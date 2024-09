LIVESTREAM Vuelta: Soudal-Quick Step maakt koers hard voor Mikel Landa, Roglic zit comfortabel in klein peloton

Top Portillo de Lunada

Na de langste klim van de dag komt Marc Soler als eerste boven. Een halve minuut later pakt Vine 6 punten. Het verschil in het bergklassement is nu amper 2 punten, in het voordeel van de Australiër. Frigo is teruggekeerd in dat groepje. Vluchters Tejada en Haig zijn ondertussen al ingerekend door het peloton.