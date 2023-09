LIVE: Kopgroepje krijgt vrijgeleide terwijl favorieten weer op adem komen na waaieroorlog

clock 14:58 14 uur 58. Daniel Navarro. De enige eerdere winnaar van een Vuelta-rit vooraan, is Daniel Navarro. Al dateert die ritzege al wel van 2014, meteen ook de laatste profzege tot op heden van de 40-jarige Spanjaard. Het zou een stunt van formaat zijn mocht Navarro daar 9 jaar later een 2e aan toevoegen in zijn 9e Vuelta. De ouderdomsdeken heeft ook al 9 Tours en 5 Giro's gereden in zijn uitgebreide carrière. Burgos-BH blijft door de aanwezigheid van Navarro vooraan zijn perfecte rapport in stand houden. De paarshemden rechtvaardigden hun wildcard tot nu toe met minstens één aanwezige in elke vroege vlucht. . Daniel Navarro De enige eerdere winnaar van een Vuelta-rit vooraan, is Daniel Navarro. Al dateert die ritzege al wel van 2014, meteen ook de laatste profzege tot op heden van de 40-jarige Spanjaard. Het zou een stunt van formaat zijn mocht Navarro daar 9 jaar later een 2e aan toevoegen in zijn 9e Vuelta. De ouderdomsdeken heeft ook al 9 Tours en 5 Giro's gereden in zijn uitgebreide carrière. Burgos-BH blijft door de aanwezigheid van Navarro vooraan zijn perfecte rapport in stand houden. De paarshemden rechtvaardigden hun wildcard tot nu toe met minstens één aanwezige in elke vroege vlucht.

clock 14:52 Even ging het weer op de kant in het peloton. . 14 uur 52. Even ging het weer op de kant in het peloton.

clock 14:48 14 uur 48. Feestje gaat niet door. De groep gaat weer breder over de baan rijden, waardoor alle groepjes weer samenklitten. Het waaierfeestje wordt afgeblazen. . Feestje gaat niet door De groep gaat weer breder over de baan rijden, waardoor alle groepjes weer samenklitten. Het waaierfeestje wordt afgeblazen.

clock 14:47 Jumbo-Visma zet het weer op de kant. We zien het peloton toch weer in stukken scheuren, al is het zeker geen verschroeiend tempo dat Jumbo-Visma oplegt. Geen van de klassementsmannen lijkt zich deze keer te laten verrassen. . 14 uur 47. fans Jumbo-Visma zet het weer op de kant We zien het peloton toch weer in stukken scheuren, al is het zeker geen verschroeiend tempo dat Jumbo-Visma oplegt. Geen van de klassementsmannen lijkt zich deze keer te laten verrassen.

clock 14:46 14 uur 46. Letterlijk weinig te zien aan de finish van vandaag. Letterlijk weinig te zien aan de finish van vandaag

clock 14:43 14 uur 43. Lennard Kämna. De kans wordt groter en groter dat de vlucht het vandaag zal uitzingen tot de streep. Dan is Lennard Kämna de gedoodverfde favoriet, zeker in deze toch niet al te sterk bezette kopgroep. De Duitser kan zijn status als rittenkaper nog meer bevestigen door na een rit in de Tour van 2020 en de Giro vorig jaar zijn trilogie compleet te maken in deze Vuelta. In de Giro van dit jaar waagde de 26-jarige Kämna zijn kans als klassementsman eens, al werd dat geen gigantisch schot in de roos. Een 9e plaats op 7'46" van Roglic was het resultaat. Dan lijkt Kämna meer plezier te scheppen uit de jacht op ritoverwinningen in grote rondes. Waar hij deze Vuelta duidelijk mee bezig is. . Lennard Kämna De kans wordt groter en groter dat de vlucht het vandaag zal uitzingen tot de streep. Dan is Lennard Kämna de gedoodverfde favoriet, zeker in deze toch niet al te sterk bezette kopgroep. De Duitser kan zijn status als rittenkaper nog meer bevestigen door na een rit in de Tour van 2020 en de Giro vorig jaar zijn trilogie compleet te maken in deze Vuelta. In de Giro van dit jaar waagde de 26-jarige Kämna zijn kans als klassementsman eens, al werd dat geen gigantisch schot in de roos. Een 9e plaats op 7'46" van Roglic was het resultaat. Dan lijkt Kämna meer plezier te scheppen uit de jacht op ritoverwinningen in grote rondes. Waar hij deze Vuelta duidelijk mee bezig is.

clock 14:38 14 uur 38. De kopgroep komt 8 minuten voor het peloton door in Mula. Naast Ruben Fernandez is er vandaag nog een régional de l'étape met Luis Leon Sanchez. Mula is zijn geboorteplaats. . De kopgroep komt 8 minuten voor het peloton door in Mula. Naast Ruben Fernandez is er vandaag nog een régional de l'étape met Luis Leon Sanchez. Mula is zijn geboorteplaats.

