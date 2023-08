LIVE: Chaos troef in dollemansrit met aankomst bergop, Evenepoel in peloton op 4 minuten

Fase per fase

Ook een bedrijvige Marc Soler (UAE) is van de partij voorin. Hij versnelt in het zicht van de top van de Alto Fuente de Rubielos (3e categorie), de tweede hindernis van de dag.

Lenny Martinez virtueel in het rood. In de hoop dat deze informatie vanuit de organisatie wel klopt, kunnen we melden dat Lenny Martinez in de kopgroep zit en dus virtueel het rood overneemt van Remco Evenepoel. De 20-jarige Fransman staat 3e op slechts 17 seconden van Evenepoel.

Opgave Jay Vine. Na zijn val is Jay Vine (UAE) de 3e opgever van de dag na Bagioli en Milesi. Zo verliezen ook Ayuso en Almeida een belangrijke pion.

4'20". Het enige wat momenteel wel vast lijkt te staan, is dat er een grote groep een mooie kloof heeft op het peloton met Remco Evenepoel. Over hoeveel renners er mee zijn en wie daar precies bij zit, is het van de hak op de tak springen.

Kuss toch niet mee? De Vuelta-organisatie strooit ons zand in de ogen, of toch niet? Nu wordt Kuss niet meer gemeld in de kopgroep, die wel 4 minuten voor het peloton met Evenepoel uit rijdt.

In de grote groep achter de 9 leiders zouden ook geen Roglic of Vingegaard zitten. Sep Kuss is wel van de partij, net als onder meer Lenny Martinez en Marc Soler.

Evenepoel opnieuw in 2e peloton gemeld. De rode trui rijdt in een groep op anderhalve minuut van de 9 aanvallers. Daar tussen zou nog een peloton rijden, alleen is het niet duidelijk wie daar wel zit.

Ook Lennert Van Eetvelt, Juan Pedro Lopez en Cristian Rodriguez zien wel brood in deze poging en zijn van de partij.

Met Moniquet springt er ook een landgenoot mee. Cepeda, een mogelijke rode tussenpaus, en Herrada maken het zestal compleet in de kopgroep.

Drietal in de aanval. Lazkano, Ourselin en Romo zijn de volgende renners die het ruime sop kiezen. Weten zij wel een ontsnapping op poten te zetten?

Aanvallers gegrepen. Net na de afdaling van de Puerto de Arenillas worden de aanvallers gegrepen door de groep met Remco Evenepoel. Daar komt Jay Vine in aanraking met het asfalt, alsof er nog niet genoeg chaos was vandaag...

Ook Lorenzo Milesi, de eerste rode trui in deze Vuelta, heeft de koers verlaten na een val eerder vandaag.

Opgave Andrea Bagioli. Remco Evenepoel verliest een eerste (zieke) ploegmaat met de Italiaan Andrea Bagioli. Soudal-Quick Step meldt zijn opgave, laat ons hopen dat het met Louis Vervaeke beter gaat...

Sterke kopgroep. Onder meer Buchmann, Tratnik, Kron en Poole maken deel uit van het tiental dat nu een handvol seconden voor het eerste peloton uit rijdt. Het tweede peloton volgt al op anderhalve minuut van de kop van de koers.

Op 3 km van de top van de Puerto de Arenillas worden Kron en Tratnik alweer gegrepen. Het valt maar niet stil in het eerste wedstrijduur.

Jan Tratnik trekt ten aanval uit het eerste peloton, een teken dat zijn kopmannen Jonas Vingegaard en Primoz Roglic waarschijnlijk ook wel vooraan zitten. Ritwinnaar Andreas Kron schuift mee met Tratnik, waardoor we weer een kopduo hebben.

Op 35 seconden van de groep-Evenepoel rijdt nog een tweede peloton, al is het gissen wie daar zit. Hoe zit het met de kopmannen van Jumbo-Visma?