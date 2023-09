LIVESTREAM: Waaieroorlog lijkt nu definitief gestaakt, strijden favorieten nog om ritzege?

clock 15:46 15 uur 46. Dylan van Baarle heeft zijn stekje op kop van het peloton weer ingenomen en herstelt de orde in het peloton. Jumbo-Visma heeft opnieuw beschikking over zijn voltallige team. . Dylan van Baarle heeft zijn stekje op kop van het peloton weer ingenomen en herstelt de orde in het peloton. Jumbo-Visma heeft opnieuw beschikking over zijn voltallige team.

clock 15:43 15 uur 43. Hergroepering bij de klassementsmannen. De waaieroorlog was een storm in een glas water dus. Alle favorieten komen weer bij elkaar, en dat op 3'40" van de kop van de koers. Krijgen de 8 leiders nu toch een vrijgeleide naar de ritzege? . Hergroepering bij de klassementsmannen De waaieroorlog was een storm in een glas water dus. Alle favorieten komen weer bij elkaar, en dat op 3'40" van de kop van de koers. Krijgen de 8 leiders nu toch een vrijgeleide naar de ritzege?

clock 15:41 15 uur 41. Serry is het enige werkpaard in de groep van de favorieten. Zo lijkt een samensmelting er weer aan te komen met het 2e peloton. . Serry is het enige werkpaard in de groep van de favorieten. Zo lijkt een samensmelting er weer aan te komen met het 2e peloton.

clock 15:38 3'40". De 8 leiders verliezen niet al te veel tijd meer op de achtervolgende elitegroep. Ze houden goed 3 en een halve minuut bonus vast. Het 2e peloton met Martinez en Uijtdebroeks komt ook terug tot op 50 seconden van de groep-Evenepoel. Daar zijn misschien toch net te weinig knechten vertegenwoordigd om het nu vlot rond te doen draaien. . 15 uur 38. time difference 3'40" De 8 leiders verliezen niet al te veel tijd meer op de achtervolgende elitegroep. Ze houden goed 3 en een halve minuut bonus vast. Het 2e peloton met Martinez en Uijtdebroeks komt ook terug tot op 50 seconden van de groep-Evenepoel. Daar zijn misschien toch net te weinig knechten vertegenwoordigd om het nu vlot rond te doen draaien.

clock 15:36 15 uur 36. Live beelden. Renaat Schotte en José De Cauwer zijn vanaf nu uw gidsen bij de waaieroorlog.

clock 15:30 15 uur 30. Niet alleen mist, maar ook modder op de slotklim. Niet alleen mist, maar ook modder op de slotklim

clock 15:29 15 uur 29. Over 10 kilometer wacht er nog een stevig bultje op de renners, al is de route voor de rest grotendeels vlak toch licht oplopend of dalend. Tot de slotklim dan, die op 8 km van de finish begint. Daar zijn de koplopers dus nog 52 kilometer van verwijderd met 3'50" bonus op waaier 1. . Over 10 kilometer wacht er nog een stevig bultje op de renners, al is de route voor de rest grotendeels vlak toch licht oplopend of dalend. Tot de slotklim dan, die op 8 km van de finish begint. Daar zijn de koplopers dus nog 52 kilometer van verwijderd met 3'50" bonus op waaier 1.

clock 15:24 15 uur 24. Verrassend genoeg is Dylan van Baarle niet mee in waaier 1. De drietand van Jumbo-Visma heeft enkel Valter mee als werkpaard in de elitegroep. . Verrassend genoeg is Dylan van Baarle niet mee in waaier 1. De drietand van Jumbo-Visma heeft enkel Valter mee als werkpaard in de elitegroep.

clock 15:20 15 uur 20. De groep met Martinez en Uijtdebroeks komt weer een tiental seconden dichter bij de elitegroep met de andere klassementsrenners op 68 kilometer van de streep. Op een kilometer of 15 tijd hebben de koplopers bovendien maar liefst 4 minuten verloren. Zo is hun kans op de ritzege - letterlijk - gaan vliegen. . De groep met Martinez en Uijtdebroeks komt weer een tiental seconden dichter bij de elitegroep met de andere klassementsrenners op 68 kilometer van de streep. Op een kilometer of 15 tijd hebben de koplopers bovendien maar liefst 4 minuten verloren. Zo is hun kans op de ritzege - letterlijk - gaan vliegen.

clock 15:15 Modder op de slotklim, zien we van onze man ter plaatse Kristof Meul. . 15 uur 15. Modder op de slotklim, zien we van onze man ter plaatse Kristof Meul.

