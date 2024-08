LIVESTREAM Vuelta: Wout van Aert en William Junior Lecerf mogen om de ritwinst strijden in stevige finale

Deze Alto de Vilachan ligt net als de andere 2 bergen in elkaars buurt rond Baiona. Alle drie lagen ze ook al in rit 20 in 2021, die in deze streek finishte.



De Alto de Fonfria aan het begin van de dag vandaag lag dan weer in de rit richting Baiona in de Vuelta van 2016, waar Gianni Meersman de snelste van het pak was op dag 2. Roche won dan weer in 2013 een aankomst bergop vanuit Baiona.