annemiek van Vleuten

08:48 Geen van Vleuten. Zoek op de deelnemerslijst niet naar Annemiek van Vleuten. De Nederlandse legde zaterdag met een gebroken pols zowaar nog beslag op het zilver in Imola, maar past voor deze klauterpartij. In 2017 en 2018 werd ze 4e in Hoei, vorig jaar was ze runner-up. . 08 uur 48. Geen van Vleuten Zoek op de deelnemerslijst niet naar Annemiek van Vleuten. De Nederlandse legde zaterdag met een gebroken pols zowaar nog beslag op het zilver in Imola, maar past voor deze klauterpartij. In 2017 en 2018 werd ze 4e in Hoei, vorig jaar was ze runner-up.

08:45 08 uur 45. Ontbijt voor de mannen. Terwijl de vrouwen richting de officiële start trekken, kunnen de mannen hun benzinetank nog wat aanvullen. Zij worden om 11.30u aan de start verwacht. De uitzending op Eén begint om 14u. . Ontbijt voor de mannen Terwijl de vrouwen richting de officiële start trekken, kunnen de mannen hun benzinetank nog wat aanvullen. Zij worden om 11.30u aan de start verwacht. De uitzending op Eén begint om 14u.

08:39 08 uur 39. We zijn stilaan klaar voor de opener van dit klassieke najaar. De vrouwen krijgen nog wat tijd om warm te draaien, want het eerste deel van het parcours is behoorlijk mild. Na 45 kilometer trekken we naar de eerste helling van de dag, al zal er op weg naar de Côte de Wârre ook wel geregeld aan het versnellingsapparaat geprutst moeten worden. . We zijn stilaan klaar voor de opener van dit klassieke najaar. De vrouwen krijgen nog wat tijd om warm te draaien, want het eerste deel van het parcours is behoorlijk mild.

Na 45 kilometer trekken we naar de eerste helling van de dag, al zal er op weg naar de Côte de Wârre ook wel geregeld aan het versnellingsapparaat geprutst moeten worden.

08:39 08 uur 39.

08:39 08 uur 39 match begonnen Start



08:32 Daar staat ze: Anna van der Breggen gaat weer een jaartje als wereldkampioene door het leven. 08 uur 32. Daar staat ze: Anna van der Breggen gaat weer een jaartje als wereldkampioene door het leven.

08:30 08 uur 30. Het is een droom om volgend jaar als wereldkampioene aan mijn laatste seizoen te kunnen beginnen. . Anna van der Breggen. Het is een droom om volgend jaar als wereldkampioene aan mijn laatste seizoen te kunnen beginnen. Anna van der Breggen

08:25 08 uur 25. De deelnemers worden momenteel "voorgesteld" in Hoei. De regengoden houden zich voorlopig rustig en echt koud is het niet, maar dit zijn uiteraard niet de klassieke weersomstandigheden van een voorjaarsklassieker. . De deelnemers worden momenteel "voorgesteld" in Hoei. De regengoden houden zich voorlopig rustig en echt koud is het niet, maar dit zijn uiteraard niet de klassieke weersomstandigheden van een voorjaarsklassieker.

08:08 08 uur 08. Canvas en livestream! De Waalse Pijl voor vrouwen kent ook een primeur, want de organisatie biedt voor het eerst een rechtstreekse uitzending aan. Om 11.10u zijn we op de afspraak op Canvas en met livestream op deze pagina. . Canvas en livestream! De Waalse Pijl voor vrouwen kent ook een primeur, want de organisatie biedt voor het eerst een rechtstreekse uitzending aan. Om 11.10u zijn we op de afspraak op Canvas en met livestream op deze pagina.

08:08 08 uur 08.

08:04 08 uur 04. 2019: zege als wereldkampioene, 2020: zege als wereldkampioene? Anna van der Breggen en de Muur van Hoei, het zijn beste vriendinnen. Sinds 2015 was de Nederlandse er steeds weer de sterkste. Ze heeft er dus al 5 keer op een rij gewonnen, vorig jaar overigens in de regenboogtrui. Dat kan ze vandaag nog eens herhalen en dat lijkt misschien wel wat bizar, aangezien Van der Breggen eind 2019 haar wereldkampioenentrui moest afstaan aan Annemiek van Vleuten. Maar corona verklaart in 2020 alles. De gebruikelijke voorjaarsdatum van de Waalse Pijl werd geschrapt en intussen heeft Van Vleuten haar regenboogshirt weer moeten afstaan. Dat betekent dat alles eigenlijk weer bij "het oude" blijft: Van der Breggen kan als wereldkampioene op jacht gaan naar een 6e triomf. . 2019: zege als wereldkampioene, 2020: zege als wereldkampioene? Anna van der Breggen en de Muur van Hoei, het zijn beste vriendinnen. Sinds 2015 was de Nederlandse er steeds weer de sterkste. Ze heeft er dus al 5 keer op een rij gewonnen, vorig jaar overigens in de regenboogtrui.

Dat kan ze vandaag nog eens herhalen en dat lijkt misschien wel wat bizar, aangezien Van der Breggen eind 2019 haar wereldkampioenentrui moest afstaan aan Annemiek van Vleuten.

Maar corona verklaart in 2020 alles. De gebruikelijke voorjaarsdatum van de Waalse Pijl werd geschrapt en intussen heeft Van Vleuten haar regenboogshirt weer moeten afstaan.

Dat betekent dat alles eigenlijk weer bij "het oude" blijft: Van der Breggen kan als wereldkampioene op jacht gaan naar een 6e triomf.

08:02 08 uur 02. Waalse Pijl voor vrouwen. 3 dagen na het WK staat al een nieuwe belangrijke afspraak voor de deur. Bij de vrouwen rekenen we op de vroege vogels, want hun Waalse Pijl wordt al om 8.40u op gang geschoten. De vrouwen moeten 124 kilometer afhaspelen met de Muur van Hoei (twee passages) uiteraard als scherprechter. De finish wordt even na het middaguur verwacht. . Waalse Pijl voor vrouwen 3 dagen na het WK staat al een nieuwe belangrijke afspraak voor de deur. Bij de vrouwen rekenen we op de vroege vogels, want hun Waalse Pijl wordt al om 8.40u op gang geschoten.

De vrouwen moeten 124 kilometer afhaspelen met de Muur van Hoei (twee passages) uiteraard als scherprechter. De finish wordt even na het middaguur verwacht.

30-09-2020 30-09-2020.

12:58 12 uur 58. Zo was het vorig jaar:. Zo was het vorig jaar: