LIVE (om 13.27u): Spaanse luik van Vuelta zet kopmannen meteen aan het werk met eerste aankomst bergop

Na het voorgerechtje in Portugal snijden de renners in de Vuelta het Spaanse hoofdgerecht aan. En het is meteen zware kost, want met de Pico Villuercas ligt al de eerste aankomst bergop te wachten. Volg het vanaf 13.30 uur op de voet, om 15.50 uur kunt u live kijken op VRT1.