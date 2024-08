Rit 2 in de Vuelta: "Een uitgelezen kans voor Wout van Aert om het rood over te nemen"

Wout van Aert had deze etappe vooraf aangestipt en krijgt dankzij de bonificaties ook kansen om zijn achterstand in het klassement weg te poetsen.



"Dit is een uitgelezen kans voor hem om het rood over te nemen", ziet José De Cauwer. Of stevenen we niet af op een sprint?



"Het is afwachten of UAE de trui verdedigt, maar als ze dat niet doen, dan zullen de ploegmakkers van nummer 2 Mathias Vacek of sprinter Kaden Groves dat wellicht wel doen."