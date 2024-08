LIVE Vuelta: Eenzame Baskische vluchter speelt in de kaart van de snelle mannen voor sprint in Cordoba

Magnus Cort 3 jaar geleden

Drie jaar geleden mocht Magnus Cort zijn vuisten ballen in Cordoba na een sprint van een 40-koppig peloton.



Toen was de finale bijna een blauwdruk van wat de renners in deze etappe voorgeschoteld krijgen, het gaat de hele tijd op en af met de Alto del 14% als ultieme knobbel op zo'n 25 kilometer van de streep.



Sprinters die bergop in de penarie zijn gekomen, kunnen de scheve situatie wel nog rechttrekken in de bliksemsnelle afdaling van de Alto 14%.



De Alto 14% is de enige gecategoriseerde beklimming van de dag: eentje van tweede categorie.