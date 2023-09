LIVESTREAM: Waaiergevaar langs de kust lijkt al geweken, bestelde massasprint op komst

clock 17:05 17 uur 05. Nog 40 kilometer. De route pal langs de Middellandse Zee levert mooie plaatjes op, maar toch niet qua spektakelwaarde. Okamika wordt opgeslokt, al keert de rust snel weer terug in het peloton. We lijken de waaiers dus toch weer te mogen vergeten. . Nog 40 kilometer De route pal langs de Middellandse Zee levert mooie plaatjes op, maar toch niet qua spektakelwaarde. Okamika wordt opgeslokt, al keert de rust snel weer terug in het peloton. We lijken de waaiers dus toch weer te mogen vergeten.

clock 16:59 16 uur 59. Toch nog waaiers? De snelheid in het peloton gaat met een ruk de hoogte in onder impuls van Bahrain Victorious en ook Alpecin-Deceuninck draait nog steeds goed mee. Er is iets minder beschutting in deze fase van de koers. Krijgen we toch nog waaiers te zien? Okamika zal alleszins snel terug waaien naar het peloton, hij houdt plots nog maar 20 seconden over.

clock 16:58 16 uur 58. Ook de plaatsen 4 tot 8 in het algemeen klassement worden bevolkt door vroege vluchters, al is hun voorgift op de topfavorieten wel een pak beperkter. Wout Poels (Bahrain Victorious) prijkt op plaats 4, maar heeft slechts een minuutje bonus op Evenepoel. Als je weet dat de rest van de klassementsmannen daar niet ver achter zit, lijkt standhouden in de top 10 lastig te worden. Hetzelfde geldt voor zijn ploegmaat Mikel Landa en Steff Cras (TotalEnergies), die eerder op een eindnotering tussen plaats 10 en 20 zullen moeten mikken. Ook voor Jefferson Alveiro Cepeda (Caja Rural) en David de la Cruz (Astana) zal het zaak zijn om het wegvallen uit de eerste 10 zo lang mogelijk uit testellen.

clock 16:56 16 uur 56. 17 vluchters wisten gisteren uit de greep te blijven van Roglic en Vingegaard, waarvan er 8 nu de top van het klassement uitmaken. Zitten daar ook wat blijvers tussen voor top 10? Het is een vraagteken wat Lenny Martinez (Groupama-FDJ), de benjamin van dit peloton, kan over 3 weken, maar zijn voorsprong op de andere favorieten is wel al bijna 3 minuten. Binnenkomen met een knaller, heet dat dan. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) won de rit en kwam slechts 8 seconden te kort om het rood te pakken. De Amerikaan is bezig aan zijn 3e grote ronde dit jaar, wat een klassement rijden misschien wel in de weg lijkt te staan. Bovendien neemt Kuss normaliter als meesterknecht af en toe eens een snipperdag, ook nefast voor een goede eindnotering. Marc Soler (UAE) volgt ook nog net binnen de minuut van Martinez, al zien we de wispelturige Spanjaard nu ook niet meteen meespelen voor de eindwinst. Een (verre) top 10-notering zit er misschien wel in, als dat overeenkomt met de ambities van kopmannen Ayuso en Almeida.

clock 16:54 16 uur 54. Is vandaag de dag van Edward Theuns?

clock 16:51 16 uur 51. Nog 50 kilometer tot die aankomst in Oliva, terwijl Okamika blijft boksen met 1 minuutje voorgift. Vooraan het peloton zien we enkele treintjes van renners uit de onverwachte top 10 met Steff Cras (TotalEnergies) en David de la Cruz (Astana).

clock 16:43 16 uur 43. Finish in Oliva. Onder de zonnekloppers zal Oliva vast een belletje doen rinkelen dankzij haar mooie stranden en duinen aan de Middellandse Zee. De stad ligt tussen grotere steden als Benidorm en Valencia in, tegelijk ook haar enige connectie met de Vuelta. In de editie van 2000 voerde rit 6 van Benidorm naar Valencia, ook toen langs de kustlijn van de Middellandse Zee met dus Oliva op die route. Nu is de stad voor het eerst ook zelf aankomst van een rit in de Vuelta.

clock 16:39 16 uur 39. Hoe ziet de finale eruit? Op minder dan 60 kilometer van de streep staat een massasprint eigenlijk al bijna vast. Tijd genoeg om eens vooruit te kijken naar de finale. Net als eergisteren liggen er opnieuw enkele rotondes, al is het niet zo extreem als toen. Tussen km 2 en 1 is het bochtig, met in de slotkilometer nog één - wel erg brede - bocht op 300 meter van de streep.

clock 16:36 16 uur 36. Nog een laatste bocht op 300 meter van de streep.

clock 16:34 16 uur 34. Okamika zet door. Mag Burgos-BH nog eens het podium op voor hun 3e prijs van de strijdlust in deze Vuelta? Okamika legt zich nog eens plat en rijdt een een minuutje weg van het peloton, waar de rust is teruggekeerd. De Bask zelf mocht al eens het podium op, net als zijn Uruguayaanse ploegmaat Fagundez.

clock 16:28 16 uur 28. Voorlopig is er nog te veel beschutting van de wind, maar het lijkt alleszins genoeg te waaien om eens een waaiertje te trekken. Achteraan het peloton staat de deur al op een kiertje, terwijl Okamika als enige standhoudt vooraan.

clock 16:22 16 uur 22. Hergroepering? Het verschil bedraagt opeens nog slechts 15 tellen in het voordeel van Herrada en Okamika. Zit de hergroepering en een vlucht 2.0 er aan te komen?

clock 16:11 16 uur 11. Ik zou de dag van gisteren niet te belangrijk maken. Er komt nog zo veel koers aan, met die zware derde week. José De Cauwer.

clock 16:07 1 minuut. Het prachtige Valencia is in zicht, nog 80 kilometer te gaan dus. De Middellandse Zee is het decor van de finale van deze rit. 16 uur 07. time difference 1 minuut

clock 15:59 15 uur 59. Live beelden. Renaat Schotte en José De Cauwer beginnen aan hun rit 7 in deze Vuelta. Volg het vanaf nu via de livestream op deze pagina of op VRT 1.

clock 15:49 Tal van mooie Spaanse stadjes in de regio van Valencia. 15 uur 49.

clock 15:40 15 uur 40. Nog 100 kilometer. We zijn precies halfweg in deze etappe. De vluchters beginnen aan de laatste helft met een voorgift van 1'30". Over 20 kilometer is het peloton vlakbij Valencia, waarna de oostwaartse tocht richting de kust stopgezet wordt. De laatste 80 kilometer gaan vlak langs de kustlijn in zuidwaartse richting.

clock 15:36 Een extra beeld van de schade bij Geraint Thomas, bij wie de val toch meer in de kleren kruipt dan op het eerste gezicht gedacht. 15 uur 36.