clock 15:14 1'40". Een achtervolgende groep met Martinez en Uijtdebroeks volgt al op goed anderhalve minuut van de elitegroep. De jonkies betalen vandaag meer dan waarschijnlijk een prijs. . 15 uur 14. time difference 1'40" Een achtervolgende groep met Martinez en Uijtdebroeks volgt al op goed anderhalve minuut van de elitegroep. De jonkies betalen vandaag meer dan waarschijnlijk een prijs.

clock 15:11 15 uur 11. Uit de top 10 missen we Lenny Martinez en Wout Poels in de eerste waaier. Cian Uijtdebroeks heeft de slag ook opnieuw gemist. . Uit de top 10 missen we Lenny Martinez en Wout Poels in de eerste waaier. Cian Uijtdebroeks heeft de slag ook opnieuw gemist.

clock 15:10 Navarro rijdt lek. In de kopgroep krijgt Daniel Navarro af te rekenen met een lekke band. Al mogen ze hun dromen op de ritwinst op deze manier wel opbergen. De elitegroep met Evenepoel volgt plots op 6 minuten van de kop van de koers. Daar lijken alle toppers deze keer wel vertegenwoordigd. . 15 uur 10. flat tyre Navarro rijdt lek In de kopgroep krijgt Daniel Navarro af te rekenen met een lekke band. Al mogen ze hun dromen op de ritwinst op deze manier wel opbergen. De elitegroep met Evenepoel volgt plots op 6 minuten van de kop van de koers. Daar lijken alle toppers deze keer wel vertegenwoordigd.

clock 15:06 15 uur 06. Kuss en Evenepoel draaien mee. Ook Almeida wil zich niet laten verrassen en doet een beurtje mee op kop. Evenepoel is bijzonder gul met het beukwerk, ook Cattaneo is weer van de partij. . Kuss en Evenepoel draaien mee Ook Almeida wil zich niet laten verrassen en doet een beurtje mee op kop. Evenepoel is bijzonder gul met het beukwerk, ook Cattaneo is weer van de partij.

clock 15:05 15 uur 05. Daar is die stroomstoot misschien al! Bora-Hansgrohe, Soudal-Quick Step en Jumbo-Visma zetten het peloton nog maar eens op de kant na een bocht waardoor de wind weer in de juiste richting blaast. . Daar is die stroomstoot misschien al! Bora-Hansgrohe, Soudal-Quick Step en Jumbo-Visma zetten het peloton nog maar eens op de kant na een bocht waardoor de wind weer in de juiste richting blaast.

clock 15:02 15 uur 02. Nog 82 kilometer tot de finish op de Alto Caravaca de la Cruz terwijl de kopgroep het blijft doen met een voorsprong van 8'25". Behoudens een stroomstoot in het peloton door plotse waaiervorming lijken de 8 leiders dus buiten schot. . Nog 82 kilometer tot de finish op de Alto Caravaca de la Cruz terwijl de kopgroep het blijft doen met een voorsprong van 8'25". Behoudens een stroomstoot in het peloton door plotse waaiervorming lijken de 8 leiders dus buiten schot.

clock 14:58 14 uur 58. Daniel Navarro. De enige eerdere winnaar van een Vuelta-rit vooraan, is Daniel Navarro. Al dateert die ritzege al wel van 2014, meteen ook de laatste profzege tot op heden van de 40-jarige Spanjaard. Het zou een stunt van formaat zijn mocht Navarro daar 9 jaar later een 2e aan toevoegen in zijn 9e Vuelta. De ouderdomsdeken heeft ook al 9 Tours en 5 Giro's gereden in zijn uitgebreide carrière. Burgos-BH blijft door de aanwezigheid van Navarro vooraan zijn perfecte rapport in stand houden. De paarshemden rechtvaardigden hun wildcard tot nu toe met minstens één aanwezige in elke vroege vlucht. . Daniel Navarro De enige eerdere winnaar van een Vuelta-rit vooraan, is Daniel Navarro. Al dateert die ritzege al wel van 2014, meteen ook de laatste profzege tot op heden van de 40-jarige Spanjaard. Het zou een stunt van formaat zijn mocht Navarro daar 9 jaar later een 2e aan toevoegen in zijn 9e Vuelta. De ouderdomsdeken heeft ook al 9 Tours en 5 Giro's gereden in zijn uitgebreide carrière. Burgos-BH blijft door de aanwezigheid van Navarro vooraan zijn perfecte rapport in stand houden. De paarshemden rechtvaardigden hun wildcard tot nu toe met minstens één aanwezige in elke vroege vlucht.

clock 14:52 Even ging het weer op de kant in het peloton. . 14 uur 52. Even ging het weer op de kant in het peloton.