LIVESTREAM Vuelta: Na kort paniekmoment zet jagend peloton koers richting Alto de Moncalvillo

Isaac del Toro

De jongste knaap in de kopgroep is Isaac del Toro. Na een opleiding bij een Mexicaans clubteam is hij bezig aan zijn eerste seizoen tussen de profs, en meteen bij het grote UAE.



Del Toro drukt wel meteen zijn stempel. Na zijn eindzege in de Ronde van de Toekomst vorig jaar bevestigt de 20-jarige Mexicaan al dit seizoen met een ritzege in de Tour Down Under en eindwinst in de Ronde van Asturië.