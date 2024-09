Vuelta-peloton maakt zich zonder Cian Uijtdebroeks op voor pittig klimexamen

Monsterklim Cuitu Negru

Alsof er nog niet genoeg geklommen is deze tweede week. Daags voor de tweede rustdag doemt als laatste hapje een monsterbeklimming op en ook daarvoor ligt al een stevige portie klimwerk te wachten. De slotklim Cuitu Negru stijgt tot maximaal 24% (!) in de onwezenlijke laatste 3 kilometer. Wie faalt in zijn klimexamen op 1 september?