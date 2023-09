LIVE: Alpecin-Deceuninck houdt 2 vluchters binnen schot, val Geraint Thomas

clock 15:49 Tal van mooie Spaanse stadjes in de regio van Valencia. . 15 uur 49. Tal van mooie Spaanse stadjes in de regio van Valencia.

clock 15:40 15 uur 40. Nog 100 kilometer. We zijn precies halfweg in deze etappe. De vluchters beginnen aan de laatste helft met een voorgift van 1'30". Over 20 kilometer is het peloton vlakbij Valencia, waarna de oostwaartse tocht richting de kust stopgezet wordt. De laatste 80 kilometer gaan vlak langs de kustlijn in zuidwaartse richting. . Nog 100 kilometer We zijn precies halfweg in deze etappe. De vluchters beginnen aan de laatste helft met een voorgift van 1'30". Over 20 kilometer is het peloton vlakbij Valencia, waarna de oostwaartse tocht richting de kust stopgezet wordt. De laatste 80 kilometer gaan vlak langs de kustlijn in zuidwaartse richting.

clock 15:36 Een extra beeld van de schade bij Geraint Thomas, bij wie de val toch meer in de kleren kruipt dan op het eerste gezicht gedacht. . 15 uur 36. Een extra beeld van de schade bij Geraint Thomas, bij wie de val toch meer in de kleren kruipt dan op het eerste gezicht gedacht.

clock 15:29 15 uur 29. Een massale plaspauze en bevoorrading in het peloton zullen ervoor zorgen dat de 2 vluchters weer wat meer speelruimte krijgen. Geraint Thomas lijkt toch wat last te hebben van zijn wondes en wordt verzorgd aan de linkerknie tijdens de stilstand. . Een massale plaspauze en bevoorrading in het peloton zullen ervoor zorgen dat de 2 vluchters weer wat meer speelruimte krijgen. Geraint Thomas lijkt toch wat last te hebben van zijn wondes en wordt verzorgd aan de linkerknie tijdens de stilstand.

clock 15:25 15 uur 25. Okamika en Herrada komen weer samen op 110 kilometer van Oliva. Al houden ze nog slechts een minuutje over door het oponthoud bij de Bask. . Okamika en Herrada komen weer samen op 110 kilometer van Oliva. Al houden ze nog slechts een minuutje over door het oponthoud bij de Bask.

clock 15:20 Leegloper Okamika. Een van de 2 koplopers moet voet aan grond zetten met schijnbaar een lekke band. Normaal gezien kan Okamika weer makkelijk terugkeren bij Herrada. . 15 uur 20. flat tyre Leegloper Okamika Een van de 2 koplopers moet voet aan grond zetten met schijnbaar een lekke band. Normaal gezien kan Okamika weer makkelijk terugkeren bij Herrada.

clock 15:12 Geraint Thomas zette de pech-Vuelta van zijn team nog eens in de verf. . 15 uur 12. Geraint Thomas zette de pech-Vuelta van zijn team nog eens in de verf.

clock 15:10 39,2 km/u. Het gemiddelde na 2 uur koers is zeker niet snoeihard te noemen, ook al liep het meer bergaf dan bergop. Aan dit tempo van goed 39 km/u zal het nog even duren voor we binnen zijn in Oliva met nog 120 kilometer voor de boeg. Al zal het tempo normaal gezien niet meer zakken in de biljartvlakke kilometers die er zo stilaan aankomen. . 15 uur 10. average speed 39,2 km/u Het gemiddelde na 2 uur koers is zeker niet snoeihard te noemen, ook al liep het meer bergaf dan bergop. Aan dit tempo van goed 39 km/u zal het nog even duren voor we binnen zijn in Oliva met nog 120 kilometer voor de boeg. Al zal het tempo normaal gezien niet meer zakken in de biljartvlakke kilometers die er zo stilaan aankomen.

clock 15:02 15 uur 02. Achteraan het peloton zien we Geraint Thomas in het gezelschap van zijn ploegmaats van Ineos. Veel schade na die val lijkt er op het eerste gezicht niet te zijn, al steekt er nog wel wat gras uit het truitje van de Welshman. . Achteraan het peloton zien we Geraint Thomas in het gezelschap van zijn ploegmaats van Ineos. Veel schade na die val lijkt er op het eerste gezicht niet te zijn, al steekt er nog wel wat gras uit het truitje van de Welshman.

