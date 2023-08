LIVE: Glipt er kandidaat-overnemer voor rode trui van Remco Evenepoel mee in vroege ontsnapping?

clock 12:41 12 uur 41 match begonnen start time Officiële start We zijn vertrokken voor dag 6 in de Ronde van Spanje. Wie ziet zijn kans schoon op de ritzege en de rode trui?

clock 12:38 12 uur 38. Jonas Vingegaard: "Wij hebben een ander plan dan Remco Evenepoel". Jonas Vingegaard: "Wij hebben een ander plan dan Remco Evenepoel"

clock 12:34 12 uur 34. Andere ploegen maken er altijd een groter drama van. Ik heb nog al andere renners langs de kant zien staan om hun grote behoefte te doen. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Andere ploegen maken er altijd een groter drama van. Ik heb nog al andere renners langs de kant zien staan om hun grote behoefte te doen. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

clock 12:34 12 uur 34. Remco Evenepoel: "Vervaeke en Bagioli zijn weer oké". Remco Evenepoel: "Vervaeke en Bagioli zijn weer oké"

clock 12:33 12 uur 33. Cian Uijtdebroeks: "Ik denk eerder bij de toppers te blijven dan in de vlucht te gaan". Cian Uijtdebroeks: "Ik denk eerder bij de toppers te blijven dan in de vlucht te gaan"

clock 12:29 12 uur 29. Pech voor Mas. In de geneutraliseerde fase krijgt Enric Mas, de nummer 2 in de stand, af te rekenen met materiaalpech. Het zou kunnen dat we daardoor wat langer moeten wachten op het officiële startsein. . Pech voor Mas In de geneutraliseerde fase krijgt Enric Mas, de nummer 2 in de stand, af te rekenen met materiaalpech. Het zou kunnen dat we daardoor wat langer moeten wachten op het officiële startsein.

clock 12:28 12 uur 28. Hier en daar liggen er zeker wel wat bergjes gezaaid op de route van de dag, maar niets wat ook maar in de buurt komt van de slotklim. Het beste wordt dus duidelijk voor het laatst bewaard. Onderweg krijgen nog 2 hellingen een categorie toebedeeld door de organisatie, al gaat dat maar om 2 keer 3e categorie. Van die 2 is de Alto Fuente de Rubielos wel duidelijk de zwaarste met een gemiddelde stijging van 6%. . Hier en daar liggen er zeker wel wat bergjes gezaaid op de route van de dag, maar niets wat ook maar in de buurt komt van de slotklim. Het beste wordt dus duidelijk voor het laatst bewaard. Onderweg krijgen nog 2 hellingen een categorie toebedeeld door de organisatie, al gaat dat maar om 2 keer 3e categorie. Van die 2 is de Alto Fuente de Rubielos wel duidelijk de zwaarste met een gemiddelde stijging van 6%.

clock 12:22 12 uur 22. Officieuze start. Al voor de 3e dag op een rij zien we dezelfde truiendragers op kop van het peloton bij de officieuze start. De kans dat het 4 op een rij wordt, is eerder klein. Enkel Kaden Groves in het groen is zonder ongelukken zeker van zijn trui. Het rood van Remco Evenepoel, de bollen van Eduardo Sepulveda en het (gelegenheids)wit van Lenny Martinez zouden wel eens van eigenaar kunnen veranderen. . Officieuze start Al voor de 3e dag op een rij zien we dezelfde truiendragers op kop van het peloton bij de officieuze start. De kans dat het 4 op een rij wordt, is eerder klein. Enkel Kaden Groves in het groen is zonder ongelukken zeker van zijn trui. Het rood van Remco Evenepoel, de bollen van Eduardo Sepulveda en het (gelegenheids)wit van Lenny Martinez zouden wel eens van eigenaar kunnen veranderen.

clock 12:12 12 uur 12. Het zal heel warm worden op de slotklim met die brandende zon op de steile stukken. . Steff Cras (TotalEnergies). Het zal heel warm worden op de slotklim met die brandende zon op de steile stukken. Steff Cras (TotalEnergies)

clock 12:11 12 uur 11. Steff Cras: "De vlucht maakt vandaag veel meer kans dan in Andorra". Steff Cras: "De vlucht maakt vandaag veel meer kans dan in Andorra"

clock 12:08 12 uur 08. Primoz Roglic: "Ik heb nog wat last van mijn heup na mijn val". Primoz Roglic: "Ik heb nog wat last van mijn heup na mijn val"

