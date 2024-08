LIVESTREAM Vuelta: 4 Spanjaarden op kop, teams van Van Aert en Groves werken

Kaden Groves won gisteren de openingsrit en koerst vandaag in het groen. Nochtans had de organisatie Wout van Aert gisteren op het podium geroepen. Dat was een foutje.



"Het is fijn om weer in het groen te koersen", zegt de ritwinnaar van zondag. "Het is niet dat ik nu al met dat puntenklassement bezig ben."



"Gisteren won ik de tussensprint, maar ik houd er gewoon van om voor de massasprint al dat goeie gevoel te zoeken."



"Na vandaag zullen we meer weten over het groene klassement en kunnen we op punten beginnen te jagen."