LIVESTREAM Vuelta: Spaanse aanvaller levert steeds meer terrein in, Wout van Aert wil sprinten in Cordoba

Xabier Isasa

Onze eenzame vluchter verdient ook nog zijn plekje in de spotlights, meer dan dik verdiend. Op zijn 22e - morgen wordt hij 23 - debuteert de Bask Xabier Isasa in een grote ronde en uiteraard is dat de Vuelta als renner bij Euskaltel-Euskadi.



Het Baskische team trok al elke rit ten aanval, in rit 3 ook met Isasa erbij. In de buurt van een eerste profzege kwam hij nog niet echt in zijn 3 seizoenen bij de iconische oranjehemden. Een vierde plek in een rit in deze regio, in de Ruta Del Sol, is de beste notering van Isasa.



Met deze dag alleen in de aanval heeft hij zich alleszins wel in de kijker gefietst. En dus mag hij morgen op zijn verjaardag het podium op voor de prijs van de strijdlust.