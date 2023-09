LIVE: 2 koplopers vormen geen bedreiging voor sprintkansen van Kaden Groves en co.

clock 14:34 14 uur 34. Vuelta Wie is Lenny Martinez, de rode recordbreker in de Ronde van Spanje?

clock 14:33 14 uur 33. Lenny Martinez. De 20-jarige Fransman schrijft geschiedenis als jongste leider ooit in de Vuelta, en de op één na jongste leider in een grote ronde ooit. Enkel Martinez' landgenoot Henri Cornet in de Tour van 1904 (!) was nog jonger. Is Lenny Martinez dan de nieuwe rondehoop van Frankrijk om eindelijk nog eens een grote ronde te winnen? Zijn eerste profjaar was tot nu toe meer dan oké met al winst op de Mont Ventoux in de eendagskoers CIC – Mont Ventoux. In deze Vuelta verbaast Martinez nog meer door goed mee te gaan bij de eerste aankomst bergop en ook gisteren door zijn sterke finish, die hem de rode trui opleverde. Hoe komt de jongeling, afkomstig uit een ware wielerfamilie, door de komende 2 weken? We horen de Fransen al hopen dat ze een nieuwe Tour-winnaar gevonden hebben.

clock 14:25 14 uur 25. Ander Okamika (links) en José Herrada (rechts).

clock 14:24 14 uur 24. Ander Okamika. Op dag 4 van deze Vuelta trok Ander Okamika (Burgos-BH) ook al ten aanval, waar hij de prijs van de strijdlust aan overhield. Een mooie verderzetting van zijn Ronde van Spanje van vorig jaar, waar de Bask maar liefst 5 keer mee zat in de juiste ontsnapping. Al is juist wel relatief, want hij zong het nooit uit tot de streep. Een profzege heeft Okamika, sinds 2021 prof, dan ook nog niet op zijn palmares staan. Op zijn 27e kreeg Okamika een contract van Burgos-BH om prof te worden, na een eerdere carrière als triatleet. Het is al zijn 3e Vuelta op 3 seizoenen bij de Spaanse paarshemden.

clock 14:17 2'20". Met nog 150 kilometer op de teller slinkt de voorsprong van Herrada en Okamika al een beetje, tot 2'20". Bij Alpecin-Deceuninck houden ze de 2 strak aan de lijn, die niet eens boven de 3 minuten gegroeid is. . 14 uur 17. time difference 2'20" Met nog 150 kilometer op de teller slinkt de voorsprong van Herrada en Okamika al een beetje, tot 2'20". Bij Alpecin-Deceuninck houden ze de 2 strak aan de lijn, die niet eens boven de 3 minuten gegroeid is.

clock 14:14 14 uur 14. Een veelwinnaar is José Herrada dus niet met slechts 2 profoverwinningen. Met een rit in de Ronde van Portugal van 2010 opende hij zijn rekening. 5 jaar later was de eendagswedstrijd Klasika Primavera de Amorebieta de mooiste zege uit de carrière van Herrada. Aan het einde van dit jaar gaat de Spanjaard dus met pensioen. Om dat te vieren trekt hij vandaag nog eens ten aanval. . Een veelwinnaar is José Herrada dus niet met slechts 2 profoverwinningen. Met een rit in de Ronde van Portugal van 2010 opende hij zijn rekening. 5 jaar later was de eendagswedstrijd Klasika Primavera de Amorebieta de mooiste zege uit de carrière van Herrada. Aan het einde van dit jaar gaat de Spanjaard dus met pensioen. Om dat te vieren trekt hij vandaag nog eens ten aanval.

clock 14:02 14 uur 02. José Herrada. De grootste naam vooraan is zonder twijfel José Herrada, de broer van Jesus Herrada, ook in dit peloton. Sinds 2012 rijden de Herrada's onafgebroken in dezelfde ploegen, eerst bij Movistar en vanaf 2018 bij Cofidis. Al zijn Jesus en José wel pas aan hun 3e Vuelta samen bezig. Voornamelijk omdat de 4 jaar jongere Jesus vaker de Tour rijdt (7 keer) dan de Vuelta, waar hij wel al 2 ritten won, zo ook nog vorig jaar. De 37-jarige José is bezig aan zijn 9e en laatste Vuelta, met als beste notering een 3e plaats in de rit in 2019 naar Pico del Buitre, de aankomst van gisteren.

clock 13:49 13 uur 49. Ook voor bergpunten en wat extra prijzengeld kunnen Herrada en Okamika vandaag niet bikkelen. Hier en daar is er wel wat glooiing, maar niet voldoende om er een bergsprint in te stoppen. Er liggen dus geen punten te rapen voor Sepulveda of andere geïnteresseerden. Zij kunnen zich morgen weer uitleven. . Ook voor bergpunten en wat extra prijzengeld kunnen Herrada en Okamika vandaag niet bikkelen. Hier en daar is er wel wat glooiing, maar niet voldoende om er een bergsprint in te stoppen. Er liggen dus geen punten te rapen voor Sepulveda of andere geïnteresseerden. Zij kunnen zich morgen weer uitleven.

