LIVE: Kopgroepje van 3 klinkt als muziek in de oren van de snelle mannen

clock 13:36 13 uur 36. Vuelta Politie arresteert 4 personen voor verijdelde sabotage-actie op Vuelta-wegen

Voor de 2e dag op een rij maakt Eduardo Sepulveda dus deel uit van de vroege ontsnapping. De gelegenheidsdrager van de bolletjestrui zal vandaag willen sprokkelen op de 2 bergjes van 3e categorie. Zo zou de Argentijn van Lotto-Dstny ook echt eigenaar worden van die trui. Met David Gonzalez en Ander Okamika rechtvaardigen Caja Rural en Burgos-BH voor de 3e dag op een rij hun wildcard. De kleine Spaanse ploegen zijn al in elke definitieve ontsnapping mee geweest.

Ik ben in goede handen met Robbe Ghys en Edward Planckaert in mijn sprinttrein. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).

clock 13:28 13 uur 28. Kaden Groves: "Iedereen zegt dat ik favoriet ben, maar er zijn veel goede sprinters". Kaden Groves: "Iedereen zegt dat ik favoriet ben, maar er zijn veel goede sprinters"

Vlucht vertrokken. En het is meteen de goede poging. De renners van de 3 ProContinentale teams zullen zich een dagje in de kijker rijden. Een scenario waar de sprintersploegen vooraf met beide handen voor getekend hadden. 3 renners is perfect te controleren voor hen.

Na 2 kilometer zijn er al 3 renners weggeraakt met een bonus van 25". Het gaat om bolletjestrui Eduardo Sepulveda (Lotto-Dstny), Ander Okamika (Burgos-BH) en David Gonzalez (Caja Rural).

clock 13:25 13 uur 25 match begonnen start time Officiële start Na een lang voorgeborchte is rit 4 nu ook officieel op gang gevlagd. Kunnen de sprintersploegen hun wil opleggen aan de rest van het peloton?

In de Vuelta van 2001 zagen we bijna een identieke finale als vandaag met ook de opeenvolging van de Alto de Belltall en de Coll de Lilla. Al lag de eindstreep toen nog 10 kilometer verder dan vandaag, aan het pretpark PortAventura. Een achttal wist in 2001 uit de greep te blijven van het sprintende peloton. De ritwinst was voor de Zwitser Beat Zberg, Erik Zabel won de sprint in het peloton maar kwam dus te laat.

Officieuze start. Met de truiendragers op kop vertrekt het Vuelta-peloton uit Andorra voor hun tocht van 184,6 km naar Tarragona. Het rood is natuurlijk voor Remco Evenepoel, die daarnaast ook de eigenaar is van het wit en de bollen. Voor de gelegenheid dragen Lenny Martinez (wit) en Eduardo Sepulveda (bollen) die. Andrea Vendrame rijdt in het groen.

clock 13:07 13 uur 07. Cian Uijtdebroeks: "Misschien moeten Remco en ik eens praten om tot een overeenkomst te komen voor de rode trui". Cian Uijtdebroeks: "Misschien moeten Remco en ik eens praten om tot een overeenkomst te komen voor de rode trui"

Het zijn al 3 hectische dagen geweest, nu mag het wel eens wat kalmer zijn. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

clock 12:59 12 uur 59. Remco Evenepoel: "De schade valt mee, ik ben ook niet stijf". Remco Evenepoel: "De schade valt mee, ik ben ook niet stijf"

clock 12:51 De Spaanse politie greep gelukkig net op tijd in... . 12 uur 51. De Spaanse politie greep gelukkig net op tijd in...

De finish vandaag ligt dus opnieuw op Catalaans grondgebied, in kuststad Tarragona. Daar wonnen deze eeuw Matteo Trentin (2017) en Philippe Gilbert (2013) al groepssprints in de Vuelta. Een goed voorteken dus voor de snelle mannen in dit peloton. De stad van 130.000 inwoners op een uurtje van Barcelona lijkt hen gunstig gezind te zijn.

De kans lijkt dus groot dat we een massasprint zullen zien om de etappezege. Of trekken de aanvallers toch voor het eerst aan het langste eind in deze Vuelta? De sprinters zullen hun zeldzame kansen willen grijpen en zeker deze eerste, terwijl de onderlinge waardeverhoudingen nog niet helemaal duidelijk zijn. Normaal gezien zullen er dus voldoende geïnteresseerde ploegen zijn om te werken in het peloton.

1.800 hoogtemeters. Het routeprofiel van vandaag is Spaans vlak te noemen met 1.800 hoogtemeters. Al gaat het wel meer bergaf dan bergop. De top van de laatste helling ligt op 30 km van de streep in Tarragona. Voer voor de sprinters dus, zou je denken.

Andorra la Vella, de hoofdstad van de dwergstaat waar gisteren ook de tussensprint lag, mag vandaag het vertrek van de 4e rit organiseren. Zowel in de Vuelta als in de Tour mocht de stad van 25.000 inwoners al vaker de start of de aankomst van een rit zijn. Al is dat in het merendeel van de gevallen een Pyreneeënrit. Niets van dat vandaag: het peloton trekt namelijk zuidwaarts, zo ver mogelijk weg van de bergketen. Pas volgende week vrijdag keren we terug naar de Pyreneeën voor de rit naar de Tourmalet. Op dag 4 is het een volledig zuidelijke route die de renners voorgeschoteld krijgen, terug naar Catalonië waar het allemaal begon in deze Vuelta.

clock 11:10 Evenepoel krijgt rode accenten op zijn fiets: het stuurlint en de bidonhouder krijgen een rode kleur, de kleur van de leiderstrui in de Vuelta. 11 uur 10. Evenepoel krijgt rode accenten op zijn fiets: het stuurlint en de bidonhouder krijgen een rode kleur, de kleur van de leiderstrui in de Vuelta.