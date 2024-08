LIVE (13.50 uur) - Vluchters aan zet in de Vuelta: wie durft de ontsnapping aan in verraderlijke overgangsetappe?

Zo ging het gisteren:

Wout van Aert heeft vrijdag zijn tweede ritzege van de Vuelta in stijl gewonnen. De groene trui ging knap mee met de klassementsmannen en klimgeiten over de verraderlijke Alto del 14% en maakte het in de laatste rechte lijn zelf af. Een gouden zaak voor het groen die ook grotendeels te danken is aan Sepp Kuss, die de boel in het slot eigenhandig controleerde. Vandaag lijkt dat een "mission impossible", maar zeg nooit nooit tegen deze Van Aert in vorm.