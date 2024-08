LIVE (vanaf 13u): Krijgt Wout van Aert in de rode trui een nieuwe kans op ritsucces?

Welke sprinter overleeft?

Met 2.700 hoogtemeters ligt er geen rode loper uit voor de sprinters naar Castelo Branco, de laatste Portugese aankomst in de Vuelta. Het wordt zwoegen en zweten om in een kansrijke positie aan de vlakke slotfase te beginnen. Kan Wout van Aert in zijn rode trui revanche nemen op Kaden Groves?