LIVESTREAM Vuelta: 10 vluchters mogen wegrijden, Mas en O'Connor hebben ploegmakker voorin, ook Moniquet mee

Villarcayo

De renners zijn vertrokken in Villarcayo. Voor de eerste keer ontvangt het de Ronde van Spanje. In de Ronde van Burgos is het wel regelmatig finishplaats. Vorig seizoen won Primoz Roglic er zelfs na een passage over... de Picon Blanco. Toen klopte hij huidige ploegmaat Aleksandr Vlasov in de sprint.