clock 14:35 14 uur 35. Jumbo-Visma vs. UAE. Gisteren staken er 8 boven uit, met 3 Jumbo-Visma's en 3 UAE's, maar is dat ook zo nog vandaag? UAE kreeg alvast een tikje in de waaieroorlog, al werd de scheve situatie wel rechtgezet. In het klassement bezetten de sterke blokken alvast de plekken 1 en 2 met meesterknechten (of schaduwkopmannen?) Kuss en Soler, wat voor een interessant steekspel kan zorgen. Plaatsen 6 tot en met 11 in het klassement zijn voorlopig voor de andere grote kanonnen van gisteren. . Jumbo-Visma vs. UAE Gisteren staken er 8 boven uit, met 3 Jumbo-Visma's en 3 UAE's, maar is dat ook zo nog vandaag? UAE kreeg alvast een tikje in de waaieroorlog, al werd de scheve situatie wel rechtgezet. In het klassement bezetten de sterke blokken alvast de plekken 1 en 2 met meesterknechten (of schaduwkopmannen?) Kuss en Soler, wat voor een interessant steekspel kan zorgen. Plaatsen 6 tot en met 11 in het klassement zijn voorlopig voor de andere grote kanonnen van gisteren.

clock 14:31 14 uur 31. In deze rustige fase van de koers kunnen we nog even terugkijken op wat er gisteren allemaal gebeurd is in het klassement. De top 5 van het klassement zijn nog steeds vluchters van op dag 6, waarvan Soler en Kuss gisteren het best standhielden (op 2” van Roglic). Lenny Martinez kreeg meer dan een minuut aan de broek en tuimelt van 1 naar 3. Wout Poels werd 9e op 34” en houdt zo ook nog voorlopig stand tegenover de opkomende Evenepoel en co. Ook zijn ploegmakker Mikel Landa voelt de hete adem van zijn toekomstige ploegmaat al in zijn nek ondanks een 11e plek in de rit gisteren. Steff Cras, David de la Cruz en Jefferson Cepeda verloren gisteren een goede minuut tot 2 minuten en zijn hun top 10-notering al voor de rustdag weer kwijt. Zij kunnen weer hun kans gaan in de ontsnapping. . In deze rustige fase van de koers kunnen we nog even terugkijken op wat er gisteren allemaal gebeurd is in het klassement. De top 5 van het klassement zijn nog steeds vluchters van op dag 6, waarvan Soler en Kuss gisteren het best standhielden (op 2” van Roglic). Lenny Martinez kreeg meer dan een minuut aan de broek en tuimelt van 1 naar 3. Wout Poels werd 9e op 34” en houdt zo ook nog voorlopig stand tegenover de opkomende Evenepoel en co. Ook zijn ploegmakker Mikel Landa voelt de hete adem van zijn toekomstige ploegmaat al in zijn nek ondanks een 11e plek in de rit gisteren. Steff Cras, David de la Cruz en Jefferson Cepeda verloren gisteren een goede minuut tot 2 minuten en zijn hun top 10-notering al voor de rustdag weer kwijt. Zij kunnen weer hun kans gaan in de ontsnapping.

clock 14:25 14 uur 25. De komende pakweg 100 km glooien wel, maar zonder noemenswaardige hindernissen. Ook het waaiergevaar lijkt (voorlopig?) geweken, in het peloton is het wapenstilstand. . De komende pakweg 100 km glooien wel, maar zonder noemenswaardige hindernissen. Ook het waaiergevaar lijkt (voorlopig?) geweken, in het peloton is het wapenstilstand.

clock 14:19 7 minuten. Met nog goed 110 kilometer te gaan, mogen de vluchters beginnen te dromen met deze voorsprong. In geen tijd hebben de 8 leiders 7 minuten te pakken op het peloton, waar Jumbo-Visma het tempo wat drukt. Met Kämna als best geplaatste op 22'34" zit er niet de minste bedreiging in voor de rode trui van Sepp Kuss. . 14 uur 19. time difference 7 minuten Met nog goed 110 kilometer te gaan, mogen de vluchters beginnen te dromen met deze voorsprong. In geen tijd hebben de 8 leiders 7 minuten te pakken op het peloton, waar Jumbo-Visma het tempo wat drukt. Met Kämna als best geplaatste op 22'34" zit er niet de minste bedreiging in voor de rode trui van Sepp Kuss.

