Vuelta rit 7: Sprinters opnieuw aan zet in biljartvlakke finale

clock 07:49

07 uur 49. Groves voor drie op drie. Met twee zeges op twee sprints is Kaden Groves voorlopig de onbetwiste sprintkoning in deze Vuelta. De Australiër van Alpecin-Deceuninck toonde zich zowel op een hellende als op een vlakke aankomst al de snelste in deze ronde. Vandaag krijgt de groene trui een kans op een drie op drie. Het is ook opnieuw uitkijken naar de snelle Belgen in het peloton. Edward Theuns (3e en 6e), Dries Van Gestel (5e en 3e) en Milan Menten (4e) toonden hun goeie benen al. Doen ze dat straks opnieuw? .