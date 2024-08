LIVE Vuelta: Spanjaarden Luis Angel Maté en Ibon Ruiz mogen enkele minuten voor het peloton uitrijden

Truidragers

Dag 2 en meteen zien we toch weer een renner van UAE in de leiderstrui. Brandon McNulty mag vandaag paraderen in het rood.



Hij leidt ook in het puntenklassement, maar hij kan het groen uiteraard niet dragen, Wout van Aert wel. Hij is derde in die stand en krijgt de trui, want Mathias Vacek (2e) heeft al het wit om zijn schouders.



En ook de bergtrui is uitgereikt, al was de tijdrit van gisteren volledig vlak. Stefan Küng, gisteren 4e, mag de blauwe bollentrui dragen.