Schudt aankomst op de Alto Caravaca de la Cruz het klassement nog eens dooreen voor de rustdag?

De Alto Caravaca de la Cruz lijkt met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5% niet al te zwaar, maar de renners zullen er ongetwijfeld enorm afzien. De klim is namelijk erg onregelmatig en kent stroken tussen de 15 en de 20%. De laatste kilometer loopt aan 9,5% omhoog.

15 uur 33. 2 zware beklimmingen. Zoals wel vaker in grote rondes worden de renners daags voor de rustdag nog eens de bergen ingestuurd. Dat is ook in deze Vuelta niet anders. Met een beklimming van 1e categorie en aankomst op een col van 2e liggen er genoeg hoogtemeters om voor spektakel te zorgen. Wie zit nog het frist na 9 dagen koers? .