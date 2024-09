LIVESTREAM Vuelta: Vier vluchters verweren zich tegen aanstormend peloton, sprinters hopen op nieuwe kans

Wie zijn ze?

De vier vluchters maken de koers vandaag, dus we stellen ze even voor:



- Thomas Champion is de enige WorldTour-renner. Hij reed zich vorig jaar in de kijker tijdens de Giro, maar het leverde geen mooie ereplaats op. De Franse Cofidis-renner heeft nog geen contract voor volgend seizoen.



- Lotto Dstny stuurde Jonas Gregaard mee. De 28-jarige Deen maakte de overstap van Uno-X. Hij kwam aan als degelijke klimmer, maar dat kwam dit seizoen nog niet helemaal tot uiting.



- Thibault Guernalec is een hardrijder. In het begin van de zomer werd hij mooi 3e op het Frans kampioenschap tijdrijden. Deze Vuelta is hij nogal onzichtbaar.



- De enige Spanjaard voorin is Xabier Isasa. Voor de vierde keer in deze Ronde van Spanje schuift hij mee in de vroege vlucht. Levert het vandaag iets op?