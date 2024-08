LIVESTREAM Vuelta: Weer Wout van Aert in het offensief, raakt hij wel weg met jonge William Lecerf erbij?

De rustdag gisteren was in Vigo, de grootste stad van Galicië. De start vandaag ligt dan weer in Ponteareas, op zo’n 30 kilometer van Vigo.



Al 3 keer eerder was het startplaats van een Vueltarit. De laatste keer was in 2012 voor een sprintersrit gewonnen door John Degenkolb, die liefst 5 etappes won dat jaar.