LIVESTREAM Vuelta: Ruime kopgroep valt uit elkaar bergop, Carapaz steekt lont aan het vuur in peloton

Een snipperdag of toch aanvallen (van ver) op de rode trui van Ben O'Connor? Dat is de vraag die iedereen zich stelt voor rit 18 in de Vuelta. Het profiel is eerder weggelegd voor avonturiers. Loert een poging van mannen als Victor Campenaerts om de hoek? Startschot om 13.20 uur, kijk op VRT1 of via onze livestream vanaf 15.50 uur.