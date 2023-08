LIVE: Waaiergevaar in het begin van 5e Vuelta-rit, kans voor aanvallers of sprinters?

clock 13:15 13 uur 15. Jarrad Drizners (Lotto-Dstny) springt naar Quinn toe en het duo heeft meteen een halve minuut voorsprong. Een tweetal in de vlucht, daar kunnen de sprinters wel mee leven. . Jarrad Drizners (Lotto-Dstny) springt naar Quinn toe en het duo heeft meteen een halve minuut voorsprong. Een tweetal in de vlucht, daar kunnen de sprinters wel mee leven.

clock 13:12 13 uur 12. Eenzame leider. Sean Quinn (EF-EasyPost) is de enige renner in de kop van de koers voorlopig. Al zal het daar ongetwijfeld niet bij blijven. . Eenzame leider Sean Quinn (EF-EasyPost) is de enige renner in de kop van de koers voorlopig. Al zal het daar ongetwijfeld niet bij blijven.

clock 13:11 13 uur 11. Over de route van 186,2 km liggen vandaag bijna 2.400 hoogtemeters, in een rit die toch een pak grilliger is dan gisteren. Bovendien gaat het op én af in tegenstelling tot de voornamelijk dalende meters op dag 4. . Over de route van 186,2 km liggen vandaag bijna 2.400 hoogtemeters, in een rit die toch een pak grilliger is dan gisteren. Bovendien gaat het op én af in tegenstelling tot de voornamelijk dalende meters op dag 4.

clock 13:09 13 uur 09 match begonnen start time Officiële start De vlag wappert en daar zijn de eerste aanvallers al! Raakt er al iemand weg in de beginfase of wordt het een lange strijd?

clock 13:02 13 uur 02. Edward Theuns: "Veel renners zullen voor het wiel van Groves willen gaan". Edward Theuns: "Veel renners zullen voor het wiel van Groves willen gaan"

clock 13:00 Eddie Dunbar valt. De nummer 7 uit de voorbije Giro beleeft al niet zijn beste dagen in deze beginfase en kijkt al tegen een achterstand van liefst 5'05" aan op Remco Evenepoel na 4 dagen koers. Tot overmaat van ramp komt de Ier nu ook nog eens ten val in de geneutraliseerde fase. . 13 uur . fall Eddie Dunbar valt De nummer 7 uit de voorbije Giro beleeft al niet zijn beste dagen in deze beginfase en kijkt al tegen een achterstand van liefst 5'05" aan op Remco Evenepoel na 4 dagen koers. Tot overmaat van ramp komt de Ier nu ook nog eens ten val in de geneutraliseerde fase.

clock 12:58 12 uur 58. Officieuze start. Het peloton trekt zich op gang in het schilderachtige Morella voor opnieuw een vrij lange geneutraliseerde fase. Bij de truiendragers zien we maar één wissel van de wacht met Kaden Groves die het groen heeft overgenomen van Andrea Vendrame. Rood is nog steeds voor Remco Evenepoel, het gelegenheidswit voor Lenny Martinez. Eduardo Sepulveda droeg gisteren al de bolletjestrui als nummer 2 en is daar vandaag nu ook officieel eigenaar van. Hij schrijft daarmee geschiedenis en is de eerste Argentijn die een stand aanvoert in een grote ronde. . Officieuze start Het peloton trekt zich op gang in het schilderachtige Morella voor opnieuw een vrij lange geneutraliseerde fase. Bij de truiendragers zien we maar één wissel van de wacht met Kaden Groves die het groen heeft overgenomen van Andrea Vendrame. Rood is nog steeds voor Remco Evenepoel, het gelegenheidswit voor Lenny Martinez. Eduardo Sepulveda droeg gisteren al de bolletjestrui als nummer 2 en is daar vandaag nu ook officieel eigenaar van. Hij schrijft daarmee geschiedenis en is de eerste Argentijn die een stand aanvoert in een grote ronde.

clock 12:56 12 uur 56. Ik voel nog steeds helemaal niks van mijn val eergisteren. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Ik voel nog steeds helemaal niks van mijn val eergisteren. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

clock 12:54 12 uur 54. Remco Evenepoel: "Rode trui na vandaag of niet, het belangrijkste is veilig aankomen". Remco Evenepoel: "Rode trui na vandaag of niet, het belangrijkste is veilig aankomen"

clock 12:53 12 uur 53. Vandaag rijden we over voortdurend glooiende Spaanse wegen, maar met slechts één gecategoriseerde helling van 2e categorie met de Collada de la Ibola. De top daarvan ligt op 55 kilometer van de finish en vanaf dan is het allemaal wel goed te doen qua lastigheidsgraad. Het zwaardere klimwerk is vooral in de eerste 50 kilometer van de dag te vinden. Het zou dus zo maar kunnen dat er een grote en sterke kopgroep wegrijdt van bij de start, die de sprintersploegen niet kunnen controleren. . Vandaag rijden we over voortdurend glooiende Spaanse wegen, maar met slechts één gecategoriseerde helling van 2e categorie met de Collada de la Ibola. De top daarvan ligt op 55 kilometer van de finish en vanaf dan is het allemaal wel goed te doen qua lastigheidsgraad. Het zwaardere klimwerk is vooral in de eerste 50 kilometer van de dag te vinden. Het zou dus zo maar kunnen dat er een grote en sterke kopgroep wegrijdt van bij de start, die de sprintersploegen niet kunnen controleren.

