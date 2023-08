LIVESTREAM: Peloton met Evenepoel wil nog werk maken van achtervolging op sterke kopgroep met Kuss

clock 16:24 16 uur 24. Astana komt nu ook een handje toesteken in de kopgroep op de hellende kilometers richting de tussensprint. Het verschil blijft een beetje hangen rond 3'20", zo kan het zeker nog om rood en de ritzege te pakken in de kopgroep. Al hangt er veel af van de vaart van het peloton op de Pico del Buitre. . Astana komt nu ook een handje toesteken in de kopgroep op de hellende kilometers richting de tussensprint. Het verschil blijft een beetje hangen rond 3'20", zo kan het zeker nog om rood en de ritzege te pakken in de kopgroep. Al hangt er veel af van de vaart van het peloton op de Pico del Buitre.

clock 16:19 16 uur 19. Als Remco Evenepoel de trui wil weggeven, zullen ze in het peloton toch moeten stoppen met rijden. . José De Cauwer. Als Remco Evenepoel de trui wil weggeven, zullen ze in het peloton toch moeten stoppen met rijden. José De Cauwer

clock 16:16 3'30". Nog 30 kilometer en dan weten we of Remco Evenepoel zijn rode trui toch nog vasthoudt en wie de ritzege pakt. Met een voorgift van 3'30" ziet het er nog steeds niet slecht uit voor de kopgroep, maar het kan nog alle kanten uit. . 16 uur 16. time difference 3'30" Nog 30 kilometer en dan weten we of Remco Evenepoel zijn rode trui toch nog vasthoudt en wie de ritzege pakt. Met een voorgift van 3'30" ziet het er nog steeds niet slecht uit voor de kopgroep, maar het kan nog alle kanten uit.

clock 16:09 16 uur 09. Wat rest er nog? Na het lichter verteerbare gedeelte van deze rit is het stilaan tijd voor het echte werk. De komende 10 kilometer tot de tussensprint - opnieuw met boni's, maar deze keer dus voor de kopgroep - lopen lichtjes op, waarna een korte afdaling naar de slotklim leidt. . Wat rest er nog? Na het lichter verteerbare gedeelte van deze rit is het stilaan tijd voor het echte werk. De komende 10 kilometer tot de tussensprint - opnieuw met boni's, maar deze keer dus voor de kopgroep - lopen lichtjes op, waarna een korte afdaling naar de slotklim leidt.

clock 16:02 16 uur 02. Vooraan blijft het van Dylan van Baarle komen, met daarachter één pion van Groupama-FDJ. Kuss en Martinez zijn de mannen waarnaar gekeken wordt in de kopgroep, de dertigtal anderen zetten zich in het wiel. . Vooraan blijft het van Dylan van Baarle komen, met daarachter één pion van Groupama-FDJ. Kuss en Martinez zijn de mannen waarnaar gekeken wordt in de kopgroep, de dertigtal anderen zetten zich in het wiel.

clock 16:01 16 uur 01. Uiteraard moet Soudal-Quick Step voor rode trui Remco Evenepoel werken in het peloton, maar ook nummer 2 Enric Mas zet zijn maats van Movistar aan het werk met nog Rubio en Lazkano in de kopgroep. Ineos heeft met Thymen Arensman en Geraint Thomas nog 2 kopmannen die al op respectievelijk 51" en 1'17" staan. Toch gaan ook de Britten hun verantwoordelijkheid niet uit de weg en steken ze meer dan een handje toe. Als gift voor Remco Evenepoel? Het helpt alleszins aanzienlijk, het peloton is een lang lint waar de snelheid immens hoog ligt in deze fase. . Uiteraard moet Soudal-Quick Step voor rode trui Remco Evenepoel werken in het peloton, maar ook nummer 2 Enric Mas zet zijn maats van Movistar aan het werk met nog Rubio en Lazkano in de kopgroep. Ineos heeft met Thymen Arensman en Geraint Thomas nog 2 kopmannen die al op respectievelijk 51" en 1'17" staan. Toch gaan ook de Britten hun verantwoordelijkheid niet uit de weg en steken ze meer dan een handje toe. Als gift voor Remco Evenepoel? Het helpt alleszins aanzienlijk, het peloton is een lang lint waar de snelheid immens hoog ligt in deze fase.

clock 15:57 15 uur 57. Het draait prima rond nu in het peloton, Soudal-Quick Step, Movistar en Ineos draaien rond als een geoliede machine. Ze brengen het verschil al terug tot 4 minuten, is de kopgroep dan toch niet buiten schot? . Het draait prima rond nu in het peloton, Soudal-Quick Step, Movistar en Ineos draaien rond als een geoliede machine. Ze brengen het verschil al terug tot 4 minuten, is de kopgroep dan toch niet buiten schot?

