LIVE Vuelta: Wout van Aert probeert zich meteen te mengen in strijd om de vroege vlucht, maar komt ten val

Bij die klassementsmannen zagen we daags voor de rustdag wel wat verschuivingen. Skjelmose kwam samen met Sivakov top 10 in, Yates en Gall gingen eruit. Die laatste had een totale offday, waar we hem nooit in de favorietengroep zagen na snel gelost te zijn.



Gall kwam samen met sprinters als Groves binnen, als 129e op 26 minuten. Het klassement van de Oostenrijker is dus om zeep. Alles op O’Connor helpen vanaf nu.