clock 12:00 12 uur . 4.000 hoogtemeters. Vanuit La Vall d’Uixo trekt het peloton landinwaarts om er de golvende wegen op te zoeken die aan de kust toch zeldzaam zijn. De ongeveer 4.000 hoogtemeters van vandaag moeten natuurlijk ergens te vinden zijn. Naar goede Spaanse gewoonte gaat het voortdurend vooral op en soms ook wat af. Al gaat het dus grotendeels in stijgende lijn met een start bijna op zeeniveau aan de kust en een finish die flirt met de kaap van de 2.000 meter. . 4.000 hoogtemeters Vanuit La Vall d’Uixo trekt het peloton landinwaarts om er de golvende wegen op te zoeken die aan de kust toch zeldzaam zijn. De ongeveer 4.000 hoogtemeters van vandaag moeten natuurlijk ergens te vinden zijn. Naar goede Spaanse gewoonte gaat het voortdurend vooral op en soms ook wat af. Al gaat het dus grotendeels in stijgende lijn met een start bijna op zeeniveau aan de kust en een finish die flirt met de kaap van de 2.000 meter.

clock 11:56 Een leegloper op 5 km van de streep was gisteren de boosdoener voor Romain Bardet, die zijn klassement lijkt te kunnen vergeten. . 11 uur 56. Een leegloper op 5 km van de streep was gisteren de boosdoener voor Romain Bardet, die zijn klassement lijkt te kunnen vergeten.

clock 11:55 11 uur 55. Klaas Lodewyck: "Vervaeke en Bagioli hebben gisteren afgezien, we hopen dat het vandaag beter zal zijn". Klaas Lodewyck: "Vervaeke en Bagioli hebben gisteren afgezien, we hopen dat het vandaag beter zal zijn"

clock 11:47 11 uur 47. Korte transfer. Na de finish vlak aan de kustlijn gisteren in Borriana moesten de renners vandaag amper een kleine 20 kilometer reizen naar de startplaats. La Vall d’Uixo, een Valenciaanse stad van goed 30.000 inwoners, verwelkomt voor het eerst de Ronde van Spanje. . Korte transfer Na de finish vlak aan de kustlijn gisteren in Borriana moesten de renners vandaag amper een kleine 20 kilometer reizen naar de startplaats. La Vall d’Uixo, een Valenciaanse stad van goed 30.000 inwoners, verwelkomt voor het eerst de Ronde van Spanje.

clock 11:40 11 uur 40. Uit de top 10 viel gisteren Romain Bardet weg, alleen is het niet duidelijk of dat bewust tijd nemen was met het oog op vandaag of door een lekke band of valpartij. Alleszins was dat dan buiten de 3-kilometerzone, net als de grote tuimelperte op de rotonde. In totaal vielen er gisteren 5 opgaves te noteren met Kobe Goossens, Bryan Coquard, Ruben Guerreiro, Eddie Dunbar en Filippo Zana. Loopt het vandaag ook zo'n vaart? Julius Johansen (Intermarché-Circus-Wanty) bijvoorbeeld lag er voor de 2e dag op een rij bij in de massale valpartij. Gisteren gleed hij als eerste onderuit op de rotonde. . Uit de top 10 viel gisteren Romain Bardet weg, alleen is het niet duidelijk of dat bewust tijd nemen was met het oog op vandaag of door een lekke band of valpartij. Alleszins was dat dan buiten de 3-kilometerzone, net als de grote tuimelperte op de rotonde. In totaal vielen er gisteren 5 opgaves te noteren met Kobe Goossens, Bryan Coquard, Ruben Guerreiro, Eddie Dunbar en Filippo Zana. Loopt het vandaag ook zo'n vaart? Julius Johansen (Intermarché-Circus-Wanty) bijvoorbeeld lag er voor de 2e dag op een rij bij in de massale valpartij. Gisteren gleed hij als eerste onderuit op de rotonde.

clock 11:34 11 uur 34. Louis Vervaeke en Andrea Bagioli kwamen gisteren op meer dan een kwartier binnen. De speculaties in het peloton over ziektekiemen bleken te kloppen, zo bevestigde ploegleider Klaas Lodewyck. "Ze hebben gisteren afgezien, maar we hopen dat het vandaag beter zal gaan. We hebben er alles aan gedaan om hen zo goed mogelijk in orde te krijgen voor vandaag." . Louis Vervaeke en Andrea Bagioli kwamen gisteren op meer dan een kwartier binnen. De speculaties in het peloton over ziektekiemen bleken te kloppen, zo bevestigde ploegleider Klaas Lodewyck. "Ze hebben gisteren afgezien, maar we hopen dat het vandaag beter zal gaan. We hebben er alles aan gedaan om hen zo goed mogelijk in orde te krijgen voor vandaag."

clock 11:32 11 uur 32. We maken ons zorgen om Vervaeke en Bagioli. We gaan niet verder communiceren over de klachten. . Klaas Lodewyck, ploegleider Soudal-Quick Step. We maken ons zorgen om Vervaeke en Bagioli. We gaan niet verder communiceren over de klachten. Klaas Lodewyck, ploegleider Soudal-Quick Step

clock 31-08-2023 31-08-2023.