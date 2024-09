LIVE Vuelta: Slechts 5 renners, met Braet en Planckaert, vormen vlucht van de dag in voorlaatste bergrit

Happy birthday Jack

We hebben een jarige in de Vuelta vandaag. Jack Haig mag 31 kaarsjes uitblazen. De Australiër rijdt een vrij bleke Ronde van Spanje, al staat hij wel nog 18e in het algemeen klassement.



Het is wel een steengoede coureur, maar toch met slechts 2 profzeges op zijn palmares. Haig heeft ook goede herinneringen aan de Vuelta, want drie jaar geleden werd hij 3e in de eindstand.