LIVE Vuelta: Welke aanvallers mogen shoppen voor de ritzege na start vanuit supermarkt?

Met dezelfde vier renners in de leiderstruien als gisteren zijn we aan de zesde rit begonnen. Allemaal zouden ze vandaag van schouders kunnen veranderen. Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) lijkt willig om zijn rode leiderstrui af te staan aan een vluchter en zo zou ook het wit van Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) van eigenaar kunnen wisselen.



Zowel de ene Belg Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) in zijn puntentrui als die andere Belg Sylvain Moniquet (Lotto-Dstny) in de bergtrui zouden hun exemplaar kunnen verliezen. Groves is wel de enige bedreiging voor Van Aert, voor Moniquet is zowat elke aanvaller een gevaarlijke klant.