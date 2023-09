Vuelta-renners snijden stevig (en glad) klimweekend aan

clock 12:04 12 uur 04. Geoffrey Soupe. Krijgen we vandaag een even verrassende winnaar als gisteren in deze onvoorspelbare weersomstandigheden? Geoffrey Soupe zorgde met zijn stuntzege in zijn eentje voor een geslaagde Vuelta voor TotalEnergies. Het is de eerste ritzege van het ProContinentale team in een grote ronde sinds 2017, toen Lilian Calmejane een Tour-rit won. Op zijn 35e wint Soupe bovendien de grootste vis uit zijn carrière, en dan nog wel in een massasprint in een grote ronde. Van een straffe verrassing gesproken. . Geoffrey Soupe Krijgen we vandaag een even verrassende winnaar als gisteren in deze onvoorspelbare weersomstandigheden? Geoffrey Soupe zorgde met zijn stuntzege in zijn eentje voor een geslaagde Vuelta voor TotalEnergies. Het is de eerste ritzege van het ProContinentale team in een grote ronde sinds 2017, toen Lilian Calmejane een Tour-rit won. Op zijn 35e wint Soupe bovendien de grootste vis uit zijn carrière, en dan nog wel in een massasprint in een grote ronde. Van een straffe verrassing gesproken.

clock 11:59 De ploegwagens zagen geen hand voor ogen op weg naar de start, wat zal dat geven voor de renners over een goed uurtje... . 11 uur 59. De ploegwagens zagen geen hand voor ogen op weg naar de start, wat zal dat geven voor de renners over een goed uurtje...

clock 11:53 11 uur 53. Denia, het vaste trainingsoord van heel wat profrenners en ploegen is vandaag het vertrekpunt van de etappe. Vooral in het eerste deel van de rit liggen voor de renners klinkende namen van beklimmingen, niet van in de koers maar wel van op training. Zo gaat het bijna heel de dag in zuidwestelijke richting, over de ene klim na de andere. Het echte hooggebergte is niet te vinden in deze regio, maar dat wil niet zeggen dat het niet zwaar kan zijn. Deze rit met goed 3.600 hoogtemeters kan er zwaar inhakken bij de renners, zeker in deze helse en gevaarlijke weersomstandigheden.

clock 11:15 11 uur 15. Glad, gladder, gladst. Onze reporter ter plaatse schrikt zich zich een hoedje wanneer hij zijn hotel verlaat. De wegen liggen er glad bij. Regen en olie op de weg veroorzaken een schuimend wegdek. Afwachten hoe het parcours erbij ligt.



Afwachten hoe het parcours erbij ligt.

clock 11:15 11 uur 15. Het schuimende wegdek. Het schuimende wegdek

clock 11:14 11 uur 14. Beelden van onze ploeg ter plaatse.

clock 11:05 11 uur 05. De uitzending vandaag begint om 15.50 uur. Live te bekijken op VRT 1, via VRT Max en op deze pagina. . De uitzending vandaag begint om 15.50 uur. Live te bekijken op VRT 1, via VRT Max en op deze pagina.

clock 11:00 11 uur . Steil, steiler, steilst. Dit weekend is het klimmen geblazen in de Ronde van Spanje. Vooral vandaag volgen de cols mekaar vliegensvlug op. De Xorret de Cati in de finale zal flink wat angst inboezemen. Met maxima tot 22% is de klim enorm steil. De etappe gaat rond 13 uur van start, na 17 uur kent u de dagwinnaar.



De Xorret de Cati in de finale zal flink wat angst inboezemen. Met maxima tot 22% is de klim enorm steil.



De etappe gaat rond 13 uur van start, na 17 uur kent u de dagwinnaar.