clock 15:00 2 minuten. Kaden Groves lijkt dus wel tuk op die 50 extra punten en laat zijn maats van Alpecin-Deceuninck al een hele dag op kop sleuren. Op nog ruim 120 km van de finish flirt het verschil alweer met de 2 minuten. . 15 uur . time difference 2 minuten Kaden Groves lijkt dus wel tuk op die 50 extra punten en laat zijn maats van Alpecin-Deceuninck al een hele dag op kop sleuren. Op nog ruim 120 km van de finish flirt het verschil alweer met de 2 minuten.

clock 14:55 14 uur 55. Puntenklassement. De groene trui zit heel stevig om de schouders van Kaden Groves, die bij ritwinst vandaag al bijna zeker is van het groen in Madrid. Er zijn immers maar 4 ritten waar voor de volle buit van 50 punten gesprint wordt, waaronder vandaag en ook rit 4, die Groves won. . Puntenklassement De groene trui zit heel stevig om de schouders van Kaden Groves, die bij ritwinst vandaag al bijna zeker is van het groen in Madrid. Er zijn immers maar 4 ritten waar voor de volle buit van 50 punten gesprint wordt, waaronder vandaag en ook rit 4, die Groves won.

clock 14:50 14 uur 50. Geraint Thomas tegen de vlakte.

clock 14:49 14 uur 49. Op 130 kilometer van Oliva is er gelukkig nog meer dan genoeg tijd om rustig terug te keren. Er zou ook nog een 3e renner van Ineos betrokken zijn, maar allen vertrekken ze weer op de fiets. . Op 130 kilometer van Oliva is er gelukkig nog meer dan genoeg tijd om rustig terug te keren. Er zou ook nog een 3e renner van Ineos betrokken zijn, maar allen vertrekken ze weer op de fiets.

clock 14:47 Geraint Thomas tegen de grond. Ai ai, alsof de Vuelta van Ineos nog niet dramatisch genoeg was. Geraint Thomas en Kim Heiduk worden tegen de grond gesignaleerd na een valpartij. . 14 uur 47. fall Geraint Thomas tegen de grond Ai ai, alsof de Vuelta van Ineos nog niet dramatisch genoeg was. Geraint Thomas en Kim Heiduk worden tegen de grond gesignaleerd na een valpartij.

clock 14:45 14 uur 45.

clock 14:43 14 uur 43. De naam Martinez doet niet meteen Frans aan en dat klopt ook. Mariano Martinez, de vader van Lenny, en zijn broer Martin zijn geboren in Burgos. Zij koersten eerst onder de Spaanse vlag, alvorens te switchen naar de Franse nationaliteit. . De naam Martinez doet niet meteen Frans aan en dat klopt ook. Mariano Martinez, de vader van Lenny, en zijn broer Martin zijn geboren in Burgos. Zij koersten eerst onder de Spaanse vlag, alvorens te switchen naar de Franse nationaliteit.

clock 14:34 14 uur 34. Vuelta Wie is Lenny Martinez, de rode recordbreker in de Ronde van Spanje?

clock 14:33 14 uur 33. Lenny Martinez. De 20-jarige Fransman schrijft geschiedenis als jongste leider ooit in de Vuelta, en de op één na jongste leider in een grote ronde ooit. Enkel Martinez' landgenoot Henri Cornet in de Tour van 1904 (!) was nog jonger. Is Lenny Martinez dan de nieuwe rondehoop van Frankrijk om eindelijk nog eens een grote ronde te winnen? Zijn eerste profjaar was tot nu toe meer dan oké met al winst op de Mont Ventoux in de eendagskoers CIC – Mont Ventoux. In deze Vuelta verbaast Martinez nog meer door goed mee te gaan bij de eerste aankomst bergop en ook gisteren door zijn sterke finish, die hem de rode trui opleverde. Hoe komt de jongeling, afkomstig uit een ware wielerfamilie, door de komende 2 weken? We horen de Fransen al hopen dat ze een nieuwe Tour-winnaar gevonden hebben. . Lenny Martinez De 20-jarige Fransman schrijft geschiedenis als jongste leider ooit in de Vuelta, en de op één na jongste leider in een grote ronde ooit. Enkel Martinez' landgenoot Henri Cornet in de Tour van 1904 (!) was nog jonger. Is Lenny Martinez dan de nieuwe rondehoop van Frankrijk om eindelijk nog eens een grote ronde te winnen? Zijn eerste profjaar was tot nu toe meer dan oké met al winst op de Mont Ventoux in de eendagskoers CIC – Mont Ventoux. In deze Vuelta verbaast Martinez nog meer door goed mee te gaan bij de eerste aankomst bergop en ook gisteren door zijn sterke finish, die hem de rode trui opleverde. Hoe komt de jongeling, afkomstig uit een ware wielerfamilie, door de komende 2 weken? We horen de Fransen al hopen dat ze een nieuwe Tour-winnaar gevonden hebben.