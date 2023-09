LIVE: Zorgt de wind voor spektakel van bij het begin van nieuwe bergrit?

clock 12:47 Evenepoel overleeft eerste waaierslag. Bijna de voltallige Jumbo-ploeg is mee in waaier 1, ook Evenepoel zit erbij en heeft Cattaneo mee. De verschillen blijven wel al bij al beperkt, groep 2 met Mas volgt 20 tellen na de eerste waaier. . 12 uur 47. fans Evenepoel overleeft eerste waaierslag Bijna de voltallige Jumbo-ploeg is mee in waaier 1, ook Evenepoel zit erbij en heeft Cattaneo mee. De verschillen blijven wel al bij al beperkt, groep 2 met Mas volgt 20 tellen na de eerste waaier.

clock 12:44 12 uur 44. Split in het peloton. Jumbo-Visma maakt gebruik van de wind en het peloton scheurt in stukken. Er zitten zo'n 25 renners in groep 1. . Split in het peloton Jumbo-Visma maakt gebruik van de wind en het peloton scheurt in stukken. Er zitten zo'n 25 renners in groep 1.

clock 12:43 Vroege valpartij. Ai, daar is het onheil al in een hectische start. Enkele renner van de Belgische ploegen Soudal-Quick Step en Lotto-Dstny liggen erbij, terwijl Geraint Thomas ook opgehouden is met een mechanisch euvel. . 12 uur 43. fall Vroege valpartij Ai, daar is het onheil al in een hectische start. Enkele renner van de Belgische ploegen Soudal-Quick Step en Lotto-Dstny liggen erbij, terwijl Geraint Thomas ook opgehouden is met een mechanisch euvel.

clock 12:42 12 uur 42. Steff Cras: "Het zal een rare koerssituatie zijn in het begin met die wind". Steff Cras: "Het zal een rare koerssituatie zijn in het begin met die wind"

clock 12:40 12 uur 40. Ik heb nog niet de explosiviteit voor die korte klimmetjes. Vandaag is een langere klim, dat zou me beter moeten liggen. Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe). Ik heb nog niet de explosiviteit voor die korte klimmetjes. Vandaag is een langere klim, dat zou me beter moeten liggen. Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe)

clock 12:39 12 uur 39. Cian Uijtdebroeks: "Ik voelde gisteren al snel dat het niet mijn dag was". Cian Uijtdebroeks: "Ik voelde gisteren al snel dat het niet mijn dag was"

clock 12:37 12 uur 37 match begonnen start time Officiële start Van bij de start gaat het snoeihard vooruit, er zijn veel geïnteresseerden in de ontsnapping vandaag.

clock 12:35 Vamos! We zijn officieel begonnen aan rit 9 van deze Vuelta. 12 uur 35. Vamos! We zijn officieel begonnen aan rit 9 van deze Vuelta.

clock 12:34 12 uur 34. Sepp Kuss: "We kunnen de ontsnapping wel wat tijd geven vandaag". Sepp Kuss: "We kunnen de ontsnapping wel wat tijd geven vandaag"

clock 12:32 De sfeer zit er goed in met de syrtaki in de bus van Soudal-Quick Step. . 12 uur 32. De sfeer zit er goed in met de syrtaki in de bus van Soudal-Quick Step.

clock 12:30 12 uur 30. Truiendragers. Het rood is voor Sepp Kuss, zijn eerste leiderstrui sinds de inmiddels ter ziele gegane Tour of Utah van 2018. Sinds 2019 werd de Amerikaanse rittenkoers niet meer verreden, net zoals veel wedstrijden op het continent sinds de coronacrisis. Uiteraard is Kaden Groves nog de drager van de puntentrui, net als Eduardo Sepulveda al even eigenaar van de bollentrui is. Al zag die laatste Remco Evenepoel gisteren wel naderen tot op 1 puntje, zijn trui hangt aan een zijden draadje. Lenny Martinez ruilde het rood in voor het wit, een klassement waar hij ook al aan de leiding stond. . Truiendragers Het rood is voor Sepp Kuss, zijn eerste leiderstrui sinds de inmiddels ter ziele gegane Tour of Utah van 2018. Sinds 2019 werd de Amerikaanse rittenkoers niet meer verreden, net zoals veel wedstrijden op het continent sinds de coronacrisis. Uiteraard is Kaden Groves nog de drager van de puntentrui, net als Eduardo Sepulveda al even eigenaar van de bollentrui is. Al zag die laatste Remco Evenepoel gisteren wel naderen tot op 1 puntje, zijn trui hangt aan een zijden draadje. Lenny Martinez ruilde het rood in voor het wit, een klassement waar hij ook al aan de leiding stond.

clock 12:27 12 uur 27. Vanuit Cartagena gaat het in noordwestelijke richting vandaag, het begin van de reis naar het noorden die op de rustdag verder gaat. Dan hervatten we in het midden van Spanje met de tijdrit in Valladolid. . Vanuit Cartagena gaat het in noordwestelijke richting vandaag, het begin van de reis naar het noorden die op de rustdag verder gaat. Dan hervatten we in het midden van Spanje met de tijdrit in Valladolid.

clock 12:22 12 uur 22. Ik hoop dat de frustratie van gisteren brandstof kan zijn voor vandaag. . Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Ik hoop dat de frustratie van gisteren brandstof kan zijn voor vandaag. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

clock 12:21 12 uur 21. Remco Evenepoel: "Verwacht dat ik Kuss een minuut of 2 kan aansmeren dinsdag". Remco Evenepoel: "Verwacht dat ik Kuss een minuut of 2 kan aansmeren dinsdag"

clock 12:21 12 uur 21. Officieuze start. De renners zijn begonnen aan hun tocht vanuit Cartagena, het meest zuidelijke punt in de Vuelta dit jaar. Die stad doet de Ronde van Spanje wel af en toe aan, de laatste jaren 2 keer als locatie voor de tussensprint. De laatste start van een rit dateert wel al van liefst 1976. . Officieuze start De renners zijn begonnen aan hun tocht vanuit Cartagena, het meest zuidelijke punt in de Vuelta dit jaar. Die stad doet de Ronde van Spanje wel af en toe aan, de laatste jaren 2 keer als locatie voor de tussensprint. De laatste start van een rit dateert wel al van liefst 1976.

clock 12:17 12 uur 17.

clock 12:15 12 uur 15. Bauke Mollema: "Tot nu toe waren de benen nog niet geweldig". Bauke Mollema: "Tot nu toe waren de benen nog niet geweldig"