clock 13:43 13 uur 43. Sprinters weer aan zet in de Vuelta in biljartvlakke finale. Sprinters weer aan zet in de Vuelta in biljartvlakke finale

clock 13:40 13 uur 40. Na bijna 30 kilometer koers hebben koplopers Ander Okamika (Burgos-BH) en José Herrada (Cofidis) een bonus van 2 en een halve minuut op het peloton. Meer krijgen ze niet cadeau van Alpecin-Deceuninck, het zal dus bij een dagje publiciteit verzamelen blijven voor de 2 Spanjaarden. . Na bijna 30 kilometer koers hebben koplopers Ander Okamika (Burgos-BH) en José Herrada (Cofidis) een bonus van 2 en een halve minuut op het peloton. Meer krijgen ze niet cadeau van Alpecin-Deceuninck, het zal dus bij een dagje publiciteit verzamelen blijven voor de 2 Spanjaarden.

clock 13:31 13 uur 31. De Belgen. Allereerst toch een pluim voor Steff Cras, die 9e werd in de rit en nu op plek 5 in de stand staat. En dat na de grote teleurstelling in de Tour, waar de Belg anderhalve maand geleden moest opgeven na een val in de vorm van zijn leven. Lennert Van Eetvelt overleefde als 2e Belg van de 17 renners uit de vroege vlucht en eindigde 12e in de rit. Cian Uijtdebroeks was de beste Belg onder de klassementsmannen en verloor amper 14 tellen op Roglic en Vingegaard. Hij won er zelfs 18 op Evenepoel. Ook vandaag kijken we weer uit naar onze landgenoten Milan Menten, Edward Theuns en Dries Van Gestel in de massasprint. . De Belgen Allereerst toch een pluim voor Steff Cras, die 9e werd in de rit en nu op plek 5 in de stand staat. En dat na de grote teleurstelling in de Tour, waar de Belg anderhalve maand geleden moest opgeven na een val in de vorm van zijn leven. Lennert Van Eetvelt overleefde als 2e Belg van de 17 renners uit de vroege vlucht en eindigde 12e in de rit. Cian Uijtdebroeks was de beste Belg onder de klassementsmannen en verloor amper 14 tellen op Roglic en Vingegaard. Hij won er zelfs 18 op Evenepoel. Ook vandaag kijken we weer uit naar onze landgenoten Milan Menten, Edward Theuns en Dries Van Gestel in de massasprint.

clock 13:23 13 uur 23. Milan Menten: "Ik zou liever vandaag mijn sprint kunnen rijden en 8e worden dan te vallen". Milan Menten: "Ik zou liever vandaag mijn sprint kunnen rijden en 8e worden dan te vallen"

clock 13:21 Vandaag wel snel duidelijkheid over de 2 koplopers van de dag. . 13 uur 21. Vandaag wel snel duidelijkheid over de 2 koplopers van de dag.

clock 13:20 13 uur 20. Alpecin-Deceuninck controleert. Op 2 en halve minuut stabiliseert de voorsprong van Herrada en Okamika wat. Alpecin-Deceuninck neemt zijn verantwoordelijkheid en zal het waarschijnlijk weer in zijn eentje moeten oplossen. . Alpecin-Deceuninck controleert Op 2 en halve minuut stabiliseert de voorsprong van Herrada en Okamika wat. Alpecin-Deceuninck neemt zijn verantwoordelijkheid en zal het waarschijnlijk weer in zijn eentje moeten oplossen.

clock 13:17 13 uur 17. Dries Van Gestel: "Moest Cavendish mijn manoeuvre gedaan hebben, was het een machtige sprint geweest". Dries Van Gestel: "Moest Cavendish mijn manoeuvre gedaan hebben, was het een machtige sprint geweest"

clock 13:16 13 uur 16. Ik vermijd een val door te remmen, ik kan niet anders. Zo verlies ik ook mijn sprintkans. Jammer dat dat altijd blijft passeren zolang er niemand valt. . Edward Theuns over het manoeuvre van Dries Van Gestel eergisteren. Ik vermijd een val door te remmen, ik kan niet anders. Zo verlies ik ook mijn sprintkans. Jammer dat dat altijd blijft passeren zolang er niemand valt. Edward Theuns over het manoeuvre van Dries Van Gestel eergisteren

clock 13:15 13 uur 15. Edward Theuns: "De jury heeft al ingegrepen voor minder erge dingen". Edward Theuns: "De jury heeft al ingegrepen voor minder erge dingen"

clock 13:14 13 uur 14. Route van de dag. Vanuit startplaats Utiel, midden in de wijnstreek Utiel-Requena, voert het eerste deel van de etappe de renners oostwaarts richting het mooie Valencia, de grootste stad in de regio. Eens die stad aan de kust van de Middellandse Zee bereikt, buigt de route af naar het zuiden voor de laatste 80 kilometer. Die volgen de kustlijn mee tot in Oliva, waar de aankomst van vandaag ligt. . Route van de dag Vanuit startplaats Utiel, midden in de wijnstreek Utiel-Requena, voert het eerste deel van de etappe de renners oostwaarts richting het mooie Valencia, de grootste stad in de regio. Eens die stad aan de kust van de Middellandse Zee bereikt, buigt de route af naar het zuiden voor de laatste 80 kilometer. Die volgen de kustlijn mee tot in Oliva, waar de aankomst van vandaag ligt.

clock 13:12 1 minuut. Ander Okamika en José Herrada zijn ons duo in de aanval vandaag. Opnieuw een ideaal scenario dus voor de teams die op een sprint willen aansturen. . 13 uur 12. time difference 1 minuut Ander Okamika en José Herrada zijn ons duo in de aanval vandaag. Opnieuw een ideaal scenario dus voor de teams die op een sprint willen aansturen.