clock 15:56 15 uur 56. Een beeld van de monsterontsnapping met 39 (!) renners . Een beeld van de monsterontsnapping met 39 (!) renners

clock 15:55 15 uur 55. Het is zo'n etappe waar je schrik van moet hebben als renner. . José De Cauwer. Het is zo'n etappe waar je schrik van moet hebben als renner. José De Cauwer

clock 15:53 5 minuten. Met nog 45 kilometer op de teller slinkt de voorsprong van de kopgroep nu toch weer wat. Soudal-Quick Step, Ineos en Movistar willen Kuss, Soler en Martinez zo weinig mogelijk voorgift laten nemen vandaag. . 15 uur 53. time difference 5 minuten Met nog 45 kilometer op de teller slinkt de voorsprong van de kopgroep nu toch weer wat. Soudal-Quick Step, Ineos en Movistar willen Kuss, Soler en Martinez zo weinig mogelijk voorgift laten nemen vandaag.

clock 15:50 15 uur 50. Live beelden. U hoeft geen seconde meer te missen van de ontknoping van deze ware spektakelrit. Renaat Schotte en José De Cauwer proberen duidelijkheid te scheppen in de chaos. . Live beelden U hoeft geen seconde meer te missen van de ontknoping van deze ware spektakelrit. Renaat Schotte en José De Cauwer proberen duidelijkheid te scheppen in de chaos.

clock 15:43 15 uur 43. Kanshebbers op rood. Welke renners staan nog het dichtst bij Remco Evenepoel vooraan en maken de grootste kans om het rood over te pakken? Lenny Martinez +17" Marc Soler +48" Sep Kuss +55" Stef Crass +1'13" Wout Poels +1'15" Jefferson Cepeda +1'17" Verder staan er nog heel wat renners binnen de 2 minuten, al moeten zij dus al meer dan een minuut pakken op Lenny Martinez om het rood over te nemen. . Kanshebbers op rood Welke renners staan nog het dichtst bij Remco Evenepoel vooraan en maken de grootste kans om het rood over te pakken? Lenny Martinez +17" Marc Soler +48" Sep Kuss +55" Stef Crass +1'13" Wout Poels +1'15" Jefferson Cepeda +1'17"

Verder staan er nog heel wat renners binnen de 2 minuten, al moeten zij dus al meer dan een minuut pakken op Lenny Martinez om het rood over te nemen.

clock 15:37 15 uur 37. Achteraan het peloton zien we de gehavende bolletjestrui Eduardo Sepulveda, een van de vele slachtoffers van de grote valpartij in het begin van de rit. DSM deelde daar ook zwaar in de klappen met de opgave van Lorenzo Milesi en de crash van Romain Combaud, die wel nog in koers is maar geschaafd is over zijn hele lijf. . Achteraan het peloton zien we de gehavende bolletjestrui Eduardo Sepulveda, een van de vele slachtoffers van de grote valpartij in het begin van de rit. DSM deelde daar ook zwaar in de klappen met de opgave van Lorenzo Milesi en de crash van Romain Combaud, die wel nog in koers is maar geschaafd is over zijn hele lijf.

clock 15:35 15 uur 35. Nog 60 kilometer. De voorsprong van de kopgroep stabiliseert nu toch rond de 6 minuten, zeker met de sterke klimmers vooraan moet dat ruim voldoende zijn voor de ritzege. Het is alleen nog de vraag hoeveel minuten de kopgroep overhoudt, wie de rode trui overneemt van Remco Evenepoel en met hoeveel voorsprong. . Nog 60 kilometer De voorsprong van de kopgroep stabiliseert nu toch rond de 6 minuten, zeker met de sterke klimmers vooraan moet dat ruim voldoende zijn voor de ritzege. Het is alleen nog de vraag hoeveel minuten de kopgroep overhoudt, wie de rode trui overneemt van Remco Evenepoel en met hoeveel voorsprong.

clock 15:33 15 uur 33. Bahrain Victorious heeft 3 goede kaarten mee op de ritzege in de kopgroep met Landa, Poels en Buitrago. Om ook het rood te pakken, moeten zij hopen dat Kuss, Soler en vooral Lenny Martinez erdoor zakken. Kämna en Buchmann mogen waarschijnlijk enkel dromen van de ritzege door hun achterstand in het klassement. Hetzelfde geldt voor Bardet, Poole en Rubio. Onze landgenoten Van Eetvelt en Moniquet kunnen misschien op de verrassing spelen voor de ritzege, terwijl Cras een mooie zaak kan doen in het klassement. . Bahrain Victorious heeft 3 goede kaarten mee op de ritzege in de kopgroep met Landa, Poels en Buitrago. Om ook het rood te pakken, moeten zij hopen dat Kuss, Soler en vooral Lenny Martinez erdoor zakken. Kämna en Buchmann mogen waarschijnlijk enkel dromen van de ritzege door hun achterstand in het klassement. Hetzelfde geldt voor Bardet, Poole en Rubio. Onze landgenoten Van Eetvelt en Moniquet kunnen misschien op de verrassing spelen voor de ritzege, terwijl Cras een mooie zaak kan doen in het klassement.

