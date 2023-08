LIVESTREAM: Sprintersploegen hebben kopgroep in zicht, massasprint in Tarragona op bestelling

clock 16:33 16 uur 33. Tussen de wijngaarden door slingert het peloton zich nu met een rotvaart naar beneden richting de voet van de Coll de Lilla. Ze zitten de kopgroep van 3 op de hielen, de voorsprong slinkt tot 50 seconden. . Tussen de wijngaarden door slingert het peloton zich nu met een rotvaart naar beneden richting de voet van de Coll de Lilla. Ze zitten de kopgroep van 3 op de hielen, de voorsprong slinkt tot 50 seconden.

clock 16:31 16 uur 31. Kaden Groves is niet alleen topfavoriet, hij heeft ook de beste trein. . Renaat Schotte.

clock 16:30 16 uur 30. 3 punten voor Sepulveda. Door de 3 punten op de top van de Alto de Belltall is Sepulveda nu ook echt eigenaar van de bergtrui die hij al draagt. Behoudens het heel onwaarschijnlijke scenario dat Evenepoel de 3 punten pakt op de Coll de Lilla zo meteen, is Sepulveda zeker van de leiding in het bergklassement na vandaag.

clock 16:22 16 uur 22. Thomas De Gendt remt het peloton een beetje af en zorgt er zo voor dat zijn ploegmakker Eduardo Sepulveda zeker de bergbuit mee kan graaien op het eerste bergje van de dag.

clock 16:20 16 uur 20. De slotfase van de dag: laatste bocht op 125 meter van de finish

clock 16:16 16 uur 16.

clock 16:15 Alto de Belltall. De eerste hindernis van de dag is een licht verteerbaar bergje van 9 km aan 3,7%. De Alto de Belltall is een vrij gelijkmatige klim die al 2 keer eerder in de Vuelta zat en ook al vaker in de Ronde van Catalonië. . 16 uur 15. hill

clock 16:09 16 uur 09. Wat rest er nog? Over anderhalf uur zal het peloton binnen zijn in Tarragona. De weg begint stilaan op te lopen richting de Alto de Belltall (9 km aan 3,7%), na een afdaling van 15 km volgt met de Coll de Lilla (5,2 km aan 4,9%) een volgend bergje van 3e categorie. De top van die laatste ligt op 30 km van de finish, in licht dalende lijn gaat het nog via een tussensprint naar Tarragona.

clock 16:00 16 uur . De klassementsploegen wringen zich op kop van het peloton op 72 kilometer van het einde bij de smalle passage door een Catalaans stadje. Dat zorgt voor een forse toename van de snelheid in het peloton en lintvorming achteraan. Zo houden Sepulveda, Okamika en Gonzalez nog minder dan een minuut over van hun voorsprong.

clock 15:58 15 uur 58. Aan deze snelheid wordt de bergjes halen zelfs een probleem voor de kopgroep. . Renaat Schotte.

clock 15:56 15 uur 56.

clock 15:54 15 uur 54. David Gonzalez. De 3e vluchter is met zijn 27 lentes de jongste van het gezelschap. David Gonzalez is in zijn 5e jaar bij Caja Rural bezig aan zijn eerste grote ronde. Net als zijn langenoot Okamika vooraan heeft Gonzalez nog geen profzege op zijn palmares staan. Daar zullen ze vandaag ook niet van kunnen dromen met die beperkte voorsprong. Het doel van Caja Rural is dan ook om in de eerste plaats elke dag in de aanval te rijden. Daar is de ploeg van Gonzalez alvast goed mee bezig, ze miste nog geen ontsnapping deze Vuelta.

clock 15:50 15 uur 50. Live beelden. U hoeft geen trap meer te missen van de tocht richting Tarragona. Renaat Schotte en José De Cauwer zullen de eerste kans voor de sprinters becommentariëren op VRT 1 en de livestream op deze pagina.

clock 15:43 15 uur 43. Ander Okamika. De 30-jarige Ander Okamika is de volgende renner vooraan die we aan u voorstellen. De Bask is pas sinds 2021 prof en rijdt al heel zijn carrière in dienst van de ProContinentale Spaanse formatie van Burgos-BH. Elk seizoen reed Okamika al de Vuelta, waardoor hij nu aan zijn 3e deelname bezig is. In 2021 en 2022 toonde hij zich al vaak aanvalslustig door mee te gaan in ontsnappingen, bijvoorbeeld vorig jaar in de sprintrit op dag 3 naar Breda. Toen reed Okamika 175 km in de aanval, met als doel om uiteraard zoveel mogelijk publiciteit te verzamelen voor zijn team Burgos-BH en hun wildcard te rechtvaardigen.

clock 15:36 15 uur 36. Eduardo Sepulveda. De inwoner van Andorra toonde zich gisteren al aanvalslustig in de rit richting zijn thuisstreek. Een lekke band fnuikte zijn kansen in de finale, al hield hij er wel de gelegenheidsbergtrui aan over. In dat klassement staat Sepulveda gedeeld aan de leiding met Evenepoel, al is die laatste eigenlijk de leider door zijn betere positie in het algemeen klassement. Vandaag is Sepulveda op missie om bergpunten te sprokkelen op de 2 bergjes van 3e categorie en zo alleen leider te worden. Sinds dit seizoen rijdt de 32-jarige Argentijn in dienst van Lotto-Dstny, na eerdere passages in Franse, Italiaanse en Spaanse loondienst. Bij Movistar reed Sepulveda echter nooit de Vuelta, hij maakt hier zijn debuut. Vorige maand won hij nog een rit en het eindklassement van de Vuelta a Castilla y Leon op Spaanse bodem.

clock 15:30 15 uur 30. Nog 90 kilometer. DSM en Alpecin-Deceuninck krijgen voorlopig geen steun van teams als EF-EasyPost (Van den Berg) of Cofidis (Coquard). Ze nemen wat gas terug omdat ze beseffen dat de koplopers anders wel heel vroeg gegrepen zouden worden. Eduardo Sepulveda (Lotto-Dstny), Ander Okamika (Burgos-BH) en David Gonzalez (Caja Rural) hebben nog anderhalve minuut speelruimte.

clock 15:29 15 uur 29. De vluchters blijven voorlopig voorop

clock 15:27 15 uur 27. Met Lenny Martinez en Cian Uijtdebroeks staan er 2 20-jarige debutanten in een grote ronde in de voorlopige top 6. Vooral Uijtdebroeks toonde zijn klassementstalent al in de WorldTour dit seizoen met top 10-noteringen in Catalonië, Romandië en Zwitserland. Martinez heeft wel al een profzege op zijn naam staan met de eendagswedstrijd CIC - Mont Ventoux dit seizoen richting de iconische Franse berg. Benieuwd waar de 2 toptalenten staan na 3 weken koers in de Vuelta.

clock 15:13 15 uur 13. Ook op de drietand van UAE heeft Remco Evenepoel na 3 dagen al een mooie voorsprong opgebouwd. Juan Ayuso volgt op 38 tellen van de rode man, mede-kopman Joao Almeida en meesterknecht Marc Soler staan op 42 seconden. Goed begonnen is half gewonnen, zeggen ze dan. Al komt er nog veel zware kost aan de komende 3 weken.