LIVE: Alpecin-Deceuninck controleert Uruguayaanse koploper in dienst van Kaden Groves

Ook de tussensprint ligt weer dicht bij de streep, deze keer op slechts 10 km. Het lijkt een trend in de openingsweek van deze Vuelta, met bovendien bonificaties voor het oprapen. Misschien hoopte de organisatie wel op sprintjes tussen de klassementsmannen om die bonusjes. Dat zagen we tot nu toe nog niet.

We kunnen al eens vooruitblikken naar de finale, met een prachtige eindmeet vlak langs de Middellandse Zee.

Vandaag liggen er niet opnieuw 50 punten te rapen aan de streep, de Vuelta-organisatie catalogeerde deze rit niet als een vlakke rit. De ritwinnaar zal tevreden moeten zijn met 30 eenheden in het puntenklassement. Enkel in ritten 7, 19 en 21 wordt er nog eens om de volle buit van 50 punten gebikkeld. Dat maakt raak schieten in een van de 4 pure sprintersritten volgens de organisatie essentieel voor eindwinst in de puntentrui.

Puntenklassement. Door zijn vijftigpunter van gisteren is Kaden Groves in één klap leider in het puntenklassement. Enkel Andrea Vendrame staat nog ietwat op de foto op 13 punten achterstand.

In het peloton is het uiteraard kijken naar Alpecin-Deceuninck, maar de maats van groene man en ritwinnaar Kaden Groves nemen hun verantwoordelijkheid. Ze houden de voorsprong van Fagundez op 4'30" met nog 114 kilometer te gaan.

clock 14:45 14 uur 45. In het peloton maken ze zich voorlopig geen zorgen.

Bergklassement. Eduardo Sepulveda gaat zeker morgen ook nog van start in de bergtrui, maar dan ligt er een aankomst bergop op een col van 1e categorie te wachten. Remco Evenepoel zou dan weer aan de leiding kunnen komen, al is de kans groot dat Sepulveda dan nog wel gelegenheidsdrager wordt van die trui. Al kan Sepulveda zich vandaag misschien nog wat meer ademruimte schenken door te sprokkelen op het enige bergje van de dag. Op de Collado de la Ibola van 2e categorie liggen er 5, 3 en 1 punten te rapen voor de top 3. Zoals het er nu naar uitziet, zijn er dus nog minstens 3 stuks te vangen.

5'20". De voorsprong van Fagundez stabiliseert rond de 5 minuten. Het peloton geeft hem dus geen immense voorsprong cadeau. Het komende anderhalve wedstrijduur is best makkelijk te verteren ook, tot de voet van de enige gecategoriseerde helling van de dag. Die is wel lang, maar grillig en dus gemiddeld niet al te steil.

Eenzame fietser Eric Fagundez is de 3e Uruguayaan in de geschiedenis van de Vuelta. In 1980 was Hector Rondan de pionier, hij eindigde in rit 15 buiten tijd. In een recenter verleden reed Fabricio Ferrari 2 keer de Vuelta uit voor Caja Rural, in 2013 en 2017. Voor Fagundez is het zijn 1e Vuelta, ook in dienst van een Spaans team dus zoals zijn voorgangers.

Voor de 2e dag op een rij lijkt het nu al vast te staan dat de prijs van de strijdlust voor Burgos-BH zal zijn. Gisteren mocht Ander Okamika het podium op voor de mooie publiciteit voor het Spaanse ProContinentale team, vandaag zal het meer dan waarschijnlijk voor Eric Fagundez zijn.

Een beeld van de eenzame koploper Eric Fagundez, die 5 minuten voor het peloton uit rijdt.

Aan de bijna volledig zuidelijke route van vandaag komt bruusk een einde op 40 kilometer van het einde. Dan buigt de weg af naar het oosten richting Borriana, een stad van ruim 30.000 inwoners vlakbij de Middellandse Zee. Daar kwam de Vuelta al 3 keer eerder op bezoek, al is de laatste keer wel 33 jaar geleden. In 1990 won Lotus-Festina de ploegentijdrit naar Borriana. De finish ligt er vandaag vlak langs de kustlijn.

Op naar het zuiden. Net als op dag 4 trekt het peloton ook op dag 5 bijna uitsluitend in zuidelijke richting. Al zijn we over een week alweer in het noorden van Spanje door de lange verplaatsing die maandag op de eerste rustdag gepland staat. Dan moet de Vuelta-karavaan een kleine 500 kilometer overbruggen van Andalusië naar Valladolid. Zuidelijker dan etappe 9 gaat het ook niet meer, het vizier is in deze Vuelta vooral gericht op Noordoost-Spanje.

clock 13:52 13 uur 52. Tweede keer sprinten in de Vuelta of trekken de vluchters het tot aan de meet? Tweede keer sprinten in de Vuelta of trekken de vluchters het tot aan de meet?

De Uruguayaanse koploper heeft al goed 30 kilometer op zijn teller staan na 40 minuten koers. Zo meteen begint Fagundez aan een volgend knikje in deze beginfase, waarna de weg voor een kilometer of 90 grotendeels vlak wordt. Al is dat in Spanje altijd relatief natuurlijk.

De voorgift van Fagundez loopt al op richting de 3 minuten. Het ideale scenario voor de snelle mannen is in de maak. Burgos-BH is zo het enige team dat zijn reeks in stand houdt van elke dag meezitten in de aanval. Caja Rural is de opvallende afwezige vooraan.

1'20". In het peloton lijken ze niet meer te willen reageren, Fagundez mag zich opmaken voor een eenzaam dagje in de aanval. Zonder kans van slagen, vrezen we nu al.

De zon houdt de renners vandaag de hele dag gezelschap bij een aangenaam koersweertje van dik 20 graden.