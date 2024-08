LIVE Vuelta: Krijgt een vluchtersgroep weer een vrijgeleide in kortste rit in lijn met lange slotklim?

Rit 12: klimmen naar een skistation

Halfweg de Vuelta is het opnieuw aan de renners met klimmersbenen. In de 12e etappe ligt de finish op 1.500 meter, in het skistation Manzaneda in het noordwesten van Spanje.



De slotklim van 16 km is geen muur (gemiddeld 4,7 procent), maar de aanloop zal al wat microscheurtjes veroorzaken. Meer dan 100 km gaat het voortdurend op en af.



Voer voor aanvallers én voor de klassementsrenners. Knabbelen zij weer aan de bonus van leider Ben O'Connor?



De rit begint rond 14.20 uur, vanaf 16 uur zijn we er bij met beelden: op deze pagina, op VRT1 en via VRT MAX.