clock 15:30 15 uur 30. Een beeld van de goed bezette kopgroep.

clock 15:29 15 uur 29. Opvallend is dus ook de aanwezigheid van 2 ploegmaats van Remco Evenepoel in de kopgroep, vooral die van de gisteren nog zieke Louis Vervaeke. Al zullen ze niet veel kunnen uitrichten in de kopgroep, zij zullen zich wellicht laten uitzakken straks. . Opvallend is dus ook de aanwezigheid van 2 ploegmaats van Remco Evenepoel in de kopgroep, vooral die van de gisteren nog zieke Louis Vervaeke. Al zullen ze niet veel kunnen uitrichten in de kopgroep, zij zullen zich wellicht laten uitzakken straks.

clock 15:27 15 uur 27. Samenstelling kopgroep. Wie zijn wel mee geraakt in de kopgroep dan? Een poging tot een overzicht: Mattia Cattaneo & Louis Vervaeke (Soudal-Quick Step) Marc Soler (UAE) Sepp Kuss, Jan Tratnik, Attila Valter & Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) Santiago Buitrago, Mikel Landa & Wout Poels (Bahrain Victorious) Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) Rudy Molard, Lenny Martinez & Michael Storer (Groupama-FDJ) Emanuel Buchmann & Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) Andreas Kron, Sylvain Moniquet & Lennert Van Eetvelt (Lotto-Dstny) Hugh Carthy (EF-EasyPost) Dorian Godon & Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën) Felix Engelhardt (Jayco-AlUla) Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) Oier Lazkano & Einer Rubio (Movistar) Jesus Herrada, Ruben Fernandez & Remy Rochas (Cofidis) Romain Bardet & Max Poole (DSM) Kévin Vauquelin & Cristian Rodriguez (Arkéa-Samsic) Steff Cras , Fabien Doubey & Paul Ourselin (TotalEnergies) David de la Cruz & Javier Romo (Astana) Fernando Barcelo & Jefferson Cepeda (Caja Rural) . Samenstelling kopgroep Wie zijn wel mee geraakt in de kopgroep dan? Een poging tot een overzicht: Mattia Cattaneo & Louis Vervaeke (Soudal-Quick Step) Marc Soler (UAE) Sepp Kuss, Jan Tratnik, Attila Valter & Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) Santiago Buitrago, Mikel Landa & Wout Poels (Bahrain Victorious) Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) Rudy Molard, Lenny Martinez & Michael Storer (Groupama-FDJ) Emanuel Buchmann & Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) Andreas Kron, Sylvain Moniquet & Lennert Van Eetvelt (Lotto-Dstny) Hugh Carthy (EF-EasyPost) Dorian Godon & Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën) Felix Engelhardt (Jayco-AlUla) Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) Oier Lazkano & Einer Rubio (Movistar) Jesus Herrada, Ruben Fernandez & Remy Rochas (Cofidis) Romain Bardet & Max Poole (DSM) Kévin Vauquelin & Cristian Rodriguez (Arkéa-Samsic) Steff Cras, Fabien Doubey & Paul Ourselin (TotalEnergies) David de la Cruz & Javier Romo (Astana) Fernando Barcelo & Jefferson Cepeda (Caja Rural)

clock 15:22 15 uur 22. Madrazo is er overigens niet bij in deze Vuelta voor Burgos-BH, hij is out met een gebroken elleboog na een val op training. Bol, de nummer 2 van in 2019, maakt wel opnieuw deel uit van de selectie van het Spaanse ProContinentale team. Hij probeerde in de openingsfase tevergeefs mee te zitten in de ontsnapping van de dag. De aanloop vertoont ook veel gelijkenissen met die van 2019, met in het voorgeborchte niet al te grote hindernissen. Met de Alto Fuente de Rubielos ligt er zelfs nog een bergje op de route dat er ook bij was 4 jaar geleden. . Madrazo is er overigens niet bij in deze Vuelta voor Burgos-BH, hij is out met een gebroken elleboog na een val op training. Bol, de nummer 2 van in 2019, maakt wel opnieuw deel uit van de selectie van het Spaanse ProContinentale team. Hij probeerde in de openingsfase tevergeefs mee te zitten in de ontsnapping van de dag. De aanloop vertoont ook veel gelijkenissen met die van 2019, met in het voorgeborchte niet al te grote hindernissen. Met de Alto Fuente de Rubielos ligt er zelfs nog een bergje op de route dat er ook bij was 4 jaar geleden.