clock 14:13 14 uur 13. 8 leiders. Zo hebben we na veel tussenfases nu toch 8 leiders, nadat Fernandez weer is komen aansluiten. Hun namen: Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek) Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) Jonathan Caicedo (EF-EasyPost) Matteo Sobrero (Jayco-AlUla) Ruben Fernandez (Cofidis) Chris Hamilton (DSM) Daniel Navarro (Burgos-BH) Jon Barrnetxea (Caja Rural) . 8 leiders Zo hebben we na veel tussenfases nu toch 8 leiders, nadat Fernandez weer is komen aansluiten. Hun namen: Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek) Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) Jonathan Caicedo (EF-EasyPost) Matteo Sobrero (Jayco-AlUla) Ruben Fernandez (Cofidis) Chris Hamilton (DSM) Daniel Navarro (Burgos-BH) Jon Barrnetxea (Caja Rural)

clock 14:10 Fernandez valt in afdaling. De Spanjaard van Cofidis komt ten val in de afdaling en verliest zo zijn plekje in de kopgroep, dat wordt ingenomen door Caicedo. Fernandez volgt op 15 tellen en zal wel weer komen aansluiten. Hij rijdt vandaag als Murciaan rond in eigen streek. . 14 uur 10. fall Fernandez valt in afdaling De Spanjaard van Cofidis komt ten val in de afdaling en verliest zo zijn plekje in de kopgroep, dat wordt ingenomen door Caicedo. Fernandez volgt op 15 tellen en zal wel weer komen aansluiten. Hij rijdt vandaag als Murciaan rond in eigen streek.

clock 14:05 14 uur 05. Barrenetxea pakte de volle buit van 10 punten op de Puerto Casas de la Marina la Perdiz. Geen van de vluchters speelt (voorlopig?) een rol in het bergklassement, nog steeds aangevoerd door Sepulveda. Een minuut na de 7 leiders kwam Caicedo over de top, raakt hij er nog bij? . Barrenetxea pakte de volle buit van 10 punten op de Puerto Casas de la Marina la Perdiz. Geen van de vluchters speelt (voorlopig?) een rol in het bergklassement, nog steeds aangevoerd door Sepulveda. Een minuut na de 7 leiders kwam Caicedo over de top, raakt hij er nog bij?

clock 13:56 13 uur 56. 6 wordt 7. Hamilton komt aansluiten bij Ghebreigzabhier, Kämna, Sobrero, Fernandez, Navarro en Barrenetxea. Caicedo hangt nog steeds op anderhalve minuut, het peloton volgt al op bijna 5 minuten. . 6 wordt 7 Hamilton komt aansluiten bij Ghebreigzabhier, Kämna, Sobrero, Fernandez, Navarro en Barrenetxea. Caicedo hangt nog steeds op anderhalve minuut, het peloton volgt al op bijna 5 minuten.

clock 13:49 13 uur 49. Na de klim weer waaiergevaar? De wind zou na de top van de Puerto Casas de la Marina la Perdiz weer een rol kunnen spelen en voor een nieuwe waaieroorlog kunnen zorgen. Al gaan we wel steeds verder van de kust weg. In het peloton komen ze even op adem, de 6 leiders krijgen 3 en een halve minuut cadeau. Hamilton en Caicedo zwemmen nog steeds daar ergens tussenin. . Na de klim weer waaiergevaar? De wind zou na de top van de Puerto Casas de la Marina la Perdiz weer een rol kunnen spelen en voor een nieuwe waaieroorlog kunnen zorgen. Al gaan we wel steeds verder van de kust weg. In het peloton komen ze even op adem, de 6 leiders krijgen 3 en een halve minuut cadeau. Hamilton en Caicedo zwemmen nog steeds daar ergens tussenin.

clock 13:44 13 uur 44. Een tweetal trekt in de achtervolging op de 6 leiders. Hamilton en Caicedo zien wel brood in deze poging en proberen er nog naar toe te knallen op het zwaarste stuk van deze klim. Het peloton volgt al op 2 minuten van de kop van de koers. . Een tweetal trekt in de achtervolging op de 6 leiders. Hamilton en Caicedo zien wel brood in deze poging en proberen er nog naar toe te knallen op het zwaarste stuk van deze klim. Het peloton volgt al op 2 minuten van de kop van de koers.

clock 13:41 13 uur 41. Ook Barrenetxea is mee, waardoor het om een zestal gaat. Krijgen zij wat voorgift cadeau en een vrijgeleide richting de ritzege? . Ook Barrenetxea is mee, waardoor het om een zestal gaat. Krijgen zij wat voorgift cadeau en een vrijgeleide richting de ritzege?

clock 13:39 13 uur 39. Na de samensmelting tussen groep 1 en 2 trekt een vijftal ten aanval. Gehbreigzabhier, Kämna, Sobrero, Fernandez en Navarro hebben een gaatje van 25 seconden. . Na de samensmelting tussen groep 1 en 2 trekt een vijftal ten aanval. Gehbreigzabhier, Kämna, Sobrero, Fernandez en Navarro hebben een gaatje van 25 seconden.