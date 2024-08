Supermarktrit in de Vuelta, 6e etappe biedt een buitenkans aan de vrijbuiters en aanvallers

Rit 6 in de Vuelta

Na een tijdrit, 3 sprintritten en een eerste onderonsje tussen de favorieten, komen de baroudeurs vandaag aan hun trekken.



Rit 6 staat dan wel gecatalogeerd als een bergrit, er wachten in deze Vuelta nog veel zwaardere opdrachten dan de route van vandaag.



Na de start in Jerez de la Frontera, in een supermarkt nota bene, wachten 5 beklimmingen: 1 van 1e categorie, 4 van 3e categorie.



De slotklim naar Yunquera is er eentje van 9 kilometer aan 4,2 procent. De klassementsmannen zullen elkaar wellicht sparen, waardoor de rode loper is uitgerold voor de aanvallers.