Wordt er woensdag weer gesprint in de Ronde van Spanje?

20 uur 34. 5e etappe in de Vuelta. De snelle mannen beseffen dat ze in deze Vuelta niet slapend rijk zullen worden. Na de 4e etappe van dinsdag zijn er voor hen nog slechts 4 (min of meer) haalbare etappes uitgetekend. De 5e etappe telt veel gelijkenissen met het 4e luik van deze Ronde van Spanje, al is vooral het openingsuur een stukje grilliger. Ook de sprinters en hun knechten zullen dus zweetdruppels op het Spaanse asfalt achterlaten, zeker op de klim van 2e categorie met de top op ruim 50 km van de finish. Daarna is het zwaarste deel achter de rug, al is de voorspelde tegenwind een extra lastpost. Nog interessant: op 12 kilometer van de aankomst wacht een tussensprint met bonificatieseconden. Krijgen we voor de tweede dag op een rij een groepssprint of steken de aanvallers stokken in de wielen? .