clock 12:43 12 uur 43. Morella. Startplaats Morella is een bergdorpje dat in de lijst van los pueblos más bonitos de España staat , de mooiste dorpjes van Spanje. 2 keer eerder kwam er een rit aan in de Vuelta, al is dat al even geleden met aankomsten in 2000 en 2004. Met Roberto Heras en Denis Mensjov wonnen er zelfs 2 eindwinnaars van de Vuelta een rit. Nu ligt er geen aankomst op glooiend terrein dus, maar wel een start van een op papier mooie kans voor de sprinters. Een Vuelta-eindwinnaar zullen we niet aan het feest zien vandaag normaal gezien. . Morella Startplaats Morella is een bergdorpje dat in de lijst van los pueblos más bonitos de España staat, de mooiste dorpjes van Spanje. 2 keer eerder kwam er een rit aan in de Vuelta, al is dat al even geleden met aankomsten in 2000 en 2004. Met Roberto Heras en Denis Mensjov wonnen er zelfs 2 eindwinnaars van de Vuelta een rit. Nu ligt er geen aankomst op glooiend terrein dus, maar wel een start van een op papier mooie kans voor de sprinters. Een Vuelta-eindwinnaar zullen we niet aan het feest zien vandaag normaal gezien.

clock 12:37 De fraaie startplaats van vandaag. . 12 uur 37. De fraaie startplaats van vandaag.

clock 12:36 12 uur 36. Na enkele korte verplaatsingen op de eerste dagen van deze Ronde van Spanje heeft de karavaan de ruimschoots langste transfer tot nu toe achter de rug. Tussen Tarragona en startplaats Morella ligt ruim 170 kilometer en zo verlaten we Catalonië ook definitief, eerst voor de regio Valencia. De Middellandse Zee blijft dus niet veraf, zeker niet naar het einde van de rit toe. . Na enkele korte verplaatsingen op de eerste dagen van deze Ronde van Spanje heeft de karavaan de ruimschoots langste transfer tot nu toe achter de rug. Tussen Tarragona en startplaats Morella ligt ruim 170 kilometer en zo verlaten we Catalonië ook definitief, eerst voor de regio Valencia. De Middellandse Zee blijft dus niet veraf, zeker niet naar het einde van de rit toe.

clock 12:32 12 uur 32. Als de vluchters vandaag een vrijgeleide zouden krijgen, is de kans zeker aanwezig dat Remco Evenepoel zijn rode trui daags voor een nieuwe aankomst bergop kan afstaan aan een geschikte tussenpaus. Wie stuurt zijn kandidatuur in en glipt mee in de lastige openingsfase? We zullen ons waarschijnlijk aan meer strijd mogen verwachten dan gisteren. Daar zullen de mogelijke waaiers ook zeker hun rol bij spelen. . Als de vluchters vandaag een vrijgeleide zouden krijgen, is de kans zeker aanwezig dat Remco Evenepoel zijn rode trui daags voor een nieuwe aankomst bergop kan afstaan aan een geschikte tussenpaus. Wie stuurt zijn kandidatuur in en glipt mee in de lastige openingsfase? We zullen ons waarschijnlijk aan meer strijd mogen verwachten dan gisteren. Daar zullen de mogelijke waaiers ook zeker hun rol bij spelen.

clock 12:30 12 uur 30. Vuelta Gezocht: kandidaat-overnemer voor de rode leiderstrui van Remco Evenepoel

clock 12:24 Opgave Ruben Guerreiro. Ook Movistar deelt in de klappen na de massaval van gisteren. Onderzoeken in het ziekenhuis wezen uit dat Ruben Guerreiro zijn sleutelbeen gebroken heeft. Hij zal dan ook niet meer aan de start verschijnen van rit 5. . 12 uur 24. give up Opgave Ruben Guerreiro Ook Movistar deelt in de klappen na de massaval van gisteren. Onderzoeken in het ziekenhuis wezen uit dat Ruben Guerreiro zijn sleutelbeen gebroken heeft. Hij zal dan ook niet meer aan de start verschijnen van rit 5.

clock 12:19 12 uur 19. Door het wegvallen van Bryan Coquard verlaat een van de topsprinters hier aanwezig de Vuelta. Zo hebben we weer een potentieel controlerend team minder. Gisteren stak DSM nog meer dan een handje toe aan Alpecin-Deceuninck in de achtervolging. Al zagen we hun sprinter Alberto Dainese uiteindelijk niet in de finale. Sean Flynn nam het stokje over met een 9e plaats in de daguitslag tot gevolg. Werd Dainese opgehouden door een val in de finale? En dan is het de vraag maar of DSM vandaag weer zal meewerken. Zal er überhaupt nog veel steun komen in de achtervolging? Alpecin-Deceuninck zou wel eens voor een lange werkdag kunnen staan. . Door het wegvallen van Bryan Coquard verlaat een van de topsprinters hier aanwezig de Vuelta. Zo hebben we weer een potentieel controlerend team minder. Gisteren stak DSM nog meer dan een handje toe aan Alpecin-Deceuninck in de achtervolging. Al zagen we hun sprinter Alberto Dainese uiteindelijk niet in de finale. Sean Flynn nam het stokje over met een 9e plaats in de daguitslag tot gevolg. Werd Dainese opgehouden door een val in de finale? En dan is het de vraag maar of DSM vandaag weer zal meewerken. Zal er überhaupt nog veel steun komen in de achtervolging? Alpecin-Deceuninck zou wel eens voor een lange werkdag kunnen staan.