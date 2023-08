Donderdag aankomst bergop in de Vuelta, concurrentie zinspeelt op "zieke" ploegmaats Evenepoel

19 uur 14. Zieke ploegmaats van Evenepoel? . De ploegmaats van Remco Evenepoel hebben zich twee dagen min of meer kunnen sparen, maar donderdag moeten ze zich weer van hun beste kant laten zien. Al wordt er vanuit Franse hoek gefluisterd dat "ploegmaats van Evenepoel ziek zijn". Het was Benoît Vaugrenard, ploegleider van Groupama-FDJ, die het gerucht lanceerde. Woensdag bolden Andrea Bagioli en Louis Vervaeke samen op 15'30" van ritwinnaar Kaden Groves binnen. Een teken aan de wand? .

clock 19:10

19 uur 10. De slotklim is lastiger dan maandag in Andorra. Het is een pittige etappe en je moet alert zijn. Ik hoop dat er een mooie vlucht wegrijdt die voor de ritzege kan gaan en dan zien we wel wat we met de trui doen. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).