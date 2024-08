Vuelta serveert vandaag een verraderlijke etappe, gepeperd met vier beklimmingen

In de Vuelta staan de renners vandaag voor de 11e etappe, met start en aankomst in Padron. Die gemeente is wereldberoemd door de bekende groene pepertjes Pimientos de Padron. En ook de rit van vandaag is op smaak gebracht met wat peper, in de vorm van 4 pittige klimmetjes. Volg het hier live vanaf 13.45 uur en met livestream vanaf 15.50 uur.