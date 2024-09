LIVE Vuelta: Krijgt een ontsnapping wat ruimte van de favorieten richting beestachtige slotklim?

Gisteren kwamen alle klassementsmannen binnen in de eerste groep van 60. Ook alle sprinters zoals Kaden Groves zaten er nog bij. Het waren vooral werkvolk en aanvallers die niet meer aandrongen in de finale.



Dat zal vandaag wel even anders zijn. Op het steile onding Cuitu Negru zal een volledig versplinterd pak binnenkomen. Dat moet wel voor serieuze verschuivingen in de top 10 zorgen. Nu is die nog helemaal samengebald op net meer dan 5 minuten.