LIVE Vuelta: Victor Campenaerts knalt zijn tijdrit op gang met toptijd aan eerste tussenpunt

Zo traditioneel als een finish van de Tour in Parijs is het niet in Madrid, al kwam de Vuelta er in de voorbije 10 jaar wel 8 keer aan. Telkens met een rit in lijn, waarmee we vandaag dus al breken.



2014 en 2021 vormden de uitzonderingen, met slotritten in Santiago de Compostela. Dat waren wél telkens tijdritten. Of hoe vandaag toch een beetje een mix is tussen de ontknopingen van de 